Lucía Méndez vapulea a Feijóo y babea con "la amplia sonrisa que gasta" Sánchez

El Mundo

"El PP extrema la "vigilancia" al Gobierno para evitar las "trampas" en el nuevo CGPJ". Ya ha caído en la principal trampa. Lucía Méndez dedica, como es habitual, su artículo de la semana, a rendir pleitesía a Sánchez e insultar al PP y, en especial a Feijóo. Fiel periodista obediente a la voz de su amo. Es increíble la trayectoria de esta mujer. A los pies del chulo que castiga.



"Feijóo no quería el encuentro en el Palacio de la Moncloa -es lo habitual- porque quizá no quiera volver a la residencia oficial del presidente hasta no ser su inquilino legal". Quizá sí o quizá no, Lucía. Como analista no tienes precio. Bueno, sí, lo que te paga El Mundo y Ferreras... y quizá Sánchez.



"Era la primera vez que se le invitaba después del fiasco del 23-J que le dejó en la oposición. Sánchez aceptó el lugar y la hora del duelo porque había ganado el premio al mejor relato: Feijóo es quien impide el diálogo del Partido Popular con el Gobierno porque no ha superado el trauma de las elecciones generales. Lo que desconocíamos cuando se retaron a este duelo es que el evento también incluía un padrino". Jaja, qué risa tía Felisa. Vaya, habrá ganado para unos y para otros, no. Para Lucía, Pedro gana siempre, es taaaan guapo.



"Los orígenes de cómo se conocieron los dos contendientes y el gran duelo de julio en el que Sánchez le ganó la partida a Feijóo ayudan a explicar la circunstancia en la que despiden el año y se citan para el que viene". "No se han cumplido siquiera dos años de aquel buen propósito que anunció Alberto Núñez Feijóo a su llegada a Madrid como el hombre de Estado que venía a cambiar la gestión infantil del equipo de Pablo Casado por una política para adultos. «Yo no he venido a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido a ganar a Pedro Sánchez». Entonces parecía seguro que iba a ser así. Pero no. Feijóo aclara que su nuevo estilo -más parecido al de su antecesor, Pablo Casado, que a él mismo- se debe a un cambio en las circunstancias". Lucía, que tiene nublado el entendimiento, no se entera de que aquí quien insulta es su querido, queridísimo Pedro, que no ha dejado de faltar al jefe de la oposición desde que se hizo con el cargo. Y su estilo no se parece en nada al de Pablo Casado, Lucía, recupera un poco de cordura, que estás dejando a tu periódico a la altura del betún. Feijóo es un señor, Casado era un adolescente celoso, y tu Pedro, un patán chulesco y faltón.



Pero no hay manera, totalmente entregada al sanchismo, Lucía compra la mercancía de que el PP incumple la Constitución. "La UE contempla, atónita, cómo los partidos de Estado españoles necesitan de su mediación para obligarse a sí mismos a cumplir la Constitución". "Los socialistas agradecen -con la amplia sonrisa que gasta Pedro Sánchez desde el 23-J- el favor de ayudarles a convertir en normal la extravagante mesa exigida por Puigdemont, mientras cuelgan en el árbol de Navidad una bolita con la siguiente leyenda: «Gracias, PP»". Un babero para Lucía.



"Una vez acabada esta fase del combate, cabe preguntarse si la puerta abierta al mediador es la manera que ha encontrado Feijóo para quitarse de encima la culpa de bloquear la renovación del CGPJ, o bien es una sincera voluntad de acabar con la crisis institucional". Para crisis institucional la que ha desatado tu amo y señor con siervos tan bien adiestrados como Lucía Méndez. Hoy, el azucarillo es para Lucía.

El País

El periódico ultra pone el ojo en Felipe VI. "Felipe VI intenta que la polarización política no salpique a la Corona". Difícil, con Sánchez atado a los enemigos de la Monarquía. Su socio preferente, el de ETA, ya pidió ayer que apaguemos las televisiones durante el mensaje navideño. Dice Miguel González que "Alberto Núñez Feijóo asegura que la amnistía supone una desautorización del discurso que pronunció Felipe VI el 3 de octubre de 2017, en el que abrió la puerta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Obvia que aquella medida fue apoyada por el propio Pedro Sánchez, líder entonces de la oposición". ¿Ese Pedro Sánchez? Miguel González obvia que aquel Pedro Sánchez no es el Pedro Sánchez de ahora, que ha cambiado, desde entonces, unas diez millones de veces de 'posición política', como llama a sus constantes engaños y mentiras, y ahora reniega de lo que hizo entonces. Dan risa, estos fanáticos sanchistas de El País. "La admisión a trámite en el Congreso de una proposición de Sumar que busca despenalizar las injurias a la Corona ha servido para que la Monarquía se sitúe de nuevo en el epicentro de la refriega política". ¿No será más bien para que LA sitúen?, señor González. Lo dice como si se situara ella solita.

"El cuestionamiento de la Jefatura del Estado no es nuevo pero en este momento puede ser más preocupante". ¿Eso es una amenaza, Miguel? Porque es lo que parece. Y hacerse eco de las campañas contra Letizia lo confirman. El País amenaza al Rey.



Jacobo García blanquea a Bildu. "Las dos almas de EH Bildu". "El relevo de Otegi, el dominio municipal y un discurso más centrado en la política social y menos en la independencia han disparado las expectativas electorales de los abertzales, pero el vínculo con el pasado etarra sigue sin romperse". No pasa nada, Sánchez los quiere igual.



Dice el editorial que "que un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sea algo excepcional dice mucho del clima bronco que domina nuestras instituciones". Que le pregunten a esa mala bestia que habita en Moncloa, que solo sabe insultar, descalificar y atacar al que no piensa como él. Si hasta ha levantado un muro contra media España. Y vuelta la burra al trigo con el rollo del CGPJ. Una mentira es una mentira, lo diga El País o Lucía Méndez.



"Que el encuentro, a pesar de todo, sea un gesto importante de deshielo entre ellas es igualmente revelador del nivel hasta el que hemos bajado el listón, pues el diálogo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición es una obligación institucional de ambos". ¿Dialogar con Sánchez? ¿El de cara de vinagre, para usted la perra gorda? ¿En qué parte del muro?



"La vitalidad del sistema político creado en torno a la Constitución requiere que las fuerzas parlamentarias con vocación de gobierno practiquen la contención y la tolerancia mutua, algo que se ha visto seriamente deteriorado por un clima de polarización asimétrica propagada por el Partido Popular desde que está en la oposición: no solo se ha negado a cumplir con sus obligaciones constitucionales, sino que no ha cejado de sembrar dudas sobre la legitimidad del Gobierno". Otra mentira. Feijóo felicitó a Sánchez tras su investidura. ¿Puede decir lo mismo El País sobre las felicitaciones de Sánchez a los triunfos de otros que no son de su cuerda dentro y fuera de España? Pero si hasta insultó a un político alemán en el Parlamento Europeo. Es un sectario y un macarra de barra de bar.



"Como su nombre indica, el Parlamento es el recinto de la palabra, el lugar en el que debe predominar la deliberación en busca de acuerdos. No solo por imperativo institucional, sino también por respeto a toda la ciudadanía". Una ciudadanía contra la que el presidente del Gobierno, que solo respeta a etarras, prófugos, golpistas, o los ultras como él, ha levantado un muro. La izquierda no quiere diálogo, quiere sumisión. Y en estas páginas defendían el otro día que no se podía negociar nada con el PP porque eran los herederos de Franco. Y esos hablan de diálogo. Pandilla de hipócritas.

ABC



"El año del mayor ataque a la independencia judicial de la democracia". "Amnistía, comisiones 'lawfare', ataques a los jueces y el control del TC dinamitan la separación de poderes. Las acusaciones de Nogueras han dado la estocada a la ofensiva iniciada por Podemos ante el silencio de Sánchez". Y hablan de diálogo, que lo digan a los jueces. Estamos en manos de un dictador. "En este 2023 se ha producido 'la primera vez' de muchas cosas, y el relato del Gobierno se ha limitado a tratar de normalizar lo que es anómalo", dice el editorial. Y lo que nos espera.



"El discurso del Gobierno se deslegitima por sí solo. No es cierto que la obsesión de la izquierda por hacer limpieza ideológica en la judicatura sea una necesidad democrática en pro de la pluralidad y el progresismo. La realidad es que o el PSOE controla cada resorte de la Justicia sin disidencia alguna, o quien se opone y planta cara a esta ofensiva se alinea con tesis extremistas de la derecha, levanta muros antidemocráticos y crea cordones sanitarios contra la convivencia". Insultos, amenazas, ataques desorejados, es la tónica del gobierno progresista de Sánchez.



Y del asalto a la Justicia, al asalto a las empresas. "La entrada en Telefónica es solo el comienzo. El sanchismo envía un mensaje a todo el Ibex 35 sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener el poder incluso aún después del día que pierda las elecciones. Los fondos internacionales se hacen cruces: un mismo Gobierno con dos sombreros, uno de regulador y otro de administrador del regulado", dice María Jesús Pérez. Una cabeza de caballo de la mafia sanchista con la firma de Corleone Sánchez.

La Razón

"Mediación europea: o traga Bruselas o traga el Gobierno". "La UE sí que intercederá en la renovación del CGPJ, pero para que se llegue a un acuerdo, el PSOE debe asumir el cambio legal sobre el sistema de elección de los jueces o Europa desdecirse". Sánchez no va a asumir nada." La exigencia del árbitro europeo para tratar de resolver el problema del bloqueo judicial es consecuencia de la falta de confianza que inspira la palabra del presidente del Gobierno". Toreará a Europa, que nadie tenga la menor duda, es un granuja sin escrúpulos.



"En lo táctico, el PP ha conseguido salir de la encerrona y coger la iniciativa a corto plazo, pero está en manos de Moncloa hacer que todo salte por los aires en cualquier momento, como ya sucedió con el último acuerdo que quedó dinamitado por el pacto del PSOE con ERC para eliminar el delito de sedición". Ese, del que el sanchismo y Lucía Méndez, valga la redundancia, culpan al PP.



Como dice el editorial, "hemos de convenir en la circunstancia del todo anómala como es que el mero hecho de que socialistas y populares establezcan algún tipo de sintonía tiene que ser siempre bienvenido para quienes entendemos que la política de la polarización, el cordón sanitario y el vituperio continuado contra la oposición practicada por el sanchismo hasta la fecha aboca a la nación a un terreno extramuros de las democracias consolidadas y plenas". Es insoportable, nunca se había llegado a tal nivel de maltrato por un gobierno hacia la oposición.



"En todo caso, y dadas las experiencias acumuladas en cuanto al respeto a la palabra dada por parte de la izquierda gobernante, el escepticismo frente al desenlace y los frutos de este peculiar e insólito procedimiento supone la actitud más sensata y prudente". Nada, es un embustero temible, no hay que creerse nada de lo que diga. "Sin duda, el arbitraje comunitario aportará fiscalización y transparencia, hábitos medulares del estado de derecho, pero que el sanchismo se ha encargado de excluir de la vida pública e institucional". De la decencia, simplemente.



"El Gobierno se ha encargado de filtrar que la renovación del Consejo no está condicionada a llevar a cabo una reforma legal para modificar el sistema de elección de los vocales del órgano, o sea que no aceptará bajo circunstancia alguna que los jueces sean designados por sus pares conforme a los estándares europeos que blindan la independencia de los tribunales y la división de poderes. Conviene no llamarse a engaño con el sanchismo. No hay un hecho ni una razón para esperar que al menos en esta ocasión abrace la verdad y mantenga la palabra". Para Sánchez sería un sacrilegio mantener la palabra dada, una traición a sus principios morales. Nunca caerá en eso.