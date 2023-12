Los tentáculos de MISA, la secta del 'porno yoga', en España

La Federación Atman, proyección internacional de MISA (Movimiento para la Integración Espiritual en el Absoluto, fundado por el detenido Gregorian Bivolaru y relacionado con la explotación sexual de mujeres), está presente en más de 30 países de Asia, América y Europa a través de distintas "escuelas miembro" que -cara a la galería- ofrecen lo que denominan yoga esotérico o tántrico y que -en la práctica- son su mayor herramienta de captación de nuevos adeptos.

Quizás lo que más llama la atención es este "movimiento" es su supervivencia en el tiempo, a pesar de los múltiples escándalos (denuncias por pederastia y agresiones sexuales) y los varapalos tanto policiales como judiciales. El último el pasado 28 de noviembre, cuando la policía francesa desarticuló a la Asociación Yoga Integral, con la que la secta operaba en territorio galo, y arrestó al líder de la red, Gregorian Bivolaru. Un rumano -de 71 años- condenado en su país por abuso sexual a menores y conocido como el gurú del ‘porno yoga’.

Carátula de 'Agua de éxtasis'.

Huelga decir que los "maestros" de la secta no llaman pornografía a lo que hacen, si no "amor tántrico" o "sexualidad sagrada". Pero no hay más que ver echar un vistazo a su trayectoria para entender que es lo que sus seguidores -especialmente las mujeres- terminan haciendo.

Prueba de ello es la película para adultos ‘Ecstasy Water’ (en la que varias de sus seguidoras hacen alarde de un orgasmo urinario) y la presentación que hicieron de la misma en el Festival Erótico de Barcelona (con show en directo incluido).

Tanto es así que la Alianza Europea de Yoga (EYC) les echa en 2008. El yoga es sólo la excusa, el gancho, la vía de entrada. Y, además, una pantalla protectora que les proporciona apariencia de legalidad. Pero, una vez se inician en las prácticas del grupo, sus fieles emprenden un camino de difícil retorno. Como suele ocurrir con las sectas destructivas, se produce un proceso de lavado de cerebro y aislamiento del entorno que proporciona a sus líderes un mayor control sobre sus vidas. MISA y sus distintas ramificaciones acumulan decenas de denuncias de exadeptos, en este sentido.

La mayoría de ellas son de mujeres que aseguran haber sido obligadas a mantener relaciones con el líder y otros miembros del grupo, a grabarse y fotografiarse realizando determinadas prácticas sexuales -que en muchas ocasiones han acabo formando parte de películas pornográficas comerciales, sin su consentimiento- e incluso a entregar grandes cantidades de dinero. Pero los centros, asociaciones y organizaciones que dan cobertura a la secta van cambiando de nombre y ubicación, salvando así su actividad.

Madrid y Barcelona, abiertos

De esta manera ha ocurrido también en España, donde al menos dos de los tres centros adscritos a la Federación Atman continúan operando tras la caída de la rama francesa de la secta y la detención de su líder. Como ya contamos en Libertad Digital, dos trabajadoras de Ananda Yoga en Madrid nos confirmaron telefónicamente que siguen impartiendo sus "cursos". Y una de ellas, Simona Bochis -coordinadora del centro en la capital, según hemos podido saber-, no dudó en hacer un alegato de defensa a ultranza de su gurú durante nuestra conversación.

Teníamos la duda de si en Barcelona estaba ocurriendo lo mismo. Es decir, si seguían operando pero con más cautela tras la macrooperación llevada a cabo por la policía gala. Si introducimos en el buscador de Google el nombre del centro, Esoteric Yoga Integral, veremos que aparece como "cerrado temporalmente". Sin embargo, su web continúa activa y su actividad en redes sociales también. De hecho el mismo día -10 de diciembre de 2023- que nosotros publicamos el artículo sobre su homólogo en Madrid, ellos compartían un post en su muro de Facebook sobre "momentos astrológicos".

Cursos hasta abril

Cursos en Barcelona. FACEBOOK.

Una pista que nos llevó a bucear con más profundidad en su perfil y toparnos con una enorme cantidad de cursos de yoga tántrico "transformadores" que ofrecen en la Ciudad Condal y están agendados hasta el 30 de abril de 2024.

Según señalan, el tantra es "un sistema de desarrollo personal en el que todas las energías de tu vida, todos tus deseos eróticos, se transforman y se aprovechan como combustible para un desarrollo espiritual increíble". "Un camino espiritual" que conduce hacia "la libertad interior cada vez mayor, superando obstáculos, despertando la conciencia".