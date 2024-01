Sólo un 44% de los hombres cree estar discriminado según una encuesta que los discrimina

El CIS ha publicado los resultados de una encuesta sobre "percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género" a realizada a 4.000 personas en las que un 44% de los hombres, y un tercio de las mujeres, ha respondido que está de acuerdo con la afirmación "se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres".

La brecha entre hombres y mujeres se amplía en el rango de edad de entre 16 y 24 años, donde sólo un 27,7% de las jóvenes está de acuerdo con la afirmación, por un 51,8% de ellos. Por partidos, la opinión de que actualmente se está discriminando a los hombres es mayoritaria en la derecha, pero también en quienes no han votado.

Entre las preguntas realizadas destaca una de las pocas en que no se pregunta por opiniones sino por experiencias, porque es la única en que se ha preguntado sólo a mujeres. En concreto, la pregunta 15 inquiere sobre si la encuestada se ha visto en situaciones tales como "tener miedo al volver sola de noche", "un hombre quiso explicarle algo asumiendo que no lo sabía", "se ha sentido discriminada en el trabajo" o "ha dejado de expresar lo que pensaba en un entorno público porque se sentía insegura". El CIS de Tezanos o bien ha dado por sentado que los hombres nunca se han visto en situaciones semejantes o ha considerado inconveniente preguntarlo, no fuera a ser que las respuestas desmontaran el relato ideológico feminista.

Hay que indicar que, pese a que según el CIS dos tercios de votantes del PP está de acuerdo en que se ha llegado demasiado lejos y ahora se discrimina a los hombres, el partido de Feijóo ha anunciado su apoyo a una reforma constitucional donde se discriminará legalmente a los hombres por el hecho de ser hombres una vez más dando preferencia a las mujeres discapacitadas sobre los hombres en su misma situación al indicarse expresamente que se pondrá especial atención a las ""necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".