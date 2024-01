El PSOE arrodillado ante ERC: su grupo de trabajo pide "no buscar culpables" tras el desastre escolar del informe PISA

El PSOE acaba de recibir uno de los mayores golpes imaginables en materia educativa: un informe PISA que demuestra que su modelo escolar plenamente sometido a los partidos separatistas y el adoctrinamiento político es un enorme fiasco. Pero el partido de Pedro Sánchez no reacciona. Y no lo hará porque se encuentra bajo condición de gobernabilidad por parte de esos mismos separatistas. El PSOE catalán acaba de crear un grupo de trabajo para abordar el enorme desastre certificado ya por el informe PISA. Pero tiene las manos atadas. Hasta el punto de que la primera premisa en el lanzamiento de este grupo de supuestos expertos ha sido la de indicar que "ahora no es el momento de señalar culpables". Todo lo contrario, según ellos, es el de "ayudar desde la oposición y contribuir a la mejora del sistema educativo". ¿Y cómo se logra eso cuando son los socios separatistas del PSOE los que han exigido ese modelo educativo?



El primer secretario del PSC y jefe, en teoría, de la Oposición en Cataluña, Salvador Illa, y la secretaria de Educación y Formación Profesional del PSC-PSOE, Esther Niubó, han participado ya en una primera reunión en materia de educación convocada por el Gobierno catalán a raíz del informe PISA.



El encuentro fue presidido por el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, y la consejera de Educación, Anna Simò, y en ella estuvieron presentes los presidentes de todos los grupos parlamentarios para analizar los pésimos resultados de Cataluña en el informe PISA.

Niubó defendió que "es el momento de escuchar a los docentes, a las direcciones de los centros, a las personas que están a pie de aula y priorizar a los profesionales". Pero nada de todo ello tendrá ninguna repercusión porque la clave del desastre educativo es la intoxicación separatistas y ERC nunca permitirá que ese lastre desaparezca.



El Gobierno regional, de hecho, ha anunciado a bombo y plantillo la creación de una comisión de 15 expertos de diferentes perfiles de la comunidad educativa para realizar un informe en el que definir "las necesidades educativas y elaborar un plan de trabajo con propuestas de mejora del sistema educativo que estará listo a finales del mes de febrero". Pero todo ello tendrá que pasar el control de ERC. Y, ni los perfiles de expertos seleccionados se librarán de eso, ni el resultado del informe. Traducido: el PSC está arrodillado ante ERC.



El informe PISA ha sido demoledor con las plazas separatistas. Los alumnos de las comunidades de Cataluña y País Vasco son los que más han bajado en sus competencias en Matemáticas -con una caída de 21 y 17 puntos, respectivamente-, y en Lectura -38 y 31 puntos-, respecto a informes anteriores, según los últimos resultados de ese informe PISA 2022.



Castilla y León es la comunidad con mejores resultados en Matemáticas (499), Lectura (489) y Ciencias (506) y supera en todas las competencias a la media nacional, mientras que las ciudades Ceuta y Melilla -bajo supervisión del Gobierno central en este tipo de materias- se sitúan a la cola con los peores datos.



El octavo informe en el que participa España y el primero que refleja el impacto de la covid-19 en la educación, se ha centrado en la competencia matemática como principal, y en las lectoras y científicas como secundarias, para analizar el nivel de los estudiantes de 4º curso de la ESO (15-16 años), con una muestra de 30.800 estudiantes en 966 centros educativos.

España ha conseguido 473 puntos en Matemáticas, ocho puntos menos que en la anterior edición de 2018; repunta levemente en Ciencias al pasar de 483 a 485 puntos; y en Lectura se sitúa en los 474 puntos, con una caída de catorce puntos respecto a 2012 (esta competencia no se midió en el estudio de 2018).



Según el informe PISA, la puntuación media de la UE en Matemáticas es de 474 puntos, mientras que el promedio de la OCDE se sitúa en 472. Respecto al informe de 2018, Cataluña pierde 21 puntos en Matemáticas (469) y el País Vasco 17 (462); otras cuatro comunidades y ciudades autónomas sufren un descenso significativo: Galicia (-12), Canarias (-13), Castilla-La Mancha (-16) y Melilla (-28); y el resto sufren bajadas "no significativas", excepto las dos que experimentan una mejora no significativa: Madrid (8) y Asturias (4).



Los alumnos de Castilla y León son los que obtienen mayor puntuación en Matemáticas, seguidos de los de Asturias (495), Cantabria (495), Cantabria (495), Madrid (494), mientras que en la cola figuran Ceuta (395), Melilla (404), Canarias (447), Andalucía o Murcia (463).

Respecto al rendimiento, hay cuatro comunidades cuyo porcentaje de alumnado en niveles altos se sitúa alrededor del 9% -en línea con el promedio de la OCDE-: La Rioja, Asturias, Castilla y León y Madrid. Los porcentajes más bajos se encuentran en Canarias (2%), Melilla (2%) y Ceuta (menos del 1%).



El rendimiento medio estimado de España (474) no difiere significativamente del Promedio OCDE (476) ni del total de la UE (475). Pero, respecto al estudio de 2012 (PISA no publicó los resultados de Lectura de España en la edición de 2018), Cataluña ha perdido 38 puntos (462), el País Vasco 32 (466) y Navarra 31 (478).



También en Lectura destaca Castilla y León (498), seguida de Asturias (497) y Madrid (496), mientras que los resultados más bajos los obtiene Andalucía (461), Melilla (405) y Ceuta (404).