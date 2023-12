Hace días, una delegación de eurodiputados visitó Cataluña y se reunió con políticos, padres, profesores, así como con distintos responsables de las instituciones catalanas, para saber qué está pasando y conocer la situación actual. Además, hablaron sobre las denuncias por la inmersión lingüística y el acoso que sufren determinadas familias que quieren que sus hijos puedan estudiar en español, pero no todo el temario, sino lo que corresponde, es decir, lo que marcan tanto la ley como las sentencias judiciales de manera reiterada.

Para hablar de tal encuentro y de esa situación de acoso que viven muchos padres e hijos en Cataluña, La Mañana de Federico de esRadio ha contado con la presencia de Jordi López y de Javier Pulido, el padre de Canet, que ya se dio a conocer con anterioridad por su lucha.

Tras dicha visita, ambos señalan que los eurodiputados vieron la situación y "se quedaron sorprendidos de que una administración incumpliese las resoluciones judiciales, como ha pasado en mi caso". Jordi ha explicado que uno de sus hijos tiene una sentencia firme y el otro medidas cautelares por todo este asunto: "la Generalidad dijo que no se aplicaran las medidas y no pasó nada".

Ausencia del Gobierno y de la Generalidad de Cataluña

Así cuentan estos padres la sorpresa que supuso el hecho de que "en un país de Europa, democrático, no se cumplan las sentencias y no pase nada". Tras esta reunión, reconocen que lo ven como "algo esperanzador", ya que se trata de "la primera vez que una institución pública nos pregunta sobre este asunto, porque hasta este momento, la Generalidad y el Gobierno habían hecho caso omiso" y es destacable que "ha tenido que venir una comisión de Europa para ver lo que se cuece en Cataluña".

También han hecho especial hincapié en el papel que juega el miedo: "no te atreves ni a solicitar algo aunque sabes que tienes derecho a ello, por miedo a que hagan bullying a tu hija en el colegio o a que tiren piedras a la puerta de tu casa". Al fin y al cabo, buscan que la educación en español sea "una cosa normal y común como en cualquier país del mundo en el que se hablan dos lenguas".

Javier y Jordi insisten en que, como padres, solicitan esto para que sus hijos "tengan una educación en catalán y en castellano, porque somos catalanes y nuestros hijos tienen que aprender catalán también, no somos radicales" y han querido recordar que "no pedimos que se erradique el catalán, queremos que lo estudien, tienen el derecho y la obligación de aprenderlo, pero también la lengua de su país, que es el español".

Es por ello que animan y quieren intentar "que la gente deje de tener miedo y peleen por aquellas injusticias que se vierten sobre nosotros, cuando nos envían todo ese odio y maldad". Y recuerdan que "todavía sigue habiendo gente que no toma partido, que no muestra sus cartas para que no les pase lo que nos pasó a nosotros"

Jordi López ha contado también su experiencia, ya que uno de sus hijos cuenta con necesidades educativas especiales, al que le costaba entender, expresarse y fue diagnosticado con un trastorno específico del lenguaje. Fue entonces cuando "tanto una psicóloga, una neuróloga y todo el mundo me decía que mi hijo avanzaría un poco mas estudiando en su lengua materna. Fuimos a hablar con el colegio, pedimos que se le aplicase un poco más el castellano y el colegio dijo que eso no se podía hacer, que la lengua vehicular del colegio era el catalán, anteponiendo en todo caso el idioma al bienestar de mi hijo".

Ha contado también cómo todo el mundo se negaba a hacer un informe para que su hijo pudiera avanzar mejor en castellano y la respuesta fue negativa: "su equipo de cabecera no me lo quiso hacer, la neuróloga no me lo quiso hacer. Me lo decían de palabra pero no me querían hacer el informe, por miedo a que ese informe "les pudiera perjudicar".

Esta es la situación que como muchos otros, viven Jordi y Javi: "estamos contando nuestra realidad, la que viven nuestros hijos. Nosotros somos catalanes y somos españoles". Todo esto, mientras "el Gobierno de España sigue mirando para otro lado mientras se vulneran nuestros derechos".

Respecto al informe que esperan de la Comisión Europea, confían en que "sea favorable y nos enseñe la luz al final del túnel" y se muestran esperanzados, aunque reconocen que son conscientes de "las limitaciones del Parlamento Europeo".

Solidaridad por parte del resto de España

Han querido aprovechar la ocasión y dado que ya "se está hablando en Europa de todo esto", se han dirigido y han pedido "a los españoles que nos escuchan, que este problema que tenemos, también es un problema suyo. Nosotros nos sentimos españoles y catalanes. Nos gustaría que nos apoyaran, porque a veces uno se siente solo y sin recursos en esta batalla".