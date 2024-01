La llegada de un vertido de pélets de plástico a las costas de Galicia ha desatado una tormenta política entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Xunta de Galicia que se encuentra en la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. La administración regional ha recordado que la competencia para retirar el vertido es de la central y, en palabras de su vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, "no actuaron y de haber actuado ni una sola bolita llegaría a las costas gallegas, cántabras o asturianas o, de llegar, el impacto se minimizaría".

Vázquez ha contado que "la Xunta de Galicia recibe el primer aviso oficial el 3 de enero" y que "la empresa del barco se pone en contacto con el ministerio, que es a quien le corresponde, con el Gobierno central, no se pone en contacto con la Xunta de Galicia porque no tiene sentido ni razón de ser". "Hay un protocolo que está perfectamente preestablecido", ha indicado la vicepresidenta gallega que ha afirmado que "distinto es que la empresa del barco sabe de sus responsabilidades, intenta actuar, contrata una serie de personal que a día de hoy no se puso en contacto de manera oficial con la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda". "Se actuó con una ligereza y una responsabilidad difícil de medir", ha añadido.

"Aquí hay una realidad que no se pone encima de la mesa y que lo mínimo que nos debe de pedir la sociedad es transparencia y responsabilidad", ha apuntado Ángeles Vázquez. Sobre la reacción de la izquierda mediática y política ha asegurado que "aquí lo que se está haciendo es politizar y lo que se trata es desprestigiar a Galicia sólo pensando en unas elecciones y no en limpiar los plásticos que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo". La consejera ha remarcado que "el Gobierno no limpió ni el primer plástico, ni la primera bolita, ni el primer pélets desde que hubo el vertido. Lo que hace es dar consejos y lo que tiene que hacer es actuar porque hay unas competencias que están perfectamente establecidas, que son clarísimas, que es que la contaminación de mar a tierra es única y exclusivamente competencia del Gobierno central".

Para la vicepresidenta y consejera gallega "hay una cronología que es la oficialidad de los hechos que es que el 4 de enero en un correo y por escrito le quitan total importancia y trascendencia porque nos dicen que es un contenedor de pélets en medio de un millón que se transportan por costas españolas". En este sentido, ha añadido que en este caso no sirve que se diga que la "Xunta de Galicia es conocedora porque recibió la llamada de un particular el día 13 de diciembre". "La Xunta de Galicia lo tiene todo protocolizado y recibe una media de 2.600 llamadas al día los 365 días del año. De las que un total de 1.500 son de vertidos que llegan de mar a tierra", ha contado.

"Hay un hecho que no podemos olvidar", ha indicado Ángeles Vázquez. Ese hecho es "la confirmación de que le Gobierno luso alerta al Gobierno de España el día 8 de diciembre que a un barco en aguas lusas, por un accidente o un incidente, se le caen seis contenedores; le dicen qué tipo de materia tienen esos contenedores y entre ellos está uno que es el de pélets. Igual es que había puente, que luego venían las vacaciones de Navidad o simplemente no le dieron esa importancia porque así lo tenemos por escrito". "El hecho es que no actuaron y de haber actuado ni una sola bolita llegaría a las costas gallegas, cántabras o asturianas o, de llegar, el impacto se minimizaría porque lo que habría que hacer justo en el mismo momento, y después de estudiar las corrientes tal y como las tenemos estudiadas ahora mismo, es proceder a la retirada de esos sacos para que no llegasen a ningún lado", ha reflexionado.

Hacer "un Prestige" con el vertido

Una de las cosas que ha comentado la vicepresidenta y consejera de la Xunta de Galicia es cómo se está tratando el vertido de pélets entre la izquierda mediática y política que está tratando de rememorar lo sucedido hace 21 años con el hundimiento del petrolero Prestige que causó una catástrofe ambiental en Galicia. Ángeles Vázquez ha dicho que "si alguien quiere hacer un Prestige de todo esto al final se está descubriendo su careta".

En este sentido, ha pedido "responsabilidad al Gobierno, que está conformado por multitud de grupos políticos, entre ellos también el BNG". Lo dice porque en redes sociales se han usado por parte de partidos y medios de izquierda "imágenes increíbles de vertidos de Texas o de Sri Lanka". La consejera se ha preguntado: "¿Hasta donde queremos llegar? Eso es así y no todo vale en política". "Si hay que dar caña a los políticos ya está el juego político y pido que la imagen de Galicia sea la real. No quiero ocultar nada, pero quiero una realidad que es que desde el minuto cero Galicia montó su operativo. Primero en una fase informativa porque no hay que alarmar cuando no es necesario".

