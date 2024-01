Sánchez no contará con el apoyo del PP para sus decretos tras ser abandonado por los separatistas Junts dará su no a los 3 decretos. Desde el PP, Feijóo ha asegurado que ellos no van a "arreglar" a Sánchez sus "problemas internos del desgobierno".

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar