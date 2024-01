"Al sanchismo no le basta la pleitesía de esa nutrida colección de medios y tertulianos orgánicos"

El Mundo



"El PSOE da blindaje total a Puigdemont para impedir al Supremo que lo detenga". Madre el PSOE, qué papelón. Acabarán por meter ellos mismos a los jueces en la cárcel. Cuando logremos acabar con Sánchez, que algún día sucederá, esperemos que ese partido pague esta traición con su total desaparición. "Hacer ostentación de su burla a los jueces es la vía escogida por el presidente Pedro Sánchez para intentar que la legislatura no caiga por la naturaleza desleal de los socios radicales sobre los que él mismo decidió apoyarse", dice el editorial. Sánchez quiere que "Puigdemont pueda regresar a España tan pronto se apruebe la Ley de Amnistía e impedir que ningún tribunal, comunitario o nacional, retrase su llegada o incluso solicite su detención".



También tiene el psicópata de Moncloa un regalo para Junqueras. "El PSOE ha cedido ante ERC para que la amnistía suponga la finalización de las penas accesorias impuestas a los condenados por el procés, lo que en la práctica significaría que decaiga la inhabilitación que pesa sobre el republicano, con lo que podría volver a la vida política". Qué vergüenza de partido. "En el documento conjunto y en el presentado por Junts también llama la atención otra coincidencia: quedarán amnistiados actos ejecutados en las redes sociales de diferente naturaleza, lo que podría implicar incluso perdonar hechos como el infame acoso a la familia de Canet". Los socialistas son unos indecentes. La pretensión de esta banda de mafiosos en la que se ha convertido el PSOE es "presentar la amnistía como un perdón necesario por una persecución que no ha existido". Y la legislatura acaba de comenzar.

Federico Jiménez Losantos está preocupado por lo que está haciendo Conde Pumpido con el Supremo tras anular la condena al expodemita que pateó a un agente . "Desde que se hizo con el poder absoluto en el Tribunal Constitucional, Cándido Golpe-Pumpido acaudilla una Cámara Legislativa paralela que no atiende a las garantías constitucionales del justiciable, poca cosa para el Tigrekán de las togas, sino que, como cuando era fiscal general del Gobierno de Zapatero para blindar el pacto del Gobierno con la ETA, enfanga su toga con el trámite de los recursos y se salta a la torera, o a la garzona, las leyes que haga falta para servir al Jefe. Y lo peor de la cosecha pumpidiana del TC no es que sea injusta, sino que legisla, no argumenta en Derecho para asegurar derechos, sino que los inventa, y lo hace contra el máximo tribunal de verdad, el Supremo, al que disfruta humillando". "Si no ilegaliza al Supremo será porque no le conviene para ir al Consejo de Estado, no por falta de ganas". Insisto, y la legislatura acaba de comenzar. Habrá que ir pensando en exiliarse.



Maite Rico comenta la extraña relación de Sánchez con los medios. "Empeñado en acreditar su condición de vulnerabilidad, el PSOE, es decir, el partido que controla el Gobierno, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y la mayoría en el Congreso -subastas mediante- ha pedido amparo a las asociaciones de prensa porque unos medios lo odian". Y lo peor es que estas asociaciones, que no amparan nunca a ningún periodista si no es de extrema izquierda, dice que lo estudiará.



"De momento, les ha prohibido el acceso a sus actos. Igualito que hizo Vox con el grupo Prisa". Es que el PSOE se parece cada día más a Vox. "Va a pedir además que se les retire la acreditación en el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos". ¿Y eso no es ilegal?

"Al sanchismo no le basta la pleitesía de ese nutrida colección de medios y tertulianos orgánicos", como El País, la SER, RTVE, RNE, La Sexta, El diario.es, Cuatro en muchas ocasiones y muchos periodistas de Telecinco e, incluso, Antena 3. "Quiere, sobre todo, escapar de la fiscalización. No nos engañemos con la terminología. Hoy quiere vetar a los "pseudomedios", pero en enero de 2022 excluía de la reunión informativa sobre el reparto de los fondos europeos a Onda Cero, EL MUNDO, Abc, La Razón, Cope, EsRadio o The Objective". También excluía a estos medios de las preguntas en las ruedas de prensa.



"El matonismo de Patxi López con informadores que le hacen preguntas incómodas, impensable en una democracia avanzada, es toda una declaración de intenciones. Dudo que periodistas franceses o estadounidenses tolerasen faltas de respeto como las del portavoz socialista". Es el mismo matonismo de su jefe. Cuando a Sánchez alguien se atreve a hacerle una pregunta que no le gusta, pongamos por caso los pactos con Bildu, sólo le falta abofetear al periodista. Pero aquí los periodistas se acojonan. O es que son sanchistas. "Sánchez ha llevado su obsesión con los medios a extremos nunca vistos en democracia". Y menos en un presidente del Gobierno.

