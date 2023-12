El "terrible" relato del acoso a los castellanohablantes en Cataluña dejó "muy impresionada" a la misión de la UE

La Unión Europa está empezando a conocer lo que sucede en la España de Pedro Sánchez y en las regiones que gobiernan sus socios separatistas. La misión del Parlamento Europeo para inspeccionar el sistema de la inmersión lingüística en Cataluña que ha presidido la estonia Yana Toom ha abandonado España con una impresión bastante certera de cómo está la situación en las escuelas catalanas. Esa misión estaba apoyada por algunos eurodiputados entre los que se encuentra la popular Rosa Estarás, que ha relatado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo sus compañeros "quedaron muy impresionados" por lo que han vivido estos días en la región.

Estarás ha dicho que "ellos quedaron muy impresionados por la ruptura de la separación de poderes" y han visto "una colisión total con el Estado de Derecho". Los políticos europeos "no entendían", y tuvieron que pedir "varias veces" a sus interlocutores del TSJC que se lo explicaran, "cómo es posible que una sentencia firme donde se obliga al 25% de educación escolar del castellano en Cataluña no se cumpla". "Lo pidieron varias veces porque no podían entenderlo", ha añadido la eurodiputada del PP que ha remarcado cómo decían que "esto es imposible en nuestros países".

"La respuesta del TSJC fue muy descriptiva", ha indicado Rosa Estarás y ha contado lo que dijo el presidente Jesús María Barrientos. Señaló que "esto es tan evidente que aquí se discute desde hace mucho tiempo porque cuando dictamos la sentencia el Gobierno de Cataluña inmediatamente puso en marcha un Decreto Ley y un proyecto de Ley para tirar abajo la ejecutividad de esta sentencia y en el debate parlamentario se dijeron cosas como que se hace tal ley para crear un marco legal para hacer frente a la sentencia del TSJC o querer preservar el modelo antiinjerencias de la Justicia Española. Lógicamente el problema de la separación de poderes está encima de la mesa". "Cuando escuchó esto la estonia explicó que le ha generado un problema, que tienen que estudiar este tema y que si esto colisiona con el Estado de Derecho lo remitirán a la Comisión", ha añadido.

También ha dicho que los miembros de la misión de la UE "vieron que el catalán no estaba perseguido, que no tiene ningún problema. Vieron que no había bilingüismo, que cuando algún padre valiente, un héroe, recurre y con una estigmatización y persecución increíbles entonces consigue tener ese 25% de castellano en el aula aunque sólo hay 30 aulas de 70.000 que tienen el 25%". Rosa Estarás ha relatado que "se pudo ver la persecución de aquellos valientes que recurren. Se pudo ver que no hay bilingüismo, que no hay separación de poderes e impresionó mucho en la misión los WhatsApp que enseñó el TSJC porque también están investigando delitos de odio contra varias familias que denunciaron el tema diciendo cosas como: no sois bienvenidos, apartheid a la familia, vete a tu mafiosa España, queremos saber nombre y dirección de la familia, me apunto a ir a lanzar piedras a casa de este niño". Algo que la eurodiputada ha calificado de "terrible". Rosa Estarás ha contado que el TSJC dijo que "el problema es hacer un uso ideológico de la lengua y arrinconar el español porque al final impregnar la lengua de política es la causa de que pase todo esto".

"Al salir de la primera reunión nos llamaron fascistas y se quedó muy impresionada la comitiva. Incluso el miembro alemán de la misión nos explicó: ‘yo no entiendo español, pero esto lo he entendido perfectamente’", ha dicho Rosa Estarás que ha destacado "la agresividad" de los manifestantes. En este sentido, ha contado que "al acabar la misión para poder entrar en la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona dos coches de la Policía Nacional y Mossos de Escuadra nos custodiaban porque había otra manifestación insultándonos. Impresionante".

Sánchez "se cargó los valores de la UE en cero coma"

La eurodiputada del PP ha comentado también cómo se vivió desde el Parlamento Europeo el discurso de Pedro Sánchez como presidente de turno saliente. "Llevo 14 años en el Parlamento Europeo y siempre hemos visto el presidente de turno viene al empezar y al despedirse. En el caso del presidente Sánchez por supuesto no vino ni en julio, ni agosto, ni septiembre, ni octubre, ni noviembre. Ha vendido sólo a despedirse".

Rosa Estarás ha contado que en estos casos "jamás en la vida" se "hace un discurso ideológico de ataque, revancha y camorrismo" porque "esto es impensable en la Unión Europea" ya que "él estaba representando a 27 países". Piensa que en España "estamos acostumbrados" a ver cómo se baja "el nivel de una manera que al final no puede ser" ya que "el insulto es una práctica que no debía serla en ningún sitio, pero en la Unión Europea representas a 27 países". Con esta falta de "respeto" de Sánchez "los valores de la UE se los cargó todos en cero coma".

En el Parlamento Europeo "nos quedamos impresionados" porque Sánchez "insultó al grupo mayoritario en la UE, a nuestro dirigente y luego ni siquiera le escuchó. Se fue y Weber tuvo que contestar sin él estar presente diciendo lo que dijo: que no está acostumbrado a que haya diálogo y a que se pacte con transparencia, y no de escondidas y con gente que quiere saltarse el Estado de Derecho, y atacar a un país y los propios valores de la UE. Pero él ya no estaba para escuchar. Vino con su guión. Practica mucho el narcisismo y la UE es lo contrario a eso". La eurodiputada del PP ha asegurado que "las conclusiones de esta misión que vamos a trabajar para que sean objetivas y para dejar de silenciar el arrinconamiento del español allí, fue brutal lo que nos dijo el presidente del TSJC, puedan volcarse también a la Comisión".