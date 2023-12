Sánchez pone al frente de Efe a su ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver

Apenas unas horas después de que Gabriela Cañas anunciara en las redes sociales su destitución como presidenta de la Agencia Efe, el Gobierno ha anunciado el nombre que ha propuesto para sustituirlo: Miguel Ángel Oliver, que ocupó el cargo de secretario de Estado de Comunicación del gobierno socialista entre 2018 y 2021.

Oliver, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con una extensa trayectoria profesional en radio y televisión en la izquierda mediática, se ocupará ahora de la agencia pública de noticias en un nuevo movimiento propio de Pedro Sánchez, que no ha tenido reparos en estos años en colocar al frente del CIS al socialista José Félix Tezanos, que hizo fiscal general a Dolores Delgado y que sentó en el Tribunal Constitucional al ex ministro de Justicia Juan Carlos Ocampo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

Cañas, por su parte, emitió un mensaje asegurando que había sido "un privilegio ocupar ese puesto": "Me voy eternamente agradecida a quien lo hizo posible y con el deseo de que en EFE se siga trabajando igual de bien. Es una gran empresa con enormes profesionales".

El "censor" Oliver

Oliver pasó a la Moncloa con la llegada al poder de Pedro Sánchez y en sustitución de Carmen Martínez Castro. En el momento de su nombramiento, se encargaba de presentar los informativos de la noche de Cuatro tras una carrera desarrollada casi al completo en Prisa, donde fue el número dos de Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, en la Cadena SER.

Durante su gestión, Oliver fue protagonista de sonadas polémicas: una de las más destacadas la protagonizó en plena pandemia con un cuestionado mecanismo para que los periodistas preguntaran durante el estado de alarma que en la práctica supuso la censura a los medios incómodos. En julio de 2021, coincidiendo con otros cambios dentro del Ejecutivo, Oliver dejó su cargo.