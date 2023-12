Férrea defensa del orden constitucional de Felipe VI: pide lealtad a todas las instituciones del Estado

Muy consciente de los problemas que atraviesa España y olvidándose de la propaganda que desde distintas tribunas y púlpitos intenta distraer la atención sobre lo importante, el Rey Felipe VI ha centrado su tradicional discurso navideño en dos aspectos fundamentales que se ven amenazados: la Constitución y España. Además, lo hace con constantes llamamientos a la unidad como garantía de la fortaleza de España como nación frente a cualquier intento de dividirnos y separarnos, construyendo muros entre nosotros.

Llama también la atención que en la España que, para el presidente del Gobierno va económicamente "como una moto", la primera mención del discurso haya sido para "las dificultades económicas y sociales" que atraviesan muchos españoles.

Pero el grueso de su discurso ha sido una cerrada defensa constitucional. Su majestad el Rey ha recordado que "gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas", señalaba. Curiosa evocación, la del monarca, después de que el presidente del Gobierno, se presentara en su sesión de investidura con la propuesta de levantar un muro.

Añadía Felipe VI que "superar esa división fue nuestro principal acierto hace ya casi 5 décadas. Por eso evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos. Porque no nos lo podemos permitir".

Frente a quienes cargan contra la Constitución, o a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez que hablan de la carta magna como "un dogal" o un "candado", el Rey Felipe VI, ha recordado el significado que tiene nuestro marco constitucional, como garantía para "expresarse libremente, recibir una educación, tener un empleo, o protegerse de la enfermedad (…) acceder a una vivienda, formar una familia, contar con ayuda social o disponer de un retiro digno, todos esos hechos diarios –y muchos más- son los que la Constitución ampara, garantiza y protege".

Y por eso "quiero reivindicar la Constitución", insistía con gravedad, "no sólo como valor democrático de presente y futuro", sino como la garantía de que "podamos disfrutar libremente de una vida en la que cada uno –con sus circunstancias- pueda ver razonablemente satisfechas sus legítimas expectativas, sus ambiciones, proyectos y necesidades".

Su defensa de la Constitución como valor supremo de convivencia, futuro y libertad ha sido el hilo conductor de un discurso que se aparta de los tradicionales mensajes navideños, por la gravedad del momento que vive precisamente la Constitución. Ha pedido abiertamente que se respete y conserve su identidad, su significado y su integridad como lugar "de reconocimiento mutuo, de aceptación y de encuentro aprobado por todos los españoles, como legítimos titulares que son de la soberanía nacional". Por último, un exhorto:

"Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad."