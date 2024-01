El calvario de cuatro policías por usar su arma reglamentaria: tres años acusados de homicidio

Tres años de vida con la espada de Damocles encima de una acusación por homicidio. Ése es el calvario por el que han tenido que pasar cuatro agentes de la Policía Nacional por hacer uso de su arma de dotación durante una intervención en la vía pública que llevaron a cabo a principios de noviembre de 2021. Tres años hasta que la justicia ha sobreseído una causa abierta por tener que disparar en defensa propia.

Los hechos tuvieron lugar en Villaverde, una de las zonas más conflictivas de Madrid, junto al centro de salud de San Cristóbal de los Ángeles. Un inmigrante subsahariano fuera de sí se encontraba en la calle amenazando con un machete de grandes dimensiones a los transeúntes, por lo que los vecinos llamaron a la Policía Nacional para que tratase de terminar con la situación de amenaza para los ciudadanos que se estaba viviendo.

Dos coches policiales llegaron a la zona y los agentes trataron de calmar al subsahariano, que lejos de atender a las indicaciones también se revolvió contra ellos. Fue a encararse con uno de los agentes e, incluso, llegó a herirle con el machete. Ante esta situación, los cuatro agentes sacaron sus armas reglamentarias y a corta distancia –el inmigrante había ido con rapidez hacia ellos- le dispararon con resultado de muerte.

La Asociación SOS Racismo lo denunció y llevó a los tribunales por homicidio a los agentes. Consideraba que le dispararon al torax cuando le debían haber hecho a una parte no lesiva del cuerpo. No dieron importancia al hecho de que uno de los policías ya hubiera recibido herido, o la poca distancia a la que se encontraba ya el agresor, o el hecho de que dispararle a una zona no lesiva no hubiera detenido su marcha y hubiese podido agredir a más agentes.

El proceso se ha alargado durante tres años, en los que los cuatro agentes que se juraron la vida han estado acusados de homicidio. El día 12 de julio de 2023 por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid dictó auto por el que acordó el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones contra los policías nacionales. SOS Racismo volvió a recurrir. Por fin el pasado en la última semana la pesadilla ha acabado con la ratificación judicial del sobreseimiento.

Pero procesos judiciales como este han avivado el miedo de los agentes a utilizar sus armas incluso en situaciones de legítima defensa. "En muchas ocasiones los policías se enfrentan ante situaciones críticas y ante la inseguridad jurídica actual tienen miedo de hacer uso de su arma de dotación policial", explica a Libertad Digital Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, el sindicato policial que ha defendido a los agentes.

"Desde JUPOL venimos reclamando desde hace tiempo que la Dirección General de la Policía Nacional realice un protocolo claro sobre el uso de la fuerza. Es fundamental que se den herramientas jurídicas para que los policías trabajen en la calle con mayor seguridad", añade el líder sindical, que también pide a