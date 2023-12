La Audiencia Nacional levanta la suspensión de las exhumaciones en el Valle de los Caídos

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 11 de la Audiencia Nacional ha acordado dejar sin efecto la medida cautelarísima adoptada el pasado día 14 de suspender la ejecución de las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros (Valle de los Caídos) por parte de Patrimonio Nacional.

En un auto, el juez adopta de esta decisión una vez analizadas las alegaciones de la Abogacía del Estado, en nombre de Patrimonio Nacional, frente a la medida solicitada por una particular, cuya abuela se encuentra enterrada en el Valle de Cuelgamuros, de paralización de las exhumaciones en un procedimiento de protección del derecho fundamental a la libertad religiosa.

El magistrado señala que las alegaciones de la Abogacía del Estado y la documentación que las acompaña ponen de manifiesto que las exhumaciones se están realizando en un lugar diferente de aquél donde reposan los restos que se intentan proteger, "por lo que no existiría en principio una urgencia cautelar tan inmediata como parece manifestarse".

Además, explica que de los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado se deduce, prima facie, que la actuación material administrativa no afecta materialmente a los derechos que con este recurso pretenden defenderse respecto de los restos la abuela de la recurrente, ni tampoco está previsto que suceda en el futuro, en los términos indicados.

En segundo lugar, indica la resolución, se ha aportado información de que ya ha existido sobre el tema una interlocución escrita de la recurrente con Patrimonio Nacional, donde esta entidad ha respondido a su requerimiento de anulación de las exhumaciones con un escrito de la Gerente.

"El contenido del escrito pone de manifiesto que la actuación de exhumación no puede considerarse efectuada en vía de hecho, sino que existe un conjunto de actuaciones judiciales y administrativas previos, que constituyen su soporte. En definitiva, si las actuaciones administrativas combatidas no afectan materialmente a los derechos invocados y además no se realizan en vía de hecho, debe levantarse la medida cautelar cuya base jurídica (artículo 136.1 LJCA) se fundaba exclusivamente en esta premisa que se ha revelado infundada", concluye el juez.

Fue el pasado mes de junio cuando el Gobierno inició los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros. El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco.

El pasado septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para acceder a las criptas y proceder a las exhumaciones de restos mortales de víctimas del Franquismo y la Guerra Civil. La sentencia llegaba después de que el pasado junio el Gobierno iniciara los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

El recurso de Abogados Cristianos

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de levantar las medidas cautelares sobre la paralización de las exhumaciones en el Valle de los Caídos.

El recurso se interpone después de que el juez Central Contencioso-Administrativo número 11 haya acordado levantar la suspensión cautelar de las exhumaciones después de que la Abogacía del Estado presentara alegaciones explicando que la familiar de la persona que solicitó parar los trabajos no fue inhumada en la capilla donde están ahora los forenses. La organización de juristas actuó en nombre de la nieta de una de las pocas mujeres que se encuentran enterradas en el Valle de los Caídos y que fue fusilada en Madrid en 1936.