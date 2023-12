Europa ya sabe quién es Sánchez, "un patán que parecía a punto de sonarse los mocos con la corbata de Albares"

El Mundo

"Puigdemont pactó con Sánchez una foto de ‘rehabilitación total’". "La entrega de Pamplona crispa las calles y amenaza con más mociones de PSOE y Bildu contra ayuntamientos de UPN". El dictador a todo trapo. Federico Jiménez Losantos comenta el papelón que hizo Sánchez en Europa, donde se quitó la careta de presidente demócrata y salió el dóberman que lleva dentro. Lo buscó, en Sánchez nada es casual. " Sánchez ha demostrado en la participación más bochornosa de un presidente de Gobierno español en la UE que no es ni quiere ser un líder europeo, sino el caudillo del Tercer Mundo con que el Grupo de Puebla -con Putin, Irán y China detrás- desembarca en el flanco sur de Europa. El discurso que leyó para despedirse de la presidencia de turno de la UE fue digno de Maduro, Evo, Ortega, Petro, Lula o López Obrador". Dejó estupefactos a los ñoños europeos que nunca entendieron por qué en España se le odia tanto. Ya saben por qué.



Para Federico, "era humillante verlo mentir asegurando que el PP y Vox están recuperando calles dedicadas a figuras franquistas". ¿Verlo mentir? Llevamos cinco años viéndole mentir todos los días, sobre todo y a todas horas. Y acabó "achacando al alemán Weber el afán de recuperar las del Tercer Reich", y haciéndole un corte mangas cuando el otro intentó replicarle. España "no merece ser representada por un patán que parecía a punto de sonarse los mocos con la corbata de Albares". Eso sí, hay que agradecerle al macarra de Moncloa "la claridad con que se mostró fuera como lo hace dentro. Ya sabe Europa la clase de déspota que padecemos. Ya ha podido ver doña Ursula von der Sánchez, la condición mular del chulo al que tanto le sonríe". Y no sabe la pobre Ursula el peligro que tiene. "Ni OTAN, ni UE, ni nada, Sánchez quiere heredar de Lula la jefatura del Grupo de Puebla. No da para gobernante europeo, pero para caudillo faltón del Tercer Mundo, le sobra". Es para lo único que sirve.

El País

El periódico del régimen hace un mutis por el foro en su portada de los asuntos nacionales como tiene por costumbre cuando quiere ocultar algo. "Bolaños llamó a Marchena, Llarena y Lesmes tras las críticas de Junts para asegurar que el Gobierno defenderá la independencia judicial", cuenta Carlos Cué. Puf chungo, como dice Federico les llamó para amenazarles, no se puede esperar otra cosa de este gobierno de golpistas. Que se cuiden mucho estos jueces, algo preparan contra ellos. "Bolaños llamó a los tres jueces, según fuentes judiciales, para explicarles que el Gobierno, y él en particular como ministro de Justicia, no solo no comparte esas palabras de Junts sino que en todo momento defenderá la independencia de los jueces y trabajará para que nadie interfiera en ese principio básico constitucional". Para partirse la caja, conociendo al personaje.



"El presidente del UPN, Javier Esparza, llama "escoria" a los dirigentes del Partido Socialista Navarro", dice Amaia Otazu. Pues chica, es como llamarte a ti Amaia, a Sánchez, Sánchez, en fin, lo que son. El editorial dice, para disimular un poco, que "los socialistas han incumplido por vez primera vez su compromiso de no favorecer gobiernos de EH Bildu". Venga ya, los socialistas han incumplido todos sus compromisos. "A pesar de que la sombra del intercambio de apoyos flota sobre el acuerdo de Pamplona y a pesar de la manipulación interesada de PP y Vox, EH Bildu no forma parte de la coalición entre PSOE y Sumar.

Tampoco el PSN entrará en el gobierno municipal". "Por primera vez, además, la coalición abertzale se compromete por escrito a trabajar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas de ETA y a evitar que se den situaciones humillantes para ellas". Que sí, Pepa, que es por el interés general, como la amnistía. Es insoportable este periódico que nos toma por imbéciles un día sí y otro también. "EH Bildu es hoy una coalición legal cuyos representantes, en virtud de los cambiantes intereses políticos, han compartido el sentido de su voto en multitud de instituciones españolas con otros partidos, incluido el PP". ¿Y Vox no?

ABC

"El PSOE activó la moción de Pamplona una semana después de que Bildu invistiera a Sánchez". Esa moción la anunció Carlos Cuesta en Libertad Digital hace meses. "La suma de socialistas y bildutarras amenaza otros tres municipios navarros". En todos donde sumen, ya lo ha adelantado Cuesta.

El editorial se echa las manos a la cabeza con la reunión entre Sánchez y Puigdemont. "Sería demoledor que se diese la mano con Puigdemont ante los fotógrafos y las cámaras incluso después de amnistiado, habiendo borrado artificialmente, y por conveniencia política, todos sus delitos". Me asombra que haya alguien que todavía crea que Sánchez tiene algún límite. Además, si ya ha negociado con él, ¿qué importancia tiene una foto? Como dice Ignacio Camacho, "de Sánchez no cabía esperar más que lo que ha hecho. A estas alturas resulta un esfuerzo melancólico reprocharle mentiras y fingimiento; es su naturaleza, su instinto, su ser verdadero".

"Lo que sí queda ya diáfano es el propósito gubernamental de ir a saco, de abordar su estrategia frentista a calzón quitado para normalizarla cuanto antes y dejar claras las bases del mandato. Si hay que entrevistarse con Puigdemont, habrá entrevista; si hay que ir a por los jueces, se irá al asalto; si hay que aprobar la amnistía a martillazos, se usarán los martillos que sean necesarios". Y si hay que meter en la cárcel a la oposición o a periodistas incómodos, pues lo mismo. "Se acabaron los miramientos, las contemplaciones, el recato. Esta es la legislatura del 'a por todas´ y eso significa filas apretadas, orden de combate, bandera en alto y disciplina de bando". No habrá otra oportunidad como el 23J, ya lo dijimos muchos.

La Razón

"Puigdemont y Sánchez, una reunión en el extranjero". Nos fijamos en cosas insignificantes, así nos va. "El PP acusa a Sánchez de "falta de escrúpulos" por la cita con Puigdemont". Eso ya lo hizo Antonio Caño en El País en 2016. El editorial considera "obvio" que el PSOE entregaría Pamplona. Un alivio que haya quien no se llame a engaño. "Pocos ejemplos más acabados de cinismo político que la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de su investidura, cuando se jactaba ante el diputado Antonio Catalán de que el PSOE había permitido el gobierno de UPN en la capital navarra". Pedro Sánchez en esencia. "El problema principal es que todavía los españoles no saben lo que ha prometido Sánchez, tanto en el «pacto de la capucha» con Bildu, en acertada expresión de Núñez Feijóo, como en los acuerdos que se están tratando en Suiza con los nacionalistas catalanes. Pero es anatema hablar de ‘fraude’ a los electores". No hay ningún fraude. Todos y cada uno de los españoles que metió una papeleta en una urna al PSOE el 23 J sabía perfectamente lo que votaba. Y le premiaron sus mentiras, sus bravuconadas, su chulería. Y él ha decidido redoblar esa actitud, ya que los votantes socialistas han perdido todo atisbo de vergüenza.

Abel Hernández advierte sobre la estrategia de Sánchez, que ya conocemos todos. "La presencia de Vox está siendo utilizada de forma abusiva para bloquear la alternancia. Cualquier actuación o declaración estridente, como la de Abascal a «Clarín» en Argentina, es aprovechada por el ‘sanchismo’ para cargarse de razón ante sus seguidores, afianzarse en el poder y cerrar el paso a la derecha". No solo el sanchismo, todos los medios de derechas se apresuraron a comprar la mercancía y sacar las cosas de quicio, mientras las izquierdas se partían la caja, vaya pandilla de imbéciles. "Haría bien Vox en moderar sus impulsos primarios, revisar sus compañías y contratar una buena empresa de comunicación e imagen, o, si no, resignarse a correr pronto la misma suerte que los otros partidos nuevos, que acaban siendo flor de un día -Ciudadanos, Podemos…- tras un momento de esplendor. Sin pretenderlo, Vox está sirviendo de soporte fundamental al bloqueo político y a la instalación vitalicia de Pedro Sánchez en el poder. Y, en contra de la interesada versión del inquilino de La Moncloa, el partido de Abascal, en vez de actuar como un aliado leal y complementario del Partido Popular, pretende ser su competidor, como se vio en el debate de la amnistía". Tenemos un problema, sí. Y gordo. Porque Abascal no va bajar el tono ni va a dejar de meter miedo. Ya se sabe, uno de Vox no se equivoca nunca.