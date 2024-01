Podemos se revuelve contra Almeida por denunciar la estafa del 'caso mascarillas' y negarla ante el Tribunal de Cuentas

Podemos ha arremetido contra el Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida por denunciar la supuesta estafa del 'caso mascarillas' ente los Juzgados madrileños y por otro lado, negar dicha estafa ante el Tribunal de Cuentas.

El pasado mes de octubre, el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid acordó la apertura de juicio oral contra Luis Medina Abascal y el empresario Alberto Luceño por presuntos delitos de estafa agravada o falsedad en documento mercantil. El Ayuntamiento de Madrid, como acusación particular, solicitó para Luceño y Medina 11 y 9 años de cárcel respectivamente por los citados delitos, al considerar que ambos se aprovecharon de la pandemia del covid-19 para conseguir unas comisiones "leoninas" por el suministro de mascarillas, guantes o test. En paralelo, la formación de Ione Belarra presentaba una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra tres cargos del Ayuntamiento que fue archivada después de que el consistorio negase la estafa y la Fiscalía apoyase el archivo.

En un escrito de alegaciones de 3 páginas dirigido al Juzgado de Instrucción madrileño, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la formación morada destaca que el archivo del procedimiento en el Tribunal de Cuentas se produjo después de que la Letrada del Ayuntamiento de Madrid asegurase que no se había producido "menoscabo alguno, efectivo y debidamente cuantificado en los fondos municipales susceptible de originar un saldo deudor injustificado".

La letrada del Ayuntamiento de Madrid explicó ante el Tribunal de Cuentas que "en marzo de 2020 era imposible fijar cuál era el precio de mercado" de las mercancías destinadas a afrontar la crisis sanitaria Por consiguiente, no se puede determinar un sobrecoste. No se ha producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las prestaciones contratadas, que origine un alcance, porque: a) Los defectos apreciados en los productos suministrados de guantes de nitrilo (escasa longitud) se han compensado con una reducción del precio acordado; y b) Los test recibidos de detección rápida de antígenos (3 lotes con diferentes niveles de sensibilidad de 94%, 80% y 66,7 %), no resultaron totalmente inservibles (se utilizaron 2 lotes). Además, no se había contratado un nivel determinado de fiabilidad a partir del cual resultara eficaz el test".

Podemos afirma en su escrito que al contrario de lo mantenido ante el Tribunal de Cuentas, en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid "las representaciones del Ayuntamiento de Madrid y de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid S.A. han formulado sendos escritos de acusación en los que, al contrario de cuanto manifiesta la Letrada del Ayuntamiento de Madrid, sí se habrían producido menoscabos patrimoniales, los cuales incluso cuantifican, como consecuencia de sobreprecios e incumplimientos de los contratos suscritos".

"Por ello, siendo hechos que son idénticos al del objeto del presente procedimiento, que no son otros que un menoscabo patrimonial grave a las arcas del Ayuntamiento de Madrid, procedería a nuestro juicio solicitar aclaración a dichas acusaciones particulares, dado que serían supuestamente las entidades perjudicadas por un desplazamiento patrimonial con su correlativo perjuicio que ahora parecen negar, siendo todos ello elementos que en definitiva configuran el tipo delictivo de la estafa por la que han formulado acusación", concluye la formación de Belarra.

El auto de procesamiento del juez

El titular del Juzgado de Instrucción de Instrucción nº 47 de Madrid, Adolfo Carretero, afirmaba en su auto de procesamiento que Luis Medina fue el "facilitador" del negocio, ya que se valió de "su condición de personaje público y famoso" para lograr el contacto de la responsable municipal encargada de conseguir material sanitario; mientras que identificaba a Luceño como el "auténtico gestor del negocio criminal".

El magistrado añadía que este investigado "engañó" a su compañero de negocios en el reparto de comisiones y "ocultó con dolo" las mismas al ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida.