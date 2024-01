'El País' intenta montar un nuevo Prestige ante las elecciones gallegas

El Mundo

"El PP no socorrerá a un PSOE arrinconado por sus socios". "Se abstendría en el plan anticrisis si incluye sus medidas, pero no en el vinculado a 10.000 millones de la UE. Junts reafirma el 'no' a los 3 decretos. Podemos amaga con tumbar la reforma diseñada por Díaz". Qué bien empieza la legislatura del gobierno de coalición progresista. Que dice Sánchez que va a pedir ayuda al PP ¿Va a abrir un boquete en el muro? ¿V a tener la cara dura de presionar a Feijóo? Eso dice El País. Como dice Santiago González "no parece que el año empiece luciendo favorable para los manejos de Pedro Sánchez y los suyos. Al primer tapón zurrapas".

Federico Jiménez Losantos alucina con que "el fiscal particular de Moncloa" haya declarado al PSOE "«colectivo vulnerable», dizque por lo que sufrió en la guerra desde el 36 y en el franquismo". Ver para creer. Recuerda Federico "la nutrida historia criminal del PSOE durante la II República, desde el golpe de Estado de 1934 al asesinato de Calvo Sotelo y al terror rojo que en 1936 instauró el Gobierno del Frente Popular. Sobre todo con el socialista Largo Caballero, el Lenin español, en la Presidencia y bajo la que se perpetraron masacres como las de la cárcel Modelo y Paracuellos, donde decenas de miles de ciudadanos indefensos, en teoría protegidos por el democrático régimen republicano, en la práctica fueron secuestrados, robados, violados, torturados y asesinados en las checas por ser católicos o votar a la derecha". "El GAL, los ERE, Rumasa, Ibercorp, Luis Roldán o el 'Tito Berni'" y un largo etcétera.



"Pero yo del fiscal Dequién me preocuparía porque Junts sí convierte al Gobierno en «colectivo vulnerable». No van a votar una ley de arrastre u ómnibus, muy de fin de año, cuando enmiendas de última hora enriquecen o arruinan a familias enteras, sobre todo de los diputados que las cuelan, porque dicen ¡que no se fían de Sánchez! Yo los procesaría por ingratos". Pedro Sánchez vulnerable. No se puede hacer más el ridículo.

"El PP se encamina hacia en Galicia a renovar su mayoría absoluta". Cuidado con las encuestas, que las carga el diablo. Y más si es el periódico del régimen sanchista. Hoy agita el folletín ultrasanchista un supuesto nuevo "Prestige" por si cuela. "Voluntarios con colador: cientos de personas se lanzan a las playas gallegas para luchar contra la marea de ‘pellets’ plásticos. La Xunta y el Gobierno se enfrentan entre sí, mientras los particulares reclaman coordinación y medios para limpiar los millones de bolitas de un compuesto todavía desconocido extendido por la costa gallega". "El sentir del movimiento Nunca Máis palpita de nuevo en la costa gallega", dice el periodista de turno al servicio de Sánchez.



"La política se acostumbra a la violencia". "La escalada de crispación aumenta la agresividad en los discursos y en las protestas en la calle". Lleva meses intentando abolir el derecho a manifestación el órgano del régimen. "Politólogos señalan a Vox y su ecosistema de medios como los principales responsables". Otros señalan directamente a Pedro Sánchez y Podemos y su ecosistema de medios como El País y la SER. Uno de esos politólogos de los que habla Natalia Junquera es Pablo Simón, tertuliano habitual de Ferreras. Para hacerse una idea de la credibilidad que tiene. El larguísimo artículo intenta señalar al PP como responsable de la crispación. En ningún momento habla de los insultos de Sánchez y su muro.



Víctor Lapuente le da un empellón a su fanática compañera de redacción. "Estamos lejos de una política centrada, que aísle a los extremistas (que, ojo, están en ambos bandos). Pero empezamos a tejer cordoncitos sanitarios con los más radicales de nuestro lado y lazos con los moderados del otro. Es un paso". Con la diferencia de que el más extremista de todos y su partido están en el Poder.



Es lo señala Cebrián en su artículo. "Sánchez, en nombre de recuperar la convivencia civil supuestamente amenazada en Cataluña, ha logrado dividir y polarizar hasta el extremo la política española". "Los pactos y complicidades del Gobierno con el fugitivo del portamaletas a cambio de la investidura no responden a ningún proyecto político, sino que son una burda manera de comprar votos". Sánchez ya no engaña ni a los suyos. "Aunque en La Moncloa piensen que la confrontación entre las dos Españas les beneficia, y la promuevan sus portavoces, si seguimos por ese camino en nombre de la memoria histórica solo cosecharemos desmemoria". Así que ya queda claro hasta en el periódico sanchista que es el presidente del Gobierno el que fomenta la confrontación y el odio porque cree que le beneficia.

