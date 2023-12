Puigdemont ataca al PP para camuflar que Sánchez no ha podido imponer el catalán en la UE por falta de apoyos

Tras reconocer que Pedro Sánchez no ha podido cumplir con sus promesa a Junts per Catalunya (JxCat) de que el idioma catalán sería oficial en la Unión Europea durante el mandato de turno español, Carles Puigdemont ha disipado todas las dudas sobre la solidez de su acuerdo con el líder socialista. La culpa de que el catalán no sea, de momento, idioma oficial en la UE es del PP y del ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.



Las gestiones para incluir el catalán en el directorio de idiomas oficiales de la Europa de los 27 fueron una exigencia de Junts a Pedro Sánchez en el marco de la negociación sobre la presidencia del Congreso y antes de abordar las conversaciones sobre su investidura.

Sánchez aceptó y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, emprendió las gestiones con el envío de una carta al Consejo de la UE en la que abría formalmente el trámite para convertir el catalán en idioma oficial bajo la presidencia de España.

"Durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea no se aprobará la oficialidad de la lengua catalana. Es un hecho incontrovertible. Y sí, es un incumplimiento de lo que se nos había dicho que sería posible; hasta hace pocos días, las únicas dudas que había eran de tipo político y sobre todo vinculadas a la ofensiva del Partido Popular", arranca Puigdemont un extenso mensaje en la red social X.

Malestar independentista

Responde así al malestar en el seno del independentismo más ortodoxo por el naufragio de la propuesta española. Albares ha renunciado a que la cuestión se votara en el último consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea que se celebra este martes bajo presidencia española. La propuesta requería del voto afirmativo de los 27 Estados miembros, unanimidad que estaba lejos de conseguir tras un accidentado recorrido por los despachos europeos desde mediados de agosto.

Alusión al "Procés" y el papel de García Margallo

Puigdemont considera que el objetivo era posible porque "ya se sabe que en Europa hay muchas maneras de convencer a los países reticentes. Preguntadle a García Margallo qué le costó a España enfriar la empatía de ciertas repúblicas bálticas con el movimiento independentista catalán". El socio más reciente de Pedro Sánchez no duda en elogiar las gestiones de Albares, aunque sostiene que "no lo han hecho por convicción, como tampoco lo hacen por convicción con la ley de amnistía, y no parece que la estructura política y técnica de la Representación Permanente ante la UE haya desbordado entusiasmo por promover una iniciativa que formalmente era del Estado español pero que todos sabíamos que formaba parte de una concesión a Junts per Catalunya".

A continuación, Puigdemont reprocha que en el pasado las presiones españolas en la UE sobre "todas las maldades que nos han atribuido y que ellos (en alusión a los socialistas) han ayudado a construir, todo sea dicho" eran más intensas y entusiastas. Pero añade acto seguido que valora positivamente que "el ministro de Exteriores español haya explicado las razones por las que nuestra lengua se debía convertir en oficial en la UE de una forma coherente con nuestros argumentos". "Un hecho inédito y positivo, pero insuficiente", se lamenta.

Infundios contra Tajani

Puigdemont carga las tintas contra el PP, al que acusa de haber tenido interés en provocar el descarrilamiento de la propuesta. Y arremete también contra Antonio Tajani. "Han españolizado la política europea más allá de lo que se podían permitir y han acabado provocando situaciones delirantes como la del ministro italiano de Exteriores, un galardonado con el Premio Princesa de Asturias (se supone que por su servicios a España), liderando la oposición a la propuesta del Estado español para que una lengua que también se habla en Italia no pueda ser oficial en la UE". Y concluye: "Una manera bien curiosa de acreditar los méritos que le hicieron merecedor de una de las más altas distinciones que dan los españoles (claro que todos sabemos las razones por las que se la dieron".

Antonio Tajani era el presidente del Parlamento Europeo durante el golpe de Estado separatista y se opuso sin reparos a la intentona secesionista. Sin embargo, Puigdemont omite que Gijón le puso el nombre de una calle a Antonio Tajani como agradecimiento por la salvación de la empresa Tenneco, dedicada a la fabricación y venta de tecnologías y componentes de automoción gracias a las gestiones que realizó cuando era vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria y Empresa.