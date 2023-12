Delgado cambió al fiscal del caso del Pollo Carvajal para archivar el escándalo cuando Podemos gobernaba con el PSOE

La que fuera fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cambió el fiscal asignado para el caso sobre el exjefe de los Servicios de Inteligencia de Venezuela, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, para archivar el escándalo sobre la presunta financiación ilegal de Podemos. Delgado adoptó esta decisión cuando la formación morada gobernaba en coalición con el PSOE de Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, reabrió en octubre de 2021 la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela tras la declaración en sede judicial de ‘el Pollo’ Carvajal. El exjefe de los Servicios de Inteligencia venezolanos llegó a entregar documentación sobre supuestos contratos del despacho Ilocad del exmagistrado y pareja de Delgado, Baltasar Garzón, con un bufete americano que defendía los intereses de la petrolera venezolana PDVSA.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, muy próximo a Delgado, asumió esta causa mediante una avocación del procedimiento que no fue comunicada al fiscal al que le correspondía investigar inicialmente los hechos".

Según el artículo 23 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), "en cualquier momento de la actividad que un Fiscal esté realizando en cumplimiento de sus funciones o antes de iniciar la que le estuviese asignada en virtud del sistema de distribución de asuntos entre los miembros de la Fiscalía, podrá su superior jerárquico inmediato, mediante resolución motivada, avocar para sí el asunto o designar a otro Fiscal para que lo despache. Si existe discrepancia resolverá el superior jerárquico común a ambos. La sustitución será comunicada en todo caso al Consejo Fiscal, que podrá expresar su parecer".

Las mismas fuentes consultadas por LD sostienen que "la Fiscalía de la Audiencia Nacional torpedeó desde el primer momento la investigación, rechazando las diligencias solicitadas por el instructor y pidiendo el archivo de la causa, hasta que la Sala Penal le dio la razón y lo consiguió".

En el marco de esta investigación, Carvajal proporcionó a la Audiencia Nacional dos órdenes de pago, entre ellas una que habría girado Nicolás Maduro en 2013 para abonar 142.000 dólares (122.000 euros) a los fundadores de Podemos, Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Jorge Lago por el encargo que les habría hecho el Gobierno venezolano para idear el "diseño político comunicacional" del 'stand' de la petrolera estatal PDVSA en el XXI Congreso Mundial de Petróleo celebrado en 2014 en Moscú.

La otra orden de pago la habría dictado el propio Hugo Chávez en 2008 para pagar 6,7 millones de dólares (5,7 millones de euros) a la Fundación CEPS, vinculada a Podemos, para "propiciar un cambio político aún más afín al Gobierno bolivariano". También se practicaron en la causa pesquisas relacionadas con las estancias de Monedero en Venezuela y sobre su papel como recaudador de los fondos procedentes del régimen bolivariano.

La Sala Penal de la Audiencia Nacional dio la razón al Ministerio Fiscal en un primer recurso para limitar las indagaciones para verificar del relato de Carvajal y los testigos señalados por éste, pero sin centrarse en nombres propios como los de los fundadores de Podemos Monedero, Bescansa, Lago y Jerez. Todo ello, después de que el magistrado García Castellón recibiese un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que daba credibilidad al relato efectuado por Carvajal sobre las relaciones entre miembros del Gobierno venezolano y los fundadores de Podemos.

Finalmente, en junio de 2022, la Sala Penal de la Audiencia Nacional estimaba otro recurso presentado por la Fiscalía, ordenando el archivo de la investigación al instructor, instándole a reactivar el procedimiento para investigar otros delitos económicos.

Precisamente, este martes la Sala Pena del Tribunal Supremo archivaba la querella presentada por Podemos contra el magistrado García Castellón por investigar su financiación ilegal en esta causa.

La APIF pide aclarar este asunto en el Consejo Fiscal

El vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha solicitado incluir en el orden del día del Consejo Fiscal que se celebra este miércoles un punto para abordar y pedir explicaciones sobre el cambio de fiscal en el caso de el ‘Pollo Carvajal’.

Según Viada, "el artículo 23 del EOMF, como una de las garantías de imparcialidad para los fiscales, exige que si hay discrepancia con el fiscal afectado en el caso de una avocación, ha de resolver el superior jerárquico, es decir, en ese caso, la Fiscal General del Estado. Pero no puede haber discrepancia sin no se comunica el hecho al fiscal encargado. Por otra parte, de todas las sustituciones hay que dar cuenta al Consejo Fiscal. Si no se comunicó anteriormente al Consejo Fiscal el cambio de fiscal en aquel asunto, solicito se aclaren las razones de ello".