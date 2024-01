Bildu busca ahora un choque con Francia: exige selecciones deportivas vascas que engloben territorios galos

La exigencia de Bildu forma parte de la agenda clásica de los proetarras. Pero ha cogido velocidad de crucero y amenaza con generar un enfrentamiento con Francia y del propio Pedro Sánchez con Emmanuel Macron. El último mundial de pelota en Biarritz dio una muestra ya de ello con Sánchez en el Gobierno pero no con la fuerza actual de Bildu –eje de la gobernabilidad del PSOE–. Y ya en aquella ocasión el partido de Arnaldo Otegi recordó que reclama selecciones deportivas nacionales vascas. Y su concepto de lo "vasco" ni siquiera es el constitucional. Para empezar las clásicas selecciones deportivas son nacionales y el País Vasco no es nación. Para continuar, Bildu quiere que esa selección sea la de Euskal Herria, con Navarra dentro, que es otra comunidad autónoma. Y para terminar, quiere que también se amplíen esas selecciones a los territorios franceses que Bildu reclama como vascos. Y eso supone entrar al choque con Emmanuel Macron, que no puede permitirse pérdidas adicionales de popularidad política en Francia.

EH Bildu cuenta con una rama francesa: EH Bai. La presencia de Otegi en sus actos ha sido creciente y lo será aún más porque los proetarras quieren una Euskal Herria completa según su ideario. Desde allí, los separatistas reivindican el supuesto "derecho" de los deportistas "vascos a participar con su selección" y llevan tiempo pidiendo "a los agentes internacionales y a sus dirigentes políticos que se impliquen en esta iniciativa", como señalan desde Bildu. Y en España esa autoridad es Pedro Sánchez. Y esa es ya la nueva exigencia de los proetarras al PSOE: que se implique en un enfrentamiento con Francia para que Bildu tenga selecciones deportivas de Euskal Herria.

Además, Bildu quiere usar este tema para generar un gran enfrentamiento. Y un gran espectáculo mediático. Por eso no quiere centrarlo exclusivamente en deportes minoritarios. También quiere ir a deportes como el fútbol, donde el choque con Francia puede ser aún más sonado.

Bildu persigue ya la creación de una supuesta selección nacional vasca de fútbol, una reclamación clásica del PNV que ahora quiere anotarse Otegi.

La polémica sobre la selección vasca de fútbol no viene ahora del Parlamento de Vitoria. Bildu ya se la ha reclamado a Íñigo Urkullu. Y el propio presidente regional y su partido, el PNV, no han dejado de reclamárselo al PSOE. Pero el problema radica en que tanto la FIFA como la UEFA han dejado claro en reiteradas ocasiones que no existe una posibilidad legal de materializar este proyecto porque la Federación Vasca forma ya parte de la Federación Española de Fútbol (FEF).

Pero ahora Bildu quiere jugar a otro juego: al de forzar negociaciones que dejen claro que es capaz de pedir más cosas que el PNV y el de demostrar que Pedro Sánchez está arrodillado a sus deseos. Y, por eso, vuelve con la reivindicación de una selección supuestamente nacional de fútbol del País Vasco. Hay que recordar que el PNV y el PSOE firmaron ya un primer documento de cara a la investidura de Pedro Sánchez en 2019. Y allí ya se encontraba el punto del impulso de las secciones vascas oficiales.

Bildu sabe que el verdadero obstáculo no es Sánchez —le daría sin problema la selección— sino que son las federaciones internacionales. Pero quiere notoriedad. Y las selecciones deportivas, evidentemente, lo dan.