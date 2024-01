La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará la denuncia el PSOE sobre el incidente con la piñata de Pedro Sánchez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que investigará la denuncia presentada por el PSOE por los hechos ocurridos durante la concentración del 31 de diciembre de 2023 en la calle Ferraz de Madrid donde se golpeó una piñata con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según un comunicado de la Fiscalía, "en el día de ayer tuvo entrada en esta Fiscalía de la Audiencia Nacional oficio de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado denuncia presentada el día 5 de enero de 2024 por parte del Partido Socialista Obrero Español por los hechos ocurridos durante la concentración del 31 de diciembre de 2013 en la calle Ferraz de Madrid".

"La citada denuncia refiere las circunstancias relativas a la convocatoria y organización de la reunión, los hechos ocurridos entre las 22:00 horas del día 31 de diciembre de 2023 y las 00:01 horas del 1 de enero de 2024 en las inmediaciones de la sede principal de ese partido político, lugar donde se produjo la concentración y durante la que se colgó un muñeco identificado con el Presidente del Gobierno al que se golpeó repetidamente mientras se proferían diversas expresiones que pudieran ser constitutivas de delito", añade.

"En el día de hoy se ha procedido a la apertura de Diligencias de Investigación Penal Prepocesales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para el estudio de los hechos denunciados, determinación de posibles delitos y competencia para su conocimiento", concluye.

Según la denuncia presentada por el PSOE lo ocurrido en Ferraz constituye "una exaltación de conductas con tintes violentos, de odio, de hostilidad, y discriminación que estamos viviendo en estos momentos, que incitan a actitudes no legítimas, como es un 'magnicidio' o un 'linchamiento'". Por ello, denunciaban presuntos delitos de amenazas, injurias, delito de odio, desórdenes públicos, manifestación ilícita e injurias graves contra Sánchez.

Tras esta investigación preprocesal, la Fiscalía deberá decidir si presenta la correspondiente denuncia o querella ante un Juzgado o bien archiva la citada investigación.

El PSOE no es un "colectivo vulnerable"

El artículo 510 del Código Penal establece que serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses "quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".

Para que exista un delito de odio, deben concurrir los requisitos establecidos en el artículo 510 del Código Penal y que la persona a la que se hostiga o discrimina pertenezca a un determinado colectivo vulnerable, obviamente el PSOE no lo es.

A pesar de que el Partido Socialista no es un colectivo vulnerable, expuso la siguiente argumentación en la denuncia presentada ante la Fiscalía: "El PSOE, como grupo de personas que defienden los postulados socialistas y los gobiernos que los llevan a cabo, fue perseguido durante la dictadura franquista, y durante la Guerra Civil —como se nos recuerdan en los hechos descritos con la mención a 1936—, y nuevamente sus sedes, sus afiliados y simpatizantes se ven asediados desde noviembre de 2023 por estas concentraciones violentas que no consisten exclusivamente en una crítica o protesta política legítima, si no que trascienden procediendo a descalificar a través del insulto gratuito y las acciones de llamada a la violencia visibles el 31 de diciembre, contra el presidente, su partido, el PSOE y sus propiedades, simpatizantes y afiliados al mismo".