Puigdemont advierte a Aragonès de que no tolera las presiones del 'Govern' a favor de Sánchez

Choque frontal entre el prófugo Carles Puigdemont y el gobierno de la Generalidad. El ejecutivo que preside el republicano Pere Aragonès se ha mostrado en contra de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña por el golpe de Estado y también de ofrecer incentivos y ventajas a las que quieran regresar. El gobierno catalán considera que sería un "agravio" para las compañías que se queden en Cataluña. Tampoco entienden en la Generalidad el órdago de Junts per Catalunya (JxCat) a Pedro Sánchez en relación a los cambios de la Ley de Enjuiciamiento Civil que según la formación liderada "moralmente" por Puigdemont. Según el Govern, dichos cambios no afectan a la ley de amnistía ya que no es ninguna novedad que una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pueda tener efectos suspensivos sobre la ley afectada si así lo determina la instancia judicial comunitaria y hasta que resuelva el contencioso.

ERC ya ha mostrado su predisposición a votar a favor de los Reales Decretos-leyes que se debatirán en el pleno extraordinario del Congreso de este miércoles y tras la reunión del Govern, la portavoz, Patrícia Plaja, ha señalado que no hay invasión competencial alguna y que incluyen además traspasos a la Generalidad como el del Ingreso Mínimo Vital.

El prófugo señala al 'president'

Puigdemont se ha revuelto contra ERC y contra el propio gobierno de la Generalidad en medio de una escalada de la tensión entre republicanos y "juntaires". Los republicanos piden a Junts que deje de "gesticular" mientras que el expresidente autonómico fugado ha emitido un mensaje en la red social X con el siguiente contenido: "Ni zanahorias, ni chantajes. De nadie. No es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla. El pressing @JuntsXCat -también por parte del @govern - no funcionará. La pelota no está en nuestro tejado. Y lo saben".

Ni pastanagues, ni xantatges. De ningú. No és el primer cop que ho advertim, però sembla que la pausa nadalenca ha estovat la memòria d'alguns i cal reforçar-la. El pressing @JuntsXCat —també per part del @govern— no funcionarà. La pilota no és a la nostra teulada. I ho saben. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) January 9, 2024

El señalamiento al Govern por parte de Puigdemont no es inédito pero tampoco habitual en la retórica del líder de Junts, que por el momento se mantiene firme en su exigencia de negociar punto por punto los tres decretos que pretende sacar adelante este miércoles el Gobierno. En ayuda de Puigdemont ha salido su inmediato antecesor, Artur Mas, quien ha señalado que el PSOE "tiene que entender que la legislatura no será una balsa de aceite" y que todo lo que se tenga que aprobar en el Congreso deberá ser objeto de una pormenorizada negociación con Junts.

Por otra parte, en el PSOE se han mostrado dispuestos a negociar con los de Puigdemont incentivos para el regreso de las empresas a Cataluña.