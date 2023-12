"'Que te vote Txapote' es inadecuado. Es Pedro Sánchez quien le vota a él"

El Mundo

"La renuncia de dos ediles tensiona al PSN ante la moción con Bildu". La que está liando Sánchez en este país. Si es que por algún lado esto tendrá que estallar. Santiago González trata de evaluar "cuál de todas las felonías del sanchismo merece el puesto al máximo deshonor". Para Santiago, "la entrega de la alcaldía de Pamplona a EH Bildu". Ya, porque es la última y la más fácil de recordar. Pero sí, sin duda es "la mayor de las infamias que ha cometido los socialistas navarros y, por extensión, todos los socialistas españoles", al menos en los últimos quince días.



"Hubo algún revuelo cuando la oposición difundió un eslogan que mosqueó mucho al sanchismo y que también levantó alguna protesta entre gentes de orden y sentido común. Era "Que te vote Txapote". El propio Sánchez mostró su malestar por ello. En realidad era conceptualmente inadecuado. Es Pedro Sánchez quien le vota a él". Brillante, Santiago..



"Polarización, una estrategia peligrosa para encastillarse en el poder y convertir a media España en enemiga". Es el plan de Sánchez y su banda. "La polarización hoy se ejerce de arriba abajo porque está incrustada en el discurso político de muchos partidos. De los grandes, se ha adueñado del PSOE como nunca antes: baste recordar cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de arrancar la legislatura pidiendo que se levante un «muro» contra la derecha, cerrando así la puerta a los consensos de país con el PP y buscando laminar la sana y democrática alternancia en el poder", dice el editorial.



"No vivimos tiempos fáciles. Pero si algo ha demostrado siempre la sociedad española es que sabe remontar las adversidades. Para ello, nuestros políticos tienen que regresar a la senda de los grandes acuerdos, la racionalidad, los valores constitucionales y el humanismo europeo, como lo reflejó el Rey Felipe VI en su discurso navideño, en el que recordó que «uno de nuestros grandes activos en democracia es precisamente esa convivencia»". Acuerdos, racionalidad, valores constituciones, humanismo. Eso es serbocroata para Pedro Sánchez. Y el Rey que tenga cuidado y redoble su seguridad y la de su familia, que ya sabe cómo las gastan los socios de Sánchez y no les ha gustado nada su discurso.

El País



El periódico ultrasanchista y, por ende, entusiasta defensor de los herederos de ETA, trata de ocultar la crisis del PSN y lo esconde en una columnita en su portada. "El PSN tendrá un concejal menos en la moción de censura de Pamplona, al renunciar dos miembros de la lista". "Los socialistas aseguran que uno de los afectados se ha apartado por las presiones y "señalamientos" de UPN y la otra por "motivos laborales". Aun así, Bildu sigue contando con mayoría para hacerse con la alcaldía". Señalamientos es lo que hacen los asesinos y sus adlátares, no los demócratas. Pero en El País están tranquilos. "En todo caso, el éxito de la moción de censura no corre peligro". "La moción va a seguir adelante, el Partido Socialista va a seguir apoyando ese cambio en la alcaldía de Pamplona para poner en marcha proyectos de ciudad que demandaban los ciudadanos y que había paralizado UPN", ha remarcado en la SER el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz". Proyectos de ciudad, ya. Para echarse a temblar, ya veremos el éxodo de demócratas saliendo por patas de Navarra.



"La reforma de la Ley del CGPJ que reclama el PP complica el acuerdo sobre la renovación". Pues sí que ha durado poco el acuerdo. Ya decíamos que parecía raro que el PSOE se aviniera al segundo punto. Lo extraño es que no hayan esperado a tener atada la renovación, lo que significa que no es esa la prioridad, que es seguir utilizándolo para desgastar a Feijóo. Máxime cuando esa segunda parte no entraría en vigor hasta dentro de cinco años. Raro, muy raro en un maestro de la mentira, el engaño y las trampas como Pedro Sánchez.

ABC

"Puigdemont tiene en su mano reactivar Tsunami cuando quiera presionar". ¿Y qué falta le hace? Basta con que amenace con retirar su apoyo a Pedro Sánchez. Es mucho más efectivo.



Alberto García Reyes está de lo más pesimista. "Las reacciones al mensaje navideño del Rey demuestran que la verdad no le importa a nadie. Que todo está podrido. En esta España que empezó recomendando cordones sanitarios y ha terminado proponiendo muros, la altura de miras del Monarca es un estorbo para quienes han hecho de la discordia su medio de vida". "Vivimos rodeados de absolutos mediocres. Frentistas con puño de hierro y mandíbula de cristal. Recemos porque de este agujero nos va a costar salir. Disculpen el lamento". Disculpado, todos estamos preocupados y no le vemos salida.

La Razón



"El PP exige empezar desde cero para renovar el CGPJ". "El supervisor de la UE se va a encontrar con que primero tiene que poner de acuerdo a las dos partes sobre lo que entiende la Comisión Europea por despolitización de la Justicia. Los «fontaneros» de Moncloa insisten en que primero hay que renovar, y luego ya se decidirá de qué forma se elige al próximo Consejo. Mientras que el PP subraya que las dos cosas deben hacerse a la vez, e insiste en que «está claro» que el comisario de Justicia Reynders defiende una reforma que cumpla la recomendación del Consejo de Europa, que es que la mayoría de los miembros del Consejo de jueces sean elegidos por sus pares". El supervisor de la UE va a dimitir en diez minutos.



Dice Carmen Morodo que "el año que termina ha estado marcado de principio a fin por los conflictos en la Justicia española, tanto en las altas instancias como en los escalafones más bajos de la Administración. Esto ha sumido al Gobierno y a sus socios en un enfrentamiento sin precedentes con el Poder Judicial, al que añade presión el sentir de un nutrido sector de la derecha que defiende que las bases sobre las que se levanta esta Legislatura exigen una ruptura total de relaciones con Sánchez, de tal modo que el PSOE no pueda contar con el PP «para nada» mientras no se rectifique la decisión de «regalar la impunidad» a los responsables en primeros y segundos niveles de la declaración unilateral de independencia". Perdona Carmen, que no me entero, ¿ha sido Feijóo quien ha levantado un muro? Yo hubiera jurado que fue Sánchez durante su discurso de investidura, pero seguro que yo estoy equivocada, que no soy tertuliana de Ferreras.



"Un acuerdo con la UE como marco puede servir de ayuda a Alberto Núñez Feijóo para poner sordina a los que dentro del partido, pero sobre todo fuera, que son los más temidos por la dirección popular, piden el veto total a Sánchez y que el PP rompa relaciones con el presidente del Gobierno, a la manera que podría hacerlo Santiago Abascal". Lo dicho, o Carmen miente como una bellaca o algunos hemos soñado que Sánchez levantó un muro contra toda la España que no le vota, un veto total a más de la mitad de los ciudadanos.

Francisco Marhuenda dice que "es evidente que esta legislatura de Sánchez es la confirmación de que el PSOE abandona definitivamente la centralidad para abrazar el radicalismo de izquierdas. Hay que reconocer que lo hace sin timidez y con absoluta claridad, aunque también lo es que hace todo lo contrario de lo que dijo en la campaña electoral. La laxitud moral del líder socialista es algo que no causa ninguna sorpresa". "La moción de censura de la infamia en Pamplona es una muestra del proceso de radicalización del PSOE". "El apoyo de los diputados de Bildu nunca fue gratis, sino que era un pago en diferido. La capital navarra es la primera letra, pero en esta legislatura veremos otros actos infames para complacer a Otegi y sus camaradas". Sánchez lo hace con sumo gusto, no nos engañemos, no es ningún sacrificio, es un gran admirador de los sucesores de ETA. Tampoco es nueva esa fascinación que siente la izquierda por los terroristas.