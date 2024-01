Los Testigos de Jehová, apartidistas pero mayoritariamente de izquierdas: "Jesucristo habría sido comunista"

Los Testigos de Jehová dicen mantenerse "neutrales en política". Esto les permite "hablar con libertad sobre el mensaje del Reino con personas de cualquier ideología", añaden. "Confían en que el Reino de Dios es el gobierno que solucionará los problemas del mundo (Salmo 56:11)". Y con estas ideas fundamentan prohibiciones como las de participar en política, rendir honores a los símbolos patrios o afiliarse a un partido, como abordamos en una entrega anterior sobre esta congregación en Libertad Digital.

Pero lo cierto es que los miembros de esta confesión y particularmente sus líderes, sí tienen sus inclinaciones políticas. Así lo asegura -en declaraciones a este periódico- Enrique Carmona, exadepto que nació en el seno de un matrimonio testigo de Jehová, perteneció a la congregación durante 45 años y hoy es secretario de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ). "Son apartidistas, sólo votan ‘por el Reino de Dios’. Ese es el concepto", señala. "En la época de Franco, cuando era obligatorio votar, en la papeleta ponían eso (por el Reino de Dios) y el voto era nulo".

Sin embargo, Enrique se atreve a afirmar que "mayoritariamente son de corte socialista" y lo explica de una forma muy sencilla. Aunque los testigos no se afilien a ningún partido ni apoyen a ninguna formación públicamente, tienen sus afinidades y sobre todo "saben lo que les conviene". "Obtienen más beneficios de la izquierda que de la derecha", asevera. "El señor portavoz de los Testigos de Jehová en España incluso declaró en una ocasión: Jesucristo habría sido comunista".

Los gobiernos, Satanás

No obstante, eso no les impide arremeter duramente contra gobiernos y organizaciones internacionales de todo el mundo. La cúpula de la congregación, su cuerpo gobernante, está sistemáticamente en contra de cualquier forma de poder (menos la suya, claro). De manera que se "refieren a los Gobiernos de todas las naciones como un agente de Satanás", nos desvela el exadepto. "Lo dicen así de claro en sus publicaciones, sólo que esas publicaciones no las conocéis vosotros".

Sin duda, estas consideraciones a las que hace referencia Enrique están muy alejadas de las reflexiones amables y respetuosas que los testigos transmiten a través de su cara visibles: su página web oficial. Buena parte de los apartados de esta página en Internet están más dirigidos a los lectores externos o ajenos a la congregación que a sus fieles. Especialmente de que recoge las "preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová".

Una maquina de odio

Mientras en esta web aseguran respetar los gobiernos de las distintas naciones, en sus reuniones "les llaman la bestia del Apocalipsis, que tiene siete cabezas y diez cuernos". "Y las Naciones Unidas son parte de esa bestia", relata Enrique Carmona. "No sólo son apartidistas, atacan a la política". Lo mismo ocurre con las demás religiones cristianas, por no hablar del resto. "Son parte de la prostituta que está prefigurando en el apocalipsis, a la que llaman la gran ramera".

Enrique nos describe situaciones impactantes y un "lenguaje brutal", hacia los que están fuera y hacia los que se salen. "Llevan mucho tiempo insuflando odio en la sociedad y especialmente en sus miembros, que ven a las personas de esa manera", indica. "Tú, yo y el resto de los 8000 y pico millones de personas que hay en la Tierra, somos del mundo... Del mundo de Satanás, eso es lo que dicen en sus reuniones. Y ellos, sólo ellos, pertenecen al Reino de Dios".

La promesa de Bolaños

Los Testigos de Jehová están perdiendo poder en otros países de Europa como Noruega. "Le han quitado estatus de religión por esto del ostracismo", explica Enrique Carmona. Esto implica, entre otras cosas, la imposibilidad de recibir subvenciones y de celebrar matrimonios. El motivo fundamental: su postura fundamentalista ante las personas que abandonan la congregación, a las que rechazan y aíslan de los familiares y amigos que siguen dentro.

En España, sin embargo, han acercado posiciones con el gobierno socialista de Pedro Sánchez. "En la legislatura anterior, mantuvieron una reunión con el señor Bolaños en la que les prometió que les iba a quitar los impuestos de IBI de los locales y de los sitios de reuniones que ellos tuvieran, como a musulmanes y mormones, o adventistas", recuerda. "Pero resulta que no se pudo concretar. Se convocaron elecciones y aquello quedó paralizado".

Ahora, estos grupos (incluido el de los Testigos de Jehová), reclaman al Ejecutivo aquello que les prometió. Promesa que de momento parece que, como ha ocurrido con otras tantas de Sánchez y su equipo, no va a ser cumplida. El martes 19 de diciembre, el Gobierno dejó fuera de la Ley de Mecenazgo la equiparación del régimen fiscal de las confesiones religiosas, que sí incluía el texto que quedó pendiente la pasada legislatura.