El misterio de Mazaricos: tercer hallazgo de huesos humanos en dos meses

Los agentes que investigan la desaparición de Antonio Tuñas Vieites el 15 de diciembre de 2022 y la posible implicación en los hechos de José Manuel Martínez Quintáns ‘Pandolo’, ambos vecinos de Mazaricos (Coruña), han encontrado restos de una mandíbula y el húmero de una persona a unos 400 metros del lugar donde encontraron -el pasado 29 de noviembre- cuatro bolsas con huesos humanos y una quinta con unas prendas de ropa. Descubrimiento que fue posible gracias a que una senderista localizó en el mes de octubre un cráneo a 100 metros de este punto, en Gosolfre (Chacín).

Los tres hallazgos se han producido en un radio de 500 metros y se cree que los restos óseos son de dos víctimas distintas, confirman fuentes de la investigación a Libertad Digital. El ADN confirmó que el cráneo pertenecía a Antonio, de 72 años. Sin embargo, aunque aún no tienen el análisis genético, tienen pruebas suficientes para pensar que los huesos del 29 de noviembre corresponden a otra persona. Lo mismo considera la familia del fallecido, que no ha reconocido como suyo el chándal (prenda que no usaba) que estaba en el interior de una de las bolsas.

En estos momentos, se investiga si estos restos pueden ser de Javier Iglesias Otero, un vecino de Cullerredo -de 50 años- que desapareció el pasado 5 de mayo y del que no se ha vuelto a saber nada. En su casa, había restos de sangre y un casquillo de bala. La Guardia Civil sospecha que ‘Pandolo’ también podría tener relación con este caso. "Supuestamente eran amigos", nos indican. Entre otras cosas tenían en común su relación con el mundo de las drogas, motivo por el que ambos ya habían tenido problemas con la justicia.

Se da la circunstancia de que José Manuel, que ahora está en la cárcel, disfrutaba de un permiso penitenciario cuando se produjeron las dos desapariciones. Es un viejo conocido de los agentes de la autoridad. "Un cliente activo, muy activo", nos señalan, "de los que no le cuesta sacar el arma y disparar". El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha llegado a insinuar que podría tener conexión con otras desapariciones. No obstante, nuestra fuente insiste en que "nosotros sólo tenemos constancia de su posible relación con estos dos casos".

La desaparición de Antonio

A Antonio Tuñas Vieites se le perdió la pista el 15 de diciembre de 2022, después de que saliera de su casa conduciendo su vehículo. Días después, la Guardia Civil halló el coche estacionado en una calle de Carballo. En su interior había colillas de cigarro, un dato que les llamó la atención teniendo en cuenta que el desaparecido no fumaba.

Prácticamente desde el principio, los investigadores pusieron en el punto de mira a ‘Pandolo’. El peligroso delincuente era vecino de Antonio y ya habían tenido varias disputas. Se registró su casa y no encontraron nada significativo, pero cuentan con otros indicios que les llevarían hasta él.

Circunstancias del crimen

En cualquier caso, manejan varias hipótesis sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Hecho que confirmó el hallazgo de su cráneo, que presentaba signos de haber recibido un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente. Se cree que los últimos restos óseos localizados en Gosolfre (mandíbula y húmero) sí son suyos.

La Guardia Civil ha ampliado el radio de búsqueda para intentar encontrar el resto del cuerpo. "Uno de los problemas que tenemos es que hay mucha fauna salvaje en la zona", nos explican. "Tenemos la preocupación de que los animales hayan diseminado los restos", añaden. Lo más probable es que sea el motivo por el que el cráneo apareció separado del resto.