La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia ha dicho que "aquí todo fueron excusas" y que "la primera es que no tenían conocimiento". "No les quedó otra que reconocerlo el día de ayer porque tenemos los documentos que así lo acreditan. Mienten más que hablan", ha contado Ángeles Vázquez que ha relatado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez "mienten cuando decían que no podían ayudar a Galicia porque no está en Fase 2". "Yo misma me dirigí a Teresa Ribera, algo que también negaban", ha indicado. "Le pedíamos todo su operativo porque ya solo faltaba que yo le tuviese que especificar el operativo que ellos tienen en el mar. Aún así nos reunimos y atendiendo a la situación actual, que es increíble y que habrá que actualizar después de las elecciones, les especificamos uno por uno cada uno de los buques, embarcaciones, aeronaves, que tienen para atender a los españoles. No le servía que dijésemos todos los que tienen en su haber", ha dicho.

Las "excusas del Gobierno"

Según ha contado Ángeles Vázquez desde el Gobierno de Pedro Sánchez lo "único" que reciben son "excusas a la hora de actuar". La vicepresidenta y consejera de la Xunta de Galicia ha dicho que "hubo excusas para no activar el plan de contaminación marina del Gobierno central; hubo excusas para no activar el plan Ribera, tanto legislar para luego no hacer nada; y, ahora, hay excusas porque dicen que es muy difícil coger los pélets en el mar. Es imposible cuando el saco está abierto porque son bolitas, pero el saco flota y cuando está cerrado lo que hay que hacer es capturarlo en el mar como se hace con otros materiales como troncos".

"Galicia recomienda que no entren en contradicción. Llevamos en 2023 anunciando y aprobando la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral y lo hacíamos porque vemos que no va bien en el ámbito costas porque hacen una interpretación que al final lo único que hace es perjudicar al mar, a la costa y la economía. No recibió ningún voto en contra de ningún grupo parlamentario, fue hecha desde el punto de vista legislativo lo más pulcro posible, respetando la Constitución. Queríamos tener competencias en dominio público marítimo terrestre y le dijeron a Galicia que no, que presentaba una declaración de independencia y por lo tanto no podíamos gestionar la costa ni el dominio público marítimo terrestre ¿y qué están haciendo ellos?", ha reflexionado.

"Flaco favor a la gente del mar"

Ángeles Vázquez ha contado que "ya están saliendo voces desde presidentes de cofradías hasta la cadena mar e industria que tienen más biólogos y científicos que todo el ministerio junto". Desde esas agrupaciones "les están diciendo: pónganse a trabajar, dejen de alertar y alarmar". Ha explicado que "se trata de un plástico y hay que hacer la recogida pertinente. Si Galicia está en la posición actual es porque los recursos los sabe utilizar bien y si tenemos 300 personas en nuestras playas no sólo van a recoger los pélets sino todo tipo de plásticos que ojalá no los tuviésemos y somos de las playas más limpias con diferencia y está acreditado por nuestras banderas azules. Para tener una bandera azul el agua tiene que ser de excelente calidad y tenemos aguas de excelente calidad. Para eso hay que trabajar mucho, pero es cierto que no somos ajenos a todo lo que se vierte en el mar. Se va a hacer una limpieza total y absoluta con este personal y es la manera con la que el ciudadano te tiene respeto".

La vicepresidenta y consejera gallega ha vuelto a traer a colación la utilización de fotos falsas en redes sociales. Ha dicho que "no se trata de tener remordimiento de conciencia, que deberían de tenerlo, sino el flaco favor que le hacen a la gente del mar. Que se vayan a Tarragona, que ahí hay playas que baten el récord (de vertido de pélets) del que en absoluto nos alegramos. Nosotros lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que active y ponga a disposición inmediata el vehículo submarino de control remoto para localizar, revisar y sellar los contenedores". En este sentido, ha contado que "hay seis contenedores, uno es de pélets y los demás dicen ellos que se van a quedar en el fondo del mar. No lo sabemos, nadie nos lo está certificando. Uno contiene aluminio, otro llantas… hagan su trabajo".