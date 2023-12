Daniel Portero advierte a los juristas con las enmiendas a la Ley de Amnistía: "No podemos dar pistas a Bolaños"

Daniel Portero ha denunciado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo el Gobierno de Pedro Sánchez maniobra para ceder competencias judiciales al Pais Vasco y cómo podría beneficiar a los presos de ETA que están en cárceles de esta CCAA. También ha comentado la "calumnia" de Óscar Puente sobre la Fundación Miguel Ángel Blanco y ha explicado el recorrido que tendrá la Ley de Amnistía del PSOE a los golpistas catalanes del 1-O.

El presidente de Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid ha dicho que la cesión de Sánchez "forma parte de la negociación encapuchada" y que lo que quiere es Bildu es "eliminar la figura del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria". Eso se conseguirá "haciendo una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el juez que revise los terceros grados y las libertades condicionales sea un juez del País Vasco y no uno de la Audiencia Nacional".

"Los 130 etarras que quedan en cárceles del País Vasco están en el segundo grado y lo que les falta es pasar a tercer grado o libertad condicional. Para la libertad condicional o el tercer grado es obligatorio el paso por el Juez de Vigilancia Central de la Audiencia Nacional", ha explicado Daniel Portero que advierte que "ese es el pacto encubierto, la amnistía encapuchada, que tiene preparada Sánchez con los etarras de Bildu". "Si hay un centenar de etarras en las listas de Bildu no les puedo llamar de otra manera", ha añadido.

El presidente de Dignidad y Justicia ha señalado sobre los beneficios a los etarras que "es evidente que sobre todo no han cumplido toda su condena. La condena no es sólo la prisión; la inhabilitación, todavía estamos investigando casos de etarras que deberían estar inhabilitados, y la responsabilidad civil que, evidentemente, es palmaria en los casos de asesinato y los de estragos (incendios a los cajeros o los autobuses)". "A día de hoy hemos localizado a dos individuos que tienen responsabilidades civiles de miles de euros, que están en cargos públicos en ayuntamientos de Navarra y de Álava y ocupan puestos de concejal de cultura. ¿Qué cultura van a enseñar estos individuos de la gasolina y de las bombas?", ha apuntado.

"Este Gobierno está acostumbrado a que cuando te levantas de la cama si eres víctima del terrorismo la sangre la tienes horchatada sino helada. Cada día es una y otra y otra", ha indicado Daniel Portero sobre las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente sobre la Fundación Miguel Ángel Blanco. "La mención que hizo el ministro, lo que dijo de la Fundación Miguel Ángel Blanco, es absolutamente falso. Estamos hablando de acusar de financiación ilegal a una fundación que tiene las cuentas saneadas y que las tiene que entregar todos los años en el Ministerio del Interior. No sería una fundación si hubiera hecho lo que le denuncia este ministro de Fomento que no dice más que calumnias", ha señalado.

Para Daniel Portero "es una humillación y la humillación es un delito todavía". En este sentido, ha dicho que "hay que recordar que la extrema izquierda de Sumar presentó un proyecto de Ley para modificar y eliminar el artículo 78 del Código Penal sobre la humillación a las víctimas del terrorismo y el enaltecimiento del terrorismo". "Este Gobierno lo tiene todo pensado para destruir la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas del terrorismo. Tenemos varios pasos por delante y a nosotros nos van a tener como dique de contención porque es posible que ese artículo que pretende eliminar el socio principal del Gobierno no se pueda eliminar porque hay directivas europeas que exigen tener ese artículo dentro de su legislación precisamente por el terrorismo yihadista que se está produciendo en toda Europa", ha remarcado el presidente de Dignidad y Justicia.

"Bolaños está pendiente"

Sobre la inclusión de los delitos de los CDR en la Ley de Amnistía del PSOE que ha comenzado su trámite parlamentario ha dicho que "ahora la causa de los CDR tendrá que analizarlo la causa de lo penal de la Audiencia Nacional, pero el sumario Tsunami democràtic eso es posible que tenga que ser la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Daniel Portero ha indicado que "pedimos en un escrito elevarlo al TS puesto que había dos personas, una de ellas Puigdemont y un diputado autonómico catalán que le llaman Conan, al estar uno en Europa y otro en el Parlamento catalán obligatoriamente hace necesario que sea el TS el que estudie la causa".

"Esto está muy bien porque en el Tribunal Supremo son bastantes jueces y el trabajazo que ha hecho Manuel García Castellón en el Juzgado número 6 se vería reforzado por el TS de cara a una cuestión prejudicial en el TJUE que es lo primero que se va a hacer cuando este desgobierno apruebe la Ley de Amnistía", ha explicado Daniel Portero. El presidente de Dignidad y Justicia ha señalado que "los tribunales durante dos meses después de la aprobación de la Ley tienen que elevar una cuestión prejudicial al TJUE no necesariamente al TC y así nos quitamos el escollo de Conde-Pumpido".

Sin embargo, Portero ha advertido de que "hay un tema importante" a la hora de la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía. Ha contado que "hasta enero va a tener periodos de enmiendas en el Congreso que es lo que puede hacer que se modifique el proyecto de Ley" y que "es muy importante que todos los que saben no digan todo lo que saben porque, evidentemente, Félix Bolaños estará pendiente de lo que los expertos digan para autoenmendarse en el Congreso de los Diputados". "Es importante que los demócratas tengan claro que no se pueden plantear enmiendas de carácter técnico en esta Ley que va a ser el Tribunal Supremo el que evalúe finalmente esta cuestión prejudicial ante el TJUE y lo que no podemos es darles pistas a Bolaños que está pendiente siempre", ha señalado.