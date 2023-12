Los diputados de UPN llaman "escoria" al PSOE y se van del Parlamento navarro

Los diputados de UPN en el Parlamento navarro han abandonado la cámara como protesta por la moción de censura pactada por PSOE y Bildu para arrebatar a la derecha la alcaldía de Pamplona.

El presidente y portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cargado contra los diputados socialistas, llegando a tacharles de "escoria" durante una interpelación a la presidenta navarra, María Chivite, en el pleno.

"Escoria es alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva ya que resulta dañino o maléfico. Esto no es ningún insulto. Es evidente que Chivite y Sánchez son dañinos para Navarra. Es evidente que es vil lo que están haciendo. El PSN tiene 11 parlamentarios de los 30 que conforman este Gobierno y pasa a estar en minoría. Geroa Bai y EH Bildu suman 16, a nosotros nos insultan, con nosotros no cuente, aquí se queda", ha dicho Esparza.

Al concluir su intervención, el propio Esparza y el resto de parlamentarios de UPN han abandonado el salón de plenos.