Indignación con el 'fiscal general del Gobierno': "No defiende a los fiscales del 1-O pero ayuda a agilizar la amnistía"

La actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respecto a la Ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado una gran indignación en el seno del Ministerio Público.

García Ortiz ha evitado hacer un pronunciamiento sobre la Ley de amnistía, así como defender a los fiscales del 1-O que han sido acusados de supuesto ‘lawfare’. Según el fiscal general, la Ley de amnistía todavía no había sido aprobada por las Cortes. A pesar de ello, sí está colaborando activamente con el Ejecutivo para agilizar la amnistía y ha reclamado en las ultimas fechas a las Fiscalías de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía Superior de Cataluña y toda la red de fiscalías provinciales y de área, "información para ver qué procedimientos pueden estar afectados" para poder "dimensionar el volumen de causas".

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "García Ortiz está actuando como el fiscal general del Gobierno en lugar de como un fiscal general del Estado. En vez de defender la imparcialidad, a los fiscales y a la propia institución, se ha convertido en un colaborador necesario de Pedro Sánchez para poder conseguir sus objetivos políticos".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "en cualquier caso no es posible para las Fiscalías interpeladas atender el requerimiento del fiscal general del Estado sobre los procedimientos afectados por la amnistía porque la ley aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ni está vigente. García Ortiz ha hecho este requerimiento estando en funciones y sobre una Ley que todavía no está aprobada".

"Nunca se ha informado sobre los efectos en la Fiscalía de una proposición de Ley porque jurídicamente no es posible. Los fiscales sólo pueden defender la legalidad y no atender peticiones sobre leyes futuribles", añaden.

Precisamente, este miércoles la Fiscalía Superior de Cataluña ha solicitado a la Fiscalía General del Estado ampliar el plazo que vencía el próximo viernes 15 de diciembre para poder entregar la información sobre el estado de los procedimientos judiciales a los que podría afectar la Ley de la amnistía.

El propio García Ortiz intentaba justificar este miércoles su decisión afirmando que "no es nada sencillo dimensionar con nuestros sistemas procesales" las causas que podrían estar afectadas por la amnistía. Así, explicaba que, al carecer de un sistema de digitalización, "no podemos apretar un botón y conocer inmediatamente el estado de las causas que hay, sino que hay buscar en muchos lugares, en muchos sitios".

Precisamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó hace dos semanas la idoneidad de García Ortiz como candidato a fiscal general del Estado, por primera vez en su historia. Concretamente, el Pleno rechazó por 8 votos a 7 la propuesta de informe a favor que se elevó sobre el propio García Ortiz.

El demoledor informe del CGPJ sobre García Ortiz

El suspenso del fiscal general en el CGPJ vino acompañado de un demoledor informe en el que se afeaba la postura de García Ortiz respecto a los ataques sufridos por los fiscales del 1-O: "Ante esa situación y siendo el FGE el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio, la actuación del candidato propuesta ha sido, no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas, ofreciendo el riesgo más que sospechoso de que dicha inacción no está fundada en un compartir tan graves acusaciones a la actuación de la Fiscalía".

"No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al FGE pueda considerarse idóneo para su nombramiento; ello sin perjuicio de que si esa actuación se realiza en importantes nombramientos de la Carrera Fiscal, cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o, aún peor, de inferiores categorías, pero que por su cantidad quizás sean de más relevante trascendencia para el interés público que se trata de salvaguardar", concluía el informe.