Feijóo cree que hay "indicios racionales" de que Sánchez indultará a terroristas de ETA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que hay "indicios racionales" de que el Gobierno de Pedro Sánchez indultará a terroristas de ETA. En un desayuno informativo en Madrid, el presidente de los populares ha explicado que "ni los propios militantes socialistas" saben cuál será la próxima línea roja del Gobierno.

"Ya nadie se atreve a decir cuál es la próxima línea roja. Si ustedes le preguntan a un militante del PSOE cuál es la próxima línea roja del gobierno, en mi opinión, no lo sabe. Pero es que en mi opinión tampoco lo sabe el gobierno", ha comenzado el líder del PP que se ha preguntado: "¿Algún militante del PSOE puede asegurar que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque se lo hemos preguntado al presidente en la sesión de control y el presidente no contestó", ha explicado.

Tras ello, Feijóo ha sentenciado: "Pero hay indicios racionales, como dirían los juristas, que parece que van en sentido contrario, dado que se ha votado que sí a la tramitación de la derogación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo".

Delincuentes con inmunidad

"Siempre que apoyen al Gobierno, los delincuentes tendrán inmunidad", ha insistido un Feijóo que ha lamentado que "se pueden cometer delitos de corrupción o de terrorismo siempre y cuando se apoye al Gobierno".

Un líder del PP que comenzaba su comparecencia refiriéndose a la situación entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont que, a su juicio, protagonizan el "juego del gallina". "Hay dos kamikazes, se enfrentan en cada negociación y siempre pierde el mismo", ha explicado el líder del PP asegurando que siempre es el PSOE el que sale derrotado "perdemos todos porque la factura la pagan la mayoría de los españoles".