Cuando Yolanda Díaz hablaba de guillotinar al Rey, Enrique Santiago de fusilarlo y Juventudes Socialistas paseaba la cabeza de Rajoy

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha anunciado hoy ante los medios, en la rueda de prensa previa a la toma en consideración de la Proposición de ley de la amnistía, la decisión del PSOE de denunciar ante el Ministerio Público las palabras de Santiago Abascal al periódico argentino Clarín. En ellas, el presidente de Vox elucubraba sobre la posibilidad de que, en un futuro, la sociedad española quisiese "colgar de los pies" a Pedro Sánchez por su actual deriva política.

El Gobierno y sus socios se han lanzado, al unísono, a condenar las palabras del líder de la formación verde. También lo ha hecho, a nivel particular, el propio presidente del Gobierno en la presentación de su nuevo libro, tachándolas "de extrema gravedad" y arremetiendo contra Feijóo por blanquear a Vox y convertirlo en "un partido importante".

Sería importante para la decencia de la política española y la memoria democrática que dicen defender que el presidente del Gobierno, su partido y el portavoz parlamentario del mismo no olvidasen que son ellos quienes limpian la cara y el pasado de quienes hacen ya años que vienen llevando a cabo estas prácticas que ahora les resultan tan peligrosas.

No ha llovido tanto desde que la actual vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, confesó su pena en la televisión gallega por que "nuestra historia no ha tenido la suerte de guillotinar a un rey". Mucho menos desde que el actual Secretario General del Partido Comunista, ex Secretario de Estado de Podemos y actual diputado de Sumar, Enrique Santiago, se ofreciera, personal e "indudablemente", a ejecutar al Rey "de la misma manera que hizo Lenin con el zar". Los mismos deseos compartía el diputado de Podemos Pedro Honrubia, que expresó en Twitter en 2022 la voluntad de "una buena guillotina en la historia del estado español".

Cabe recordar también otro chusco episodio protagonizado esta vez por los socialistas: las Juventudes del partido en la Comunidad Valenciana publicaron en sus redes sociales en 2016 una foto posando junto a una guillotina y una cabeza de Rajoy. Se defendieron en su día alegando que era una foto de hacía unos años de un montaje "satírico" y que no era el único político guillotinado.

Noticia aparte merecería la justificación del terrorismo que han hecho durante años quienes ahora dirigen la política española.