Puigdemont podrá volver a España al día siguiente de aprobarse la amnistía aunque se presente la cuestión prejudicial

El expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, podrá volver a España al día siguiente de que se apruebe la Ley de la amnistía sobre el 1-O aunque el Tribunal Supremo presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que una vez "la Ley de amnistía sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Puigdemont podrá regresar inmediatamente a nuestro país. Las órdenes de detención contra él decaerían y no se le podrían imponer medidas cautelares. Su situación procesal es distinta a la de los demás encausados, que ya han sido juzgados y condenados por el Supremo".

"Esto sucederá inevitablemente, aunque el Alto Tribunal que instruye la causa contra el expresidente catalán por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Dicha cuestión prejudicial supondrá la suspensión del procedimiento hasta que el TJUE resuelva en un plazo aproximado de año y medio, pero la Ley de amnistía quedará aprobada oficialmente", añaden.

Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que "no se descarta que el instructor de la causa del 1-O Pablo Llarena pudiera citarle u obligarle a comparecer para comunicarle su situación procesal oficiando incluso a los mossos a tal efecto. No obstante, posteriormente quedaría previsiblemente en libertad como sucedió con la exconsejera catalana fugada Clara Ponsatí, al no tener el magistrado margen de actuación alguna al estar amnistiado en ese momento".

"Si el Gobierno aprueba definitivamente la Ley de amnistía el próximo mes de abril, no habrá ningún impedimento para que Puigdemont pueda estar firmando libros el día de Sant Jordi por las calles de Barcelona", concluyen.

Recordamos que una vez sea presentada, el PP ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. La proposición de Ley de amnistía presentada el pasado 13 de noviembre por el PSOE en el Congreso a cambio de conseguir los votos de Junts y ERC para la investidura de Sánchez recoge 8 referencias directas a su supuesta ‘constitucionalidad’.

Tal y como publicó este diario, "no tiene ningún sentido que una Ley esté justificando en su texto de forma reiterada que es constitucional. Se presupone que el legislador que la ha elaborado debe considerarla como tal antes de presentarla. Nos encontramos por lo tanto ante un 'excusatio non petita, accusatio manifesta’ de libro que desvela en realidad su escandalosa inconstitucionalidad".

Las 8 referencias directas a su "constitucionalidad"