"El muro es una estrategia muy pensada de consecuencias irreversibles"

El Mundo

"El Supremo podrá llevar la amnistía a la UE sin pasar por Conde-Pumpido". "Miles de personas se manifiestan junto a UPN, el PP y Vox contra el pacto entre los socialistas y Bildu: "Pamplona no se vende"". Por un voto, Sánchez vende hasta a su madre. Según el editorial, la manifestación "da voz a la indignación cívica contra un punto de inflexión de la estrategia de Pedro Sánchez, basada en la división de la sociedad en bloques enfrentados y en la marginación de la derecha no independentista". El asco que da el dictador de Moncloa se extiende cada día más, pero también cada día se consolida más el sanchismo.

"En Pamplona, ciudad de gran simbolismo para los abertzales, la sociedad protesta ante la quiebra radical de un consenso básico que regía entre los partidos democráticos: el de no facilitar el poder a Bildu si antes no hacía el recorrido mínimo de condenar el terrorismo que la izquierda abertzale alentó. El PSOE ha roto ese pacto ético y político". El PSOE se ha consumado con el gran traidor. Escoria, como dijo Esparza. Eso no es un partido, es una banda de delincuentes.

Dice Raúl del Pozo que por culpa del golfo de Moncloa, "la opinión pública está enconándose; se va amontonando el odio. Vivimos un momento de tensión y de ansiedad ante el delirio separatista y la legislatura es una ruleta. Hay ya barricadas verbales, además de movilizaciones constantes". Es lo que quería el dictador.



"Además el Gobierno tiene el cuajo de aconsejar una política de acuerdos que él ha roto y ahora culpa en su relato a los demás de errores que son suyos, tanto en política interior como en la exterior". Es un macarra, no lo puede evitar. "Mientras, se configura una situación convulsa y, después del muro, Sánchez pide a Feijóo llegar a acuerdos en materias enquistadas. Ahora ha descubierto que la política es acordar: a buenas horas mangas verdes". Sánchez sólo quiere acordar quedarse con el poder judicial. No quiere ningún otro acuerdo con la más de media España que no le ha votado. Sólo se puede gobernar contra medio país siendo un dictador, no hay otra manera.

El País

"Los socios debaten mejoras técnicas a la ley de amnistía para blindarla". Al margen de indultar a los golpistas, también quieren anmistiar los delitos de terrorismo. Y el Gobierno teme que los tribunales europeos se la echen atrás. Bueno, no creo que el Gobierno tema nada. Conde Pumpido hará lo que Sánchez le ordene, por ahí no hay inquietud. "El pacto político que hay detrás de esta norma es sólido y todos los grupos que la apoyan están de acuerdo en el objetivo: que la amnistía sea muy amplia y ningún implicado en el procés vuelva a entrar en la cárcel". Ya veremos cómo lo hacen después para amnistiar etarras. Todo por un voto.



"Los barones del PP avalan el plante de Feijóo a Sánchez hasta después de Navidad. El PSOE llama al líder popular "jefe de la oposición a la fuga" por no responder a la convocatoria de reunión con el presidente", dice la ultra Elsa García de Blas. Tienen una cara que se la pisan. Primero levantan un muro y luego hablan de diálogo. Sobre los jueces, claro, es el único diálogo que quieren. Dice la periodista ultrasanchista que "el contexto de máxima polarización que rodea a la política española ha llevado la disputa incluso a algo tan básico como que el presidente y el líder de la oposición mantengan un encuentro". ¿Contexto? No, perdona bonita, el muro lo levantó Sánchez. Todos le oímos. Y es el que el listó de Sánchez quería reunirse hoy con Feijóo para tapar la que ha liado con la vergonzosa entrega de Pamplona a Bildu después de negarlo varias veces. En fin, palabra Sánchez, ya sabemos lo que vale.



Y, ya sin recursos, la periodista sanchista tiene que tirar del comodín de utilizar a las víctimas para criticar a Feijóo. "El líder del PP sigue día a día subiendo los decibelios en su discurso contra el presidente del Gobierno. Este domingo cargó contra el líder socialista desde Pamplona reprochándole su pacto con Bildu, utilizando para ello a las víctimas socialistas de ETA". Sí, Elsa, sí, hala Bolaños, dale un azucarillo, la chica lo intenta.



"Los socialistas se quejan, en cambio, del "hecho grave y sin precedentes de que el jefe de la oposición no acuda a la llamada del presidente del Gobierno para una reunión en Moncloa"". Uf, estamos viviendo tantas cosas sin precedentes, que esta por lo menos está justificada. Nunca se había firmado una amnistía a cambio de votos, eso no tiene precedentes. Nunca se había intentado encarcelar a jueces, no hay precedentes. "Nadia Calviño, se lo reprochó este domingo en un mitin celebrado en Santiago: "Cuando el presidente del Gobierno llama a alguien para que vaya a La Moncloa, se va"". Este es el talante del Gobierno Sánchez. Ordeno y mando y los demás a tragar y a callar. Lo dicho, una dictadura. Además, este no es el presidente de todos, solo es el presidente de media España, contra el resto, él mismo levantó un muro.

ABC

"Dos activistas de Tsunami tenían antecedentes por terrorismo". Pues hala, amnistiados. "Que la amnistía incluya los delitos de terrorismo y de corrupción es una ofensa a la democracia no solo al dejar sin efecto conductas terroristas o sediciosas –lo que ya es muy grave–, sino que sería el instrumento que permitiría condenar en cualquier lugar de España lo que en Cataluña quedaría absolutamente impune", recuerda el editorial.

Jesús Nieto Jurado relata la entrega de Pamplona a los etarras. "Cambalaches secretos, de esos que duelen al español de bien. Cuartos secretos, y los hijos de los nietos del hacha (se entiende que el peinado hacha. O no) ahí como garantes de la estabilidad. Por la puerta de atrás abrir la disposición transitoria cuarta de la Constitución, pero que es nada porque la Constitución, la que costó sangre, sudor y lágrimas, es para este PSOE un 'Manual de decadencia' hacia ninguna parte". Este PSOE es el PSOE. "Lo de Pamplona o será lo único. Que aquí de cambiar el relato saben mucho los del bloque progresista. Y luego está Patxi López, buen vasallo, buen señor, y que es un ejemplo de que los principios son dúctiles". Pachi, ¿tu sabes lo que son principios? "La demolición de España está aquí".

La Razón

"Feijóo consolida una mayoría absoluta de la derecha pese al hundimiento de Vox". No, no es un dejà vu de las encuestas del 23J, esta la lleva hoy La Razón, de NC Report. Habrá que decirles a estos señores encuestadores que han perdido toda credibilidad y ya no nos tomamos en serio sus encuestas. Ni caso, a otra cosa.



Antonio Martín Beaumont ve que "la degradación política de Sánchez no tiene límites y es incompatible con las formas y el fondo de una democracia". Es que es así, punto. Hay mucho miramelindre que no se atreve a poner nombre a la realidad, que, hombre, dictadura es exagerar. No. Sánchez ya era un déspota, pero ahora no tiene contrapesos. Después del 23 J ha perdido los últimos escrúpulos, lo hemos visto en el Parlamento Europeo.



"Sánchez se siente liberado y ha tomado la decisión de poner una alfombra roja a quienes le mantienen en La Moncloa. Sabe que en ello va su continuidad. Y, dentro de ese bloque, está Bildu. "Todo quedó ya amortizado el 23-J". Así se expresa el núcleo duro sanchista. Según ellos, incluido su líder, las elecciones generales avalaron sus pactos. Así que... campo abierto". Y tienen razón.



A Esparza, un siervo de Sánchez durante la pasada legislatura, se le ha quedado cara de tonto. "Quién le ha visto y quién le ve, pensará alguno ante el enfado del pastelero líder de UPN, Javier Esparza. Por votar en contra de la reforma laboral, sacrificó a los diputados nacionales Sergio Sayas y Carlos García Adanero por orden directa de Félix Bolaños, entonces sólo ministro de la Presidencia. A Esparza, por quedar bien con Sánchez, se le ha atragantado la pasta". Que tome nota el PNV.



El editorial comenta lo de Pamplona. "Es difícil hallar mayor bajeza moral en la conducta de un responsable público que la que se ha instalado hoy en la dirección del estado. Si el fin justifica cualquier medio, por infame que sea como es el caso, si todo ello se lleva a cabo envuelto en una mentira flagrante al pueblo, y por consiguiente bajo el timbre de la corrupción y el fraude políticos, constituye una obligación oponerse por todos los medios democráticos a aquellos que nos amenazan". "Pedro Sánchez no moverá un dedo para enmendar su tétrico bagaje y rendir cuentas en las urnas ante el sujeto de la soberanía nacional". ¿Por qué no? Lo hizo. Lo hizo cuando se sintió cuestionado tras las elecciones del 28 de Mayo. Quiso "clarificar" el panorama. Y lo hizo. Y las urnas dijeron que vale, que hiciera lo que le diera la gana, que mejor todo eso que Vox. Sánchez es un enfermo mental, pero ya lo era antes del 23 J. Y no me vengan con lo que dicen las encuestas, que ahí la risa floja nos entra a los demás.



Dice Vicente Vallés que Sánchez "mantuvo su tesis de que ganó las elecciones del 23 de julio. Y eso a pesar de que, según nos ilustra la contumaz hemeroteca, los periódicos del día 24 aseguraban por unanimidad que Sánchez las perdió. Pero, si algo se ha podido aprender en estos años de sanchismo, es que la hemeroteca no está entre sus preocupaciones prioritarias y que los resultados de las urnas son maquillables, siempre que se esté dispuesto a pactar con cualquiera". ¿Y no sabíamos antes del 23 de julio que estaba dispuesto a pactar con cualquiera? Dinos Vallés, ¿tu no sabías que Sánchez estaba dispuesto a pactar con cualquiera antes del 23 de julio?

Como dice Carmen Morodo, "el muro no se queda en una frase exagerada de una intervención bronca de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El muro es una estrategia que está muy pensada, y que, como la derecha no reaccione bien y a tiempo, puede provocar consecuencias irreversibles en el modelo de convivencia que tenemos. Los hábiles ideólogos de Moncloa han diseñado un proceso de reconstrucción del imaginario popular en el que dentro del muro hay que meter al fascismo de estos nuevos tiempos, PP y VOX, y este objetivo lo justifica todo".

Así, que espabilen en el PP, "el «sanchismo» es hoy más militante que nunca, y donde más fuerza tiene es en la imposición de un marco mental general en el que los desvaríos de Vox son un aliado imbatible. Como no mida bien el PP a lo que se enfrenta, en junio, después de las elecciones europeas, puede encontrarse con un marco irreversible". Ya se le perdonó en julio, puede volver a pasar. Aunque discrepo con Carmen, no es el PP el que puede encontrarse en un marco irreversible, es España.