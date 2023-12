Aragonès, en el FT: "Queremos mantener excelentes relaciones de vecindad con España dentro de la UE"

El dirigente de ERC Pere Aragonès, ha firmado un artículo en calidad de presidente de la Generalidad en el diario Financial Times en el que reclama a Pedro Sánchez la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y advierte de que "nos aseguraremos de que Sánchez cumpla sus compromisos". En tono algo más "conciliador", afirma que "Cataluña no pide nada extraordinario. Sólo está pidiendo lo que tantas otras naciones que ahora son Estados miembros de pleno derecho de la ONU han pedido anteriormente. No está pidiendo nada que implique un ataque a ninguna otra nación del mundo y mucho menos a España, con la que queremos mantener excelentes relaciones de vecindad dentro de la UE".

La pieza, publicada en la edición digital del referido diario, lleva por título "Cataluña defenderá su derecho al referéndum". Tras las habituales falsedades sobre la existencia de "presos políticos" en España y de "exiliados" y el mantra de que el 80% de la población está a favor de votar para resolver el "conflicto de soberanía", se afirma en el artículo que "el Gobierno español debe aprovechar esta oportunidad como la mejor manera de reforzar su estabilidad". Así, Aragonès avisa a Sánchez sobre el precio del apoyo de ERC: el referéndum.

La tesis defendida por el presidente autonómico catalán es que la ley de amnistía que comienza este martes su trámite de urgencia en el Congreso debe dar pie a la celebración de un referéndum: "Sánchez debe ser valiente y demostrar, más allá de las palabras conciliadoras, que realmente quiere resolver el conflicto de soberanía con Cataluña. Resolverlo como lo hicieron el Reino Unido y Escocia, o como lo hicieron Canadá y Quebec. Porque Cataluña está preparada para ganar o perder en un referéndum", se dice en el artículo.

"Apreciamos los primeros pasos"

En tono condescendiente, el texto advierte a Sánchez que "apreciamos los primeros pasos dados, pero la voluntad de negociar no puede estar sujeta a intereses partidistas a corto plazo para asegurar la investidura del primer ministro o la continuidad del Gobierno".

Aragonès también pone en valor el peso de sus votos, aunque en las elecciones del 23-J en Cataluña tanto ERC como Junts quedaron por detrás del PP. "Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno por tercera vez gracias a los votos necesarios de partidos independentistas catalanes como el mío, Esquerra Republicana. Los votos catalanes han sido cruciales para evitar que España sea gobernada por una coalición que involucre a la extrema derecha. Estas votaciones también han sido cruciales para forzar el inicio de una nueva relación entre Cataluña y España. Damos la bienvenida a esta nueva era de empoderamiento democrático que debe permitirnos acordar cómo y cuándo votaremos sobre nuestro futuro", remata el artículo.