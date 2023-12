Sánchez logra cabrear hasta a 'El País', que desliza que "se va camino de una dictadura"

El Mundo

"El letrado de Armengol purga al jurista que fue crítico con la amnistía". El pan nuestro de cada día de la dictadura sanchista. Y ha causado mucho revuelo que Sánchez nombre a su amiguete Oliver, el que se quejaba de la "tendencia enfermiza" de los periodistas por preguntar, director de la Agencia EFE que pagamos usted y yo. "La confusión entre el Estado y el partido en el Ejecutivo de turno no es un rasgo propio de la democracia", dice el editorial sin atreverse a usar la palabra dictadura.



"Una agencia pública no es una agencia al servicio del Gobierno. Que el Ejecutivo coloque al frente de esta agencia a quien dirigió en La Moncloa las relaciones con los medios de comunicación socava el prestigio de Efe y compromete gravemente su independencia informativa". Bueno, hay que admitir que la independencia de esa agencia ha estado siempre comprometida. "Confundir las siglas de partido con el Estado supone uno de los mayores atropellos de Pedro Sánchez". Sánchez lleva cometiendo atropellos desde que llegó a Moncloa, pero el apoyo ciudadanos que le dieron los votantes el 23J la ha considerado patente de corso para hacerlo sin ningún disimulo. Disfruten de lo votado y los que no, pues al exilio o a jorobarse.

Federico Jiménez Losantos habla del atropello de los mediadores. Tras obtener Junts el suyo, ahora dice Junqueras que él también quiere uno. "Si yo fuera Félix Bolaños, le diría a Pedro Sánchez que llamara a Zapatero para que convenciera a Delcy Rodríguez, que se dirigía a él como «mi príncipe». En la realeza del cártel de los Soles, también conocido como Gobierno de Venezuela, todo tratamiento es jerarquía, y Delcy hará lo que diga Zetapé".



"Sánchez es ya uno más en la banda de Delcy, y eso es una garantía para todos. Según revela Carlos Cuesta en Libertad Digital, Sánchez ha enviado al Grupo de Puebla este saludo: «Vuestras aportaciones son fundamentales, más aún en este tiempo de desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna». Su firma se une a la de otros eminentes pensadores, como Evo Morales, Alberto Fernández, Baltasar Garzón, Rafael Correa o la mismísima Delcy Rodríguez, cofirmante del texto de Sánchez, cuyos escritos originales son siempre en cuadrilla. Mejor mediadora de parte, imposible". Pues mismamente, ella estará encantada.

El País

"Dirigentes del PP son partidarios de la renovación del Poder Judicial pero no presionarán a Feijóo", dice la enreda sanchista de guardia Elsa García de Blas. Los Migueles siguen con la perra para controlar como sea a los jueces que quedan. En fin, lo mismo de todos los días, no les aburro.



Lo que es nuevo y me deja con la boca abierta son las bofetadas que le arrea Pepa Bueno a Sánchez por el asalto a la Agencia EFE. "Pedro Sánchez sitúa al frente de Efe a una persona sin la más mínima apariencia de imparcialidad. El nombramiento daña la imagen de la agencia y del propio Ejecutivo, primer responsable de establecer los estándares de decoro institucional en una democracia. Las críticas están plenamente justificadas. Damos la bienvenida al PP al campo de la indignación ante los nombramientos partidistas". Caramba, ¿esperaría Pepa Bueno ese cargo? ¿O alguno de los Migueles que dirigen en la sombra el periódico ultrasanchista? ¿Hay una rebelión en el periódico de Sánchez?

"Como responsable de Comunicación de La Moncloa, la gestión de Oliver destacó por la protección militante del Gobierno por encima del servicio a los medios. Llegó a provocar la protesta colectiva de cientos de profesionales por tratar de imponer un control previo en las preguntas al Ejecutivo, especialmente durante la pandemia". Precisamente por eso se ha ganado el cargo.

También arremete El País contra la renovación de Tezanos, "quien, más allá de su capacitación técnica, contamina con su discurso la imagen de necesaria imparcialidad de un centro de estudios cuya credibilidad es capital para el debate público, al margen del acierto o el error de sus pronósticos".



"La progresiva pérdida de credibilidad institucional en la que profundiza cada uno de estos nombramientos tiene consecuencias más allá de la imagen de La Moncloa a corto plazo, que parece no preocupar a Sánchez". Pues ahí les duele. A Sánchez se la suda todo, incluso El País.



"Hasta el momento, el Gobierno ha demostrado un absoluto desinterés por la debida apariencia de imparcialidad en los nombramientos directos. Se puede considerar ya un patrón de conducta continuado que carece de explicación coherente más allá de la decisión de la ocupación sin complejos de los espacios de poder por los más próximos". "Nombrar a Oliver al frente de Efe ahonda en el empeño incomprensible del Gobierno por justificar con sus acciones el relato paranoico de una oposición que sostiene que se va camino de una dictadura". Si no lo leo, no lo creo. El País desliza ya la realidad de la dictadura. Lo mismo todavía hay salvación para la democracia española. ¿Qué dice Europa, por cierto? El mundo en vilo ante la respuesta de Sánchez a este editorial.

ABC



"Sánchez defendía en 2018 una mayoría reforzada para elegir al presidente de EFE". Pues otro cambio de opinión política. Ha comprobado que sus mentiras no le pasan factura en las urnas. A la gente le gusta que le mientan en la cara y el chulo de Moncloa les da satisfacción. "El presidente del Gobierno está mostrando una impúdica arbitrariedad en sus nombramientos", dice el editorial. Que esto no es un gobierno democrático, a ver si dejamos de rasgarnos las vestidura y tomamos nota. "Esta inaceptable politización contradice lo defendido en 2018 por la Ejecutiva Federal del PSOE, que anunció una ley que exigiría una mayoría reforzada del Congreso para nombrar al presidente de la agencia EFE o de RTVE. Sorprendentemente, los cambios de opinión en el PSOE nunca son a favor del fortalecimiento de las instituciones". Estamos superando a Venezuela.

La Razón

"El PP rechaza el "despropósito" de la Mesa que quiere Sánchez". "Moncloa intenta distraer la atención hacia una oferta de pactos de Estado que inhabilita su negociación con Puigdemont". Está en modo hiperactivo, el despotilla de Moncloa, le tenemos hasta en la sopa. Marhuenda sigue estudiando la psique de Sánchez, que le tiene en un sinvivir. "Cuanto más leo o escucho a Pedro Sánchez más claro tengo que no quiere ningún acuerdo con el Partido Popular. No espera más que una sumisa entrega para que la oposición pase a formar parte del decorado de la XV Legislatura". Bien, Marhu, es un gran avance en la duda sobre si Pedro es malvado o no.



Le dura poco este destello de lucidez al director de La Razón, que se empeña en comparar a Sánchez con los gobernantes romanos. "El error de Sánchez es utilizar la potestas como un rodillo con el que aplastar a la oposición, como sucedió muchas veces en Roma, en lugar de conseguir la auctoritas. Los que la conseguían eran respetados y seguidos por otros ciudadanos. No era un poder coercitivo, sino una forma de liderazgo basado en el respeto y la admiración. Roma abarca todos los modelos de poder político y las formas para alcanzarlo". Sánchez no tiene ni idea de la Historia del Imperio Romano, Marhuenda, ni maldito lo que le interesa. Vuelve a la medicación o deja la que estás tomando, Marhu, que te apreciamos y nos tienes preocupados.