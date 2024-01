Robles reitera el rechazo a una misión en el Mar Rojo: "Ningún país le dice a España donde interviene"

España no formará parte de una misión militar en el Mar Rojo contra los hutíes de Yemen. Ni siquiera bajo bandera de la Unión Europea si finalmente se aprueba en el seno de la organización supranacional la puesta en marcha de una operación propia. Así de tajante se ha mostrado este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles, poco después de conocerse el ataque selectivo estadounidenses y británicos contra objetivos hutíes.

"España no va a participar en el Mar Rojo porque está participando en este momento en 17 misiones y lo está haciendo con esfuerzo. Nos parece muy bien que la UE pueda decidir en unos días que haya una misión. No sabemos todavía el alcance de esa misión, si es que la UE va a aprobar o no una misión, pero mientras tanto la posición de España, por sentido de la responsabilidad y por compromiso por la paz, es no intervenir en el Mar Rojo", ha afirmado.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la toma de posesión del nuevo general-director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), ha defendido la autonomía del Gobierno español para decidir en qué misiones militares participa y en cuáles no: "España toma sus propias decisiones. Ningún país le tiene que decir a España donde interviene".

Precisamente, ha aprovechado la ocasión para negar que Estados Unidos haya presionado a España para que se incorpore a la misión internacional en el Mar Rojo: "En ningún caso ha habido ninguna presión de Estados Unidos. La llamada que hubo no trató para nada ese tema. Intercambiaron opiniones para la próxima reunión del Comité Militar de la OTAN los días 16 y 17 de enero".

"No ha habido ninguna presión. Estados Unidos, como cualquier país, tiene muy claro que España toma sus propias decisiones, las toma siempre desde el compromiso con sus aliados y teniendo en cuenta que este momento somos de los países que participan en más misiones de paz en el mundo", ha añadido sobre la llamada telefónica mantenida el pasado día 9 de enero por los máximos responsables operativos de las Fuerzas Armadas de España y EEUU.

Una versión de Margarita Robles que es opuesta a la difundida por el Gobierno de Estados Unidos horas después de los hechos. El comunicado emitido por la Junta de Jefes de Estado Mayor estadounidense señalaba que se habló de la invasión rusa de Ucrania, la cooperación estratégica en materia de seguridad, la seguridad en Europa y Oriente Medio, pero también de la misión militar en el Mar Rojo contra los hutíes de Yemen.