La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a interpelar al Gobierno en esta nueva legislatura que se inauguró el pasado miércoles en una Sesión de Control en la que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ausentó para rendir cuentas de la presidencia de turno de la UE en el Parlamento Europeo. Mientras en España la portavoz adjunta del PP volvía a poner en aprietos a los ministros socialistas en Estrasburgo, Sánchez mostraba su auténtica cara a toda Europa.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Álvarez de Toledo ha comentado la grave situación en la que se encuentra España y también cómo vivió la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, que fue criticada por el ministro Félix Bolaños. Sobre esta cuestión ha contado que "fue un acto muy emocionante" y que en el país hispanoamericano "hay mucha gente distinta unidos por la común voluntad de sacarlo adelante". Gente que cree que "hay que cambiar el paradigma" y por ello tienen "un mandato para hacerlo".

En este sentido ha dicho que "el país necesita un rearme y tratar a los argentinos como adultos". El argentino es "un Gobierno formado por distintas familias para emprender un nuevo rumbo" y lo sucedido con Javier Milei "puede ser ejemplo" para el resto de países del entorno. El ministro Bolaños le censuró que acudiera a la toma de posesión del líder liberal argentino llamándole "ultra" y Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que esa referencia le produce "risa" porque él "ha pactado un Gobierno con un secuestrador, un prófugo y un golpista". En esa toma de posesión "no solamente estaban Bolsonaro y gente que para Bolaños representa lo peor sino el Rey y otros héroes contemporáneos como Zelensky y gente como Boric que es amigo de Sánchez".

Europa descubre al verdadero Sánchez

Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que todo lo que sabemos de Sánchez en España "se vio ayer en Europa: nosotros tenemos al frente del Gobierno a un individuo guerracivilista y abrasivo que está en una espiral desquiciada de destrucción democrática para perpetuarse en el poder levantando muros por todos sitios". "Lo bueno es que Europa ha descubierto quien es este personaje" porque "había una cierta confusión y creo que ha quedado perfectamente claro: un señor que viene a levantar muros, que gobierna por odio porque no puede gobernar por adhesión". Ha explicado que el el proyecto de Pedro Sánchez "es una suma de muñones de odio a España y la derecha que tiene que generar odio y levantar muros en España y fuera para seguir gobernando". "El que ha nosotros nos afecta drásticamente es el muro interno español, pero eso lo está reproduciendo a nivel mundial. Crea y levanta una barrera y del otro lado coloca a Israel, Alemania, Occidente a Argentina. Es un proyecto guerracivilista y cainita", ha reflexionado.

Ha añadido que en su proyecto "las palabras han sido destruidas y vaciadas de contenido". En este sentido, la portavoz adjunta del PP en el Congreso ha dicho que ahora "lo progresista es dar golpes de estado" y que "toda su Ley de Amnistía cuelga del concepto de convivencia" de Sánchez y sus socios. "Es la convivencia mafiosa" y el "fruto de una transacción corrupta donde se compra la investidura a cambio de otorgar impunidad y ya veremos que hay más". Eso es "lo que hay detrás" del uso de la palabra convivencia por parte del PSOE y Junts y se demuestra en el acuerdo firmado por ambos". Álvarez de Toledo ha asegurado que "no hay nada más que eso: ni convivencia, ni el bien de España, ni acabar con al divisiones, al revés, es un proyecto contra la alternancia política".

En este sentido, ha asegurado que el de Sánchez "es un proyecto cainita que tiene origen en Zapatero para laminar a la derecha y liquidar la posibilidad de que el centro derecha y la derecha puedan gobernar en España a costa absolutamente de lo que sea". Concretamente "de la nación y de la ley" porque está "arramblando con todas las instituciones". "Lo que se está viendo, no por previsible, porque llevamos muchos años anticipando que esto va a ocurrir, no deja de resultar espeluznante. Es un espectáculo espeluznante", ha indicado Cayetana Álvarez de Toledo.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso ha contado cómo uno de los ejemplos es cuando la portavoz de Junts señaló "directamente a jueces de la tribuna y la presidenta mirando para otro lado porque es cómplice de esta operación, es un híbrido entre Forcadell y Borrás, la señora Armengol es una mezcla de ineptitud, ignorancia y sectarismo que no cumple con su mínima obligación y no hace nada para impedirlo".

También "estamos viendo a la Justicia defendiéndose con uñas y dientes del poder Ejecutivo" y cómo "tenemos un Gobierno contra el Estado y los diques del Estado se están defendiendo como pueden; la oposición está intentando proteger las instituciones del asalto feroz, las calles movilizadas y unos europeos a los que hay que apelar porque nos jugamos la democracia y los valores europeos en uno de los grandes países de la UE". Por eso, Álvarez de Toledo ha dicho que "tenemos que frenar y revertir este proceso y convertir a este individuo cainita y abrasivo en un paréntesis". "Ellos quieren que la España constitucional sea un paréntesis en la historia, un nuevo fracaso español. Son los que vienen a dar la razón a los odiadores de España históricos y quieren que España vuelva a fracasar", ha reflexionado.

La diputada ha recordado que el Estado derrotó a ETA y al golpe del 1-O, pero "¿qué hace el PSOE en ambos casos? Rescatar a unos y a otros". Álvarez de Toledo ha instado a los demócratas a "trabajar unidos": "Aprendamos de los errores de nuestros países amigos en América. Los venezolanos casi treinta años llevan. Por la ferocidad del régimen, pero también por la división de los demócratas. Todo el mundo que se sienta interpelado por la defensa democrática española tiene que trabajar unido".

De entregar el CGPJ, ni hablar

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso ha apuntado que "es muy propio de los aspirantes a dictador invocar el nombre de la nación en vano": "Lo que muy pocos hacen es invocar el nombre de la nación para destruirla. Este es un caso excepcional". Álvarez de Toledo ha insistido en que "las democracias son frágiles, no están preparadas para los burros de Troya". Por ello, "es todavía más imprescindible nuestra fortaleza, nuestra claridad y nuestra militancia".

Esto pasa por no hacer ningún tipo de concesión en el poder judicial: "Hoy en día, pactar con Sánchez el poder judicial es entregarlo". Con respecto al CGPJ, ha dicho que su partido no entrará "en ninguna trampa": "Al personaje lo conocemos los españoles y los europeos. ¿Cómo vamos a entregar el poder judicial? Es liquidar la separación de poderes".

Además, ha llamado a la UE a que intervenga –"Si les parece actuar en Polonia o en Hungría, ¿por qué no en España?"– y ha manifestado que se encuentra "reconfortada, animada y alentada" por la oposición que está realizando su partido: "Veo que hay disposición a defender, con todo lo que haga falta y sin miedo a que nos llamen lo que sea… Cuando un señor como Bolaños me llama "ultra", me río en su cara".