"El PP votará 'no' a los primeros decretos del Gobierno: «No vamos a blanquear a Sánchez»". Es que tiene una cara dura el presidente que se la pisa. Pedir a Feijóo, al que cubre cada día improperios, descalificaciones e insultos, que le ayude a gobernar. Que hubiera aceptado la oferta de presidente del PP para eludir el chantaje de los separatistas. "El PP ha decidido plantarse ante un Ejecutivo que abusa del decreto de forma sistemática y al que no está dispuesto a rescatar de sus propios laberintos, como hizo durante la pasada legislatura por responsabilidad de Estado", dice el editorial. Si habiendo perdido las elecciones, Sánchez decidió la investidura con Puigdemont, que gobierne con Puigdemont y se olvide del PP, que ganó las elecciones.

Diego S. Garrocho es contrario a combatir a Sánchez con sus mismas armas, es decir, el insulto, los golpes bajos, las calumnias. "Uno debe atarse al mástil de la nave y taponarse con cera los oídos, como Ulises, para impedir que las maneras del sanchismo acaben tambaleando tus propios principios". Hay que tener agua en las venas. "El PP tiene que elegir si quiere ser el partido regeneracionista y solemne que hace un año presentó un programa renovador o si quiere jugar al golpe y al chapoteo fangoso". Es imposible moverse en la moderación con una banda de mafiosos como la de Sánchez, Garrocho. "El PP tiene que elegir si quiere ser el partido regeneracionista y solemne que hace un año presentó un programa renovador en el oratorio de San Felipe Neri, y que Núñez Feijóo replicó en su intervención, o si quiere jugar al golpe y al chapoteo fangoso".

"Pedro Sánchez (al igual que Isabel Díaz Ayuso, por cierto) sabe jugar a esto. Jamás perderá en un choque, en una polémica o en una confrontación. Tiene un talento puro para desenvolverse en un palmo de terreno y es un excelente regateador. El presidente busca el conflicto y elevar un muro para que la gente vea exactamente eso: una muralla y una colisión en la que él sabrá esconderse. Para confrontar a Sánchez lo único que haría falta es que se le viera a él: que se enciendan todos los focos y que nada distraiga la mirada de los españoles. Su espectáculo es en sí mismo terrible". Ya, todo muy mono y educado. Pero Ayuso gobierna la comunidad de Madrid y Feijóo está en la oposición. Con gentuza como Sánchez hay que bajar al barro o te hunde en él.

Según Juan Fernández Miranda "la forma de ejercer el poder de Sánchez es jugando en el escenario del adversario. La mejor forma de no hablar de mí es hacer oposición a la oposición. La mejor forma de no hablar del Gobierno es hablar de la derecha: por eso Sánchez habló de levantar un muro, por eso el PSOE disfruta utilizando a Vox para hacer la pinza al PP, su auténtica amenaza". El PSOE y sus medios son una máquina de triturar peperos como se dejen.

"Puigdemont irá por libre tras la amnistía en clave electoral". "Moncloa sabe desde antes de la investidura que Puigdemont no está dispuesto a ser una copia de ERC, y, aunque en el entorno del presidente del Gobierno se esfuerzan en dar sensación de normalidad, y en restar importancia a los órdagos del líder independentista, la realidad es que en ese círculo de confianza de Sánchez han visto ya las orejas al lobo y son plenamente conscientes de con quién juegan la partida. Puigdemont irá a por la independencia una vez que salga adelante la amnistía, y utilizará esta baza en clave electoral de cara a las próximas urnas en Cataluña". Si de Sánchez depende, se la dará.



"El PP rechaza ser el "salvavidas" de Sánchez y votará en contra de los reales decretos". "Los problemas de la minoría parlamentaria del gobierno de coalición se han presentado antes de lo esperado, pero es a Pedro Sánchez, no a Núñez Feijóo, a quien le toca la responsabilidad de resolverlos", dice el editorial. Que se las apañe con los de su lado del muro.



Como dice Marhuenda, "el sanchismo sustenta su supervivencia en las trampas y las mentiras". "El uso abusivo de los decretos ley es muy propio de los populismos y los totalitarismos, ya que no les gusta el control parlamentario. Por su parte, el PP acertará actuando con coherencia en este terreno e ignorando el chantaje de esgrimir la importancia de algunos puntos de los decretazos". A ver si Feijóo resiste a las cabezas de caballo mediáticas que le enviará Sánchez Corleone.