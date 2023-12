La Audiencia de Valencia ordena investigar los correos del equipo de Oltra cuando afloró el expediente contra la víctima

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado investigar los correos electrónicos que intercambiaron los miembros del Gabinete de la exvicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, cuando afloró un expediente parajudicial que sirvió para encubrir los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada de 16 años. Dicho expediente se efectuó en secreto en la Consejería de Igualdad que dirigía la propia Oltra con el objetivo de desacreditar el testimonio de la víctima y se presentó para repetir el juicio que condenó inicialmente a su pareja.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia estima ahora parcialmente el recurso de apelación presentado por la asociación GOBIERNA-TE y por Vox para ampliar la investigación de los correos del equipo de Oltra a las fechas en las que apareció el citado expediente parajudicial y fue condenado su entonces marido.

El auto de 5 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital señala que "se comparten por esta alzada los argumentos expuestos por el juez a quo en cuanto a la denegación de que la averiguación de los miembros integrantes del Gabinete de Vicepresidencia se extienda al periodo de abril de 2021 hasta el cese de la Consellera".

"Así como que la incorporación a la causa de los correos electrónicos no se extienda a los periodos de enero a diciembre de 2017, salvo los días concedidos ya y desde la incoación de las presentes diligencias hasta la fecha actual y ello por considerar que las diligencias interesadas no superan el estándar de utilidad potencial necesario para su adopción, con arreglo a las previsiones de los artículos 311 y 776.3 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, al no justificarse por la solicitante cuáles son las razones por las que se precisa de dicha información, considerando por el contrario que las diligencias de investigación deben quedar circunscritas al periodo temporal acordado por el Juez de instrucción, por ser el período durante el cual tuvieron lugar los hechos objeto de la investigación", añade.

"Ahora bien, en coherencia con lo resuelto por esta sala en Auto 119/2023, de 2 de febrero de 2023, sí deberán abarcar las diligencias acordadas el período temporal de octubre a diciembre de 2019, al ser éste el período durante el cual se produce tanto el desarchivo y envío del expediente informativo que desde el año 2017 estaba archivado, como el posterior dictamen de la sentencia condenatoria del señor Ramírez Icardi, acontecimientos éstos que ya se estimaron por esta Sala como de relevancia en el discurrir de los acontecimientos", apunta el auto.

Recordamos que la Sala Penal del Tribunal Supremo confirmó recientemente la condena de 5 años de prisión contra el exmarido de Oltra por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años con prevalimiento.

El recurso se estima parcialmente

La Audiencia Provincial de Valencia revoca la resolución a que se contra el presente recurso, en el sentido de que las diligencias acordadas de que se procediera por la Policía Judicial a averiguar la identidad de los integrantes del Gabinete de Vicepresidencia de la Generalitat valenciana entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 y una vez hecho, que se procediera a la incorporación a la causa de las comunicaciones vía correo electrónico que pudieran mantener entre sí los integrantes y con el jefe de dicho gabinete en el período comprendido entre el 4 y el 20 de agosto de 2017, deberán extenderse también al período temporal de octubre a diciembre de 2019.

Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia, Vicente Ríos, investiga si la menor de 16 años que denunció el abuso sexual del exmarido de Mónica Oltra fue represaliada por su Ejecutivo. Por ello, la semana pasada acordaba nuevas diligencias para conocer ahora el trato o la protección que recibió o no la menor por parte de la Generalidad Valenciana y la dirección del centro de acogida en el momento en que denunció los hechos y a qué personas les comunicó lo que estaba padeciendo en las instalaciones.