El sanchismo "confunde unos tarugos en noche de farra con escuadristas nazis a punto de incendiar el Reichstag"

"El PSOE teme fracasar en Galicia ante la solidez del PP y el tirón del BNG: "La división mata la campaña"". "El PP explota la dicotomía con el BNG y el PSOE. Las encuestas internas no reflejan el «efecto Besteiro» y sí el impacto de Bildu y la amnistía". Por Dios, que no se fíen de las encuestas.



"Patxi López se compromete a que el PSOE no pactará con Bildu en el País Vasco tras entregarle Pamplona: "En absoluto"". JAJAJAJA. Me parto y me troncho. Que tiemble el PNV, el PSOE pactará con Bildu en el País Vasco en el momento que le interese. En esta ocasión el sinvergüenza de Patxi López contestó al periodista, aunque fuera con una descarada mentira, no como hizo cuando otro periodista le preguntó por el pacto en Pamplona. El indecente portavoz socialista volvió la cara y se negó a contestar.



Santiago González lo recuerda por si a alguien se le olvida. "Se han repetido hasta la saciedad las palabras de Pedro Sánchez sobre el tema, pero hay que insistir una vez más en honor a la verdad: «El único partido con el que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco veces, o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. El Partido Socialista en Navarra y el PSOE tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada»". Poco después, entregó Pamplona al heredero de los asesinos de sus compañeros. "Pedro Sánchez es el gobernante más infame que ha tenido España desde Fernando VII". Algún día lo tiene que pagar.

Y está el PSOE y todo el orfeón sanchista, pesadísimo con la piñata de Sánchez de cuatro chalados. "El PP "condena" la piñata de Sánchez y exige al PSOE que rechace también la quema de fotos del Rey o de muñecos de Feijóo". Y de Ayuso. O las declaraciones de Irene, de Yolanda, de Iglesias. Y además tiene que romper sus pactos con Bildu, ERC y Junts o será cómplice de los asesinatos de ETA y de los energúmenos separatas. Se pasan tanto con el coro de ay, ay, ay, pobre Pedro que al final se les vuelve en contra. "La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha tuiteado que "el PP ha ligado su suerte a la de la extrema derecha y ya es incapaz de condenar actos repulsivos como los que se vivieron en Ferraz, donde se insultó de manera grave el Presidente del Gobierno"". El que ha ligado su suerte a asesinos y golpistas ha sido el PSOE. Para siempre y con hechos como votar a un heredero de ETA en el Ayuntamiento. Insultar de manera grave al presidente. ¿Se ha puesto a pensar la Chiqui en los insultos que recibe Ayuso? Estan haciendo el ridículo. Eso sí, a ver si Vox deja ya de hacerle favores al PSOE, que parece que los pagan, caramba.



Como dice Rafa Latorre, aunque se refiere a la frase de Cristina Ibarrola de que prefería fregar escaleras que votar con Bildu, "el PSOE ha renunciado a defender sus acciones con otro argumentario que la sofoquina y este no es un ensayo general de las maniobras para la manipulación de la opinión pública, es sencillamente el modelo de conversación pública que ya se ha impuesto en España". Con su estruendoso coro mediático de por medio.



Dice Maite Rico "mientras la televisión pública, con tus impuestos, blanqueaba la amnistía e insultaba a la oposición en un programa, Cachitos, que parecía guionizado por la Oficina de Presidencia, en Ferraz las juventudes voxistas apaleaban una piñata-efigie de Pedro Sánchez y el PSOE lo equiparaba con la Noche de los Cristales Rotos. Los mismos que han regalado Pamplona a quienes llevan a asesinos en sus listas se ponen exquisitos". Qué gentuza, pero qué gentuza habita en el PSOE. "Tiene bemoles que ahora que el PSOE avala despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y las injurias al Rey, pretenda perseguir las ofensas a Pedro". De esta banda de mafiosos en la que se ha convertido el PSOE te puedes esperar ya cualquier cosa. "Todo sirve para victimizarse, tapar los pactos indignos y de paso, atizar a Feijóo como "promotor" de la violencia. Y eso que el gallego es hombre tranquilo". Tiene una paciencia de santo. Que digan esas barbaridades los cómplices de los del tiro en la nuca es para orinar y no echar gota.



El periódico ultrasanchista se hace una pregunta de gran calado cuya respuesta puede cambiar el rumbo del mundo. "¿Es delito apalear un muñeco de Sánchez?". "Juristas analizan los precedentes y recorrido penal de los delitos de odio relacionados con la ideología". Y los pobres juristas no han tenido más remedio que coger el teléfono a Natalia Junquera para contestar a las estupideces del panfleto sanchista, no vaya a ser que se queden sin curro, menudas las gasta el tirano. Que noooo, que no es delito, y menos ahora que "los socialistas han accedido a estudiar la despenalización de las injurias a la Corona". Se han quemado fotos del Rey, apaleado muñecos de Abascal, de Ayuso, de Rajoy, de Feijóo. ¿Qué piensan hacer? ¿Crear un delito a medida para Su Sanchidad? Se castigará con cárcel colgar un muñeco del generalísimo Pedro Sánchez Castejón. Es una broma, pero con este macarra nunca se sabe.



Y les torturo un poco más con el editorial lacrimógeno y más falso que Judas de Pepa Bueno. "Detrás de manifestaciones tan agresivas está la mano de un partido de extrema derecha y que otras formaciones políticas constitucionales, como el PP, se niegan a rechazarlas con la debida contundencia". No como el PSOE, que rechaza con contundencia los ataques a Ayuso y al Rey por parte de sus socios. O de ellos mismos. Incluso habla Pepa de "discursos de los líderes políticos para dinamitar la convivencia". No como los de Óscar Puente, Patxi López o hechos consumados como entregar Pamplona a los del tiro en nuca. Eso no dinamita la convivencia.



"El PP, sin embargo, está encastillado en la hipérbole permanente, en una actitud belicosa que emula más a la extrema derecha que a los partidos conservadores con los que se codea en Europa", dicen los impresentables de El País, cuyo jefe llamó nazi al presidente del PP europeo. "Las democracias funcionan mejor cuando las Constituciones se apuntalan con normas no escritas: la tolerancia mutua y la contención son guardarraíles imprescindibles. Los discursos del odio tienen consecuencias". Como que el presidente de un gobierno levante muros contra la mitad de la población.



"Abascal trata de morder en el feudo gallego de Feijóo frente a un PP que lo ningunea". "Vox, el único partido aún sin candidato a la Xunta, baraja presentar al nieto de Manuel Fraga, asesor del grupo ultra en el Parlamento europeo". Abascal siempre al servicio del PSOE.

"El PSOE apuntará en sus acciones judiciales a quienes retransmitieron la protesta de Ferraz". "El equipo jurídico de los socialistas estudia todo el material sobre los incidentes de Nochevieja y lo dicho y emitido por los medios patrocinadores". Qué cansinos. Que miren antes a sus socios que homenajean a los asesinos cuando salen de la cárcel. "La izquierda calla ante los actos violentos contra la derecha o el Rey". "Las Fuerzas de Seguridad o los jueces también han sufrido quemas, tiros, dianas y guillotinas figuradas", pero ahí los socialistas dicen que algo habrán hecho, jaja, juju. En el caso de Ayuso, incluso lo celebran y se suman a los insultos. Más les vale a los socialistas y sus cañones mediáticos que paren un poco este bochornoso desmelene de quejíos antes de que se vuelva contra ellos.



"Cualquier condena, para ser coherente, debe ser de ida y vuelta", dice el editorial. Una condena debe ser defendible siempre y en todos los casos, y no solo en algunos supuestos y a conveniencia de parte. Y eso es precisamente lo que está haciendo el PSOE con un trato muy desigual en su criterio y en sus exigencias de que los culpables de Ferraz rindan cuentas ante el juez. Una vez más, el PSOE y sus ministros aplican la ley del embudo y un doble rasero a la hora de exigir responsabilidades penales por un delito de odio". Exacto, esto es más de lo mismo. Y una vez más, Abascal haciendo las delicias de los socialistas. Este hombre no aprenderá nunca.



"Lo ocurrido en Ferraz no es justificable, pero no constituye uno de esos delitos de odio que la izquierda interpreta a capricho y aplica con criterios ideológicos y no jurídicos. Si ahora procediese imputar un delito de odio a los culpables de apalear a un monigote-piñata, lo lógico sería argumentar que también fuesen conductas de odio las decenas de escraches sufridos por dirigentes del PP, o las imágenes de magistrados del Supremo ahorcados o quemados, o la guillotina que unos militantes del PSOE emularon contra Mariano Rajoy. Igual, en el caso del Rey, a quien el independentismo ha insultado, denigrado o quemado fotos en actos públicos a plena luz del día y amparados policialmente. El PSOE no salió en tromba a definir estos episodios como odio ni a plantear la apertura de procedimientos penales. En España y en muchos países democráticos odiar no es ilegal. Lo que es ilegal es promover conductas violentas contra grupos minoritarios o vulnerables a los que se persigue por razón de su condición sexual, su religión o sus creencias, sus posiciones políticas… Lo ocurrido en Ferraz –grosero, violento y antidemocrático– no se corresponde precisamente con esta definición jurídica. Se utiliza el odio como argumento de ocasión, y eso es un error cuando el PSOE emplea para los demás la parte estrecha del embudo y deja la permisividad de la ancha para sí mismo". Sanchismo en estado puro.

"El PSOE debería darse un barniz de coherencia y realismo antes de presentar a Sánchez como objetivo de odio". "No es posible tener la piel tan fina para sentenciar políticamente que la soga de Sánchez es odio, y la guillotina de Rajoy, no". "O creer que quienes participan en el homenaje a un etarra asesino de niños no lo hacen con evidente odio a sus víctimas, sino que es libertad de expresión. El 'jarabe democrático' no debería existir. Pero si existe, ha de ser ambivalente para que quien lo denuncia sea creíble, sin victimismo selectivo". Así que hala, calladitos estáis más guapos.

A Ignacio Camacho ya le da la risa. "El Gobierno de la nación ha decretado el estado de alarma ante semejante mamarrachada. Una hiperbólica alerta antifascista por una piñata de unos cuantos mendrugos en noche de farra". Para troncharse. Es lo que tiene la exageración. "Los ministros de guardia impostan un sobreactuado tono victimista para declararse objeto de amenaza y convertirla por unas horas en el más trascendental problema de España. La misma España donde se han ultrajado o ahorcado fotos y figuras del Rey, de líderes de la oposición, de Puigdemont, de Abascal, de Iglesias, ¡¡de Vinicius!!, y donde las juventudes proetarras han organizado simbólicos concursos de «tiro al facha»". Menos gritos, Milagritos, que os conocemos bien.



Y responde al editorial de El País pidiendo concordia con una mano mientras atiza el odio con la otra. "Hay bastantes motivos para denunciar una quiebra de la convivencia. Y la mayoría provienen de la izquierda que ha convertido la polarización política, la división frentista, en una prioridad estratégica. No se fomenta la concordia haciendo descansar la gobernación del país sobre grupos que han promovido una revuelta contra la Constitución o se niegan a reprobar su reciente pasado de violencia".



"Para esconder o minimizar todo eso viene muy bien la cerrilidad de un puñado de tarugos de ultraderecha, que desde luego se podían haber metido el pelele donde mejor les cupiera pero no cuelan como escuadristas nazis a punto de incendiar el Reichstag. Merecemos algo mejor que una política de asustaviejas". Pero ahí están, dano la murga. Menos mal que esta semana la peña está más a las compras de los Reyes Magos y solo los sufridos periodistas tenemos que soportar la llantina sanchista.



Y, como dice Teodoro León Gross, "esto ya no engaña a nadie. O no debería. Lo asombroso es que en el PP aún no sepan gestionar estas trampas. La primera vez aún podían acusar al PSOE de cinismo, incluso la segunda y hasta la tercera, pero si a estas alturas te siguen pillando sin capacidad de respuesta, ese es ya tu problema. Y en Génova han vuelto a picar". Son tontos de baba. Que todo esto es un teatrillo sanchista, "factoría Bolaños" acompañado de los coros mediáticos sanchistas.

"Los retos de Sánchez para 2024: ganar a la inestabilidad política". "La aprobación de la amnistía, cohesionar a sus socios, renovar el CGPJ y hasta tres citas con las urnas pondrán a prueba su liderazgo". Este granuja está acostumbrado a vivir en el alambre.



Marhuenda se pronuncia sobre la última performance del sanchismo por un muñeco. "Estos días en que los dirigentes socialistas se escandalizan por el disparate de la «piñata» de Sánchez en la calle Ferraz ya sabemos que los únicos autorizados a quemar retratos del Rey, de magistrados o de políticos son los independentistas catalanes y los herederos políticos de ETA. A esos sí que se puede insultar, vejar o acusarles de comportamiento delictivos sin ninguna prueba". "La barbaridad de la «piñata» es una cortina de humo perfecta para el sanchismo y la izquierda política y mediática". Es una tontuna que no merece los ríos de tinta que se le están concediendo. Habrá que esperar a la próxima semana para que Sánchez nos regale alguna otra canallada de las suyas para cambiar de tema.