El País

El portavoz de Sánchez nos toma por tontos, como en tantas ocasiones. "El PSOE mantiene que la ley de amnistía no beneficie a condenados por terrorismo". Palabra de Sánchez. Tampoco iba a haber moción de censura en Pamplona, por citar, creo, el último ejemplo de lo que vale la palabra del PSOE y su jefe. El PSOE beneficiará a los condenados por terrorismo y se pasará por el forro a los jueces. Ya no engañan a nadie. Ah, y también quieren meter en la cárcel a Rajoy, parece. "La Audiencia Nacional, el Supremo y cuatro juzgados evitan investigar la guerra sucia de Interior". O sea, soltar a Puigdemont y enchironar al expresidente víctima del golpe. Como no pongamos pie en pared, los socialistas y sus medios de comunicación nos van a meter a todos en la cárcel. No se diferencian en nada de Maduro en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua.



Y hoy se cumplen diez años del nacimiento de Podemos. "Una década de Podemos: del asalto a los cielos a la supervivencia". Acabamos con ellos pero llegó Sánchez y el sanchismo político y mediático, que no sé qué es peor. De Guatemala a Guatepeor. "En las elecciones generales de 2015, obtienen el apoyo de cinco millones de personas y 69 escaños. Hoy, su tarea es resistir. Con apenas cinco diputados, han roto con la coalición Sumar, que agrupa a sus antiguos socios, para irse al Grupo Mixto en el Congreso". El miedo que daba Iglesias y resulta que el auténtico dictador era Sánchez. Menudo lío en el que nos han metido los votantes del PSOE.

ABC

"El TC de Conde Pumpido suplanta al Supremo". Como dice Federico, le gustaría ilegalizarle. "La decisión del Tribunal Constitucional de amparar al que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cuatro conservadores, implica que la inhabilitación que sufrió –lo que después conllevó la pérdida de su escaño– no debió producirse", dice el editorial. "El Constitucional corrige abruptamente al Tribunal Supremo". Son las formas de gobernar de Pedro Sánchez y para eso ha nombrado a Pumpido, porque es igual que él.

"Lo novedoso, e inédito porque nunca antes se había producido con ningún TC (fuera de mayoría conservadora o progresista), es que ahora, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, el Tribunal sustituye una pena impuesta por el Supremo por otra". Ay, hijo, hay tantas cosas que nunca habían sucedido antes. "Sibilinamente, el TC dice limitarse a amparar a un exdiputado por conculcación de derechos, pero la realidad es que el Constitucional ha iniciado una inquietante tendencia, la de convertirse en un órgano de casación bis que en cierto modo sustituye al Supremo". Pumpido hará lo que le dé la gana, igual que su jefe.

"Invita a la preocupación el riesgo de que el TC tenga la tentación de sustituir al Supremo (en especial a la Sala Penal, presidida por Manuel Marchena), convertirse en un estamento no previsto de apelaciones irrevocables, o incluso en una suerte de tercera cámara legislativa por la vía de sus sentencias y el 'creativismo' jurídico". Todo lo que está pasando en España invita a la preocupación. Cada día somos más conscientes de que ya no somos un estado de derecho de ciudadanos libres e iguales. Y todo por culpa de los que votaron a Sánchez. Lo pagaremos todos.

La Razón

"Junts y ERC quieren forzar al PSOE a amnistiar los delitos de terrorismo". El PSOE estará encantado, no hay problema. ¿Han visto lo de Pamplona? Pues eso, que diría Sánchez. Pero primero tienen que decir que no lo van a hacer, es el método sanchista. Dice que no lo va hacer y luego lo hace y se ríe del personal. P'a chulo, yo, ¿veis lo que hago con vosotros? Lo que me da la gana. Y se va de bolos por sus medios de comunicación.



El editorial va de Podemos, por su cumpleaños. "En solo una década, la formación que lideró y lanzó a la escena política Pablo Iglesias ha experimentado su cénit y su nadir, en un proceso de declive vertiginoso que es imposible desligar de los dos defectos congénitos de cualquier movimiento de izquierda radical: el personalismo y el lastre de una ideología intrusiva en la política, la economía y las relaciones sociales que siempre se resuelven en el fracaso". A ver si ocurre lo mismo con el sanchismo, por Dios. Pero que no tarde diez años.



"Pero si Podemos se encuentra al borde de la extinción como actor relevante en la vida pública española –sustituido por una coalición que tiende de nuevo al posibilismo que representó Izquierda Unida– sus efectos nocivos sobre el cuerpo social están lejos de atenuarse y todavía condicionan la normal convivencia democrática, sumida en una radicalización maniquea que, prácticamente, impregna el mensaje político y ha sido adoptada como propia por un partido socialista que vivió el ascenso de los podemitas desde el desconcierto y el temor". Pues sí, el Podemos de Iglesias ha desaparecido pero nos ha dejado algo peor. El podemismo sanchista que ha hecho suya la violencia contra todo el que no piense como ellos. Y han levantado un muro contra más de media España. Esto no puede acabar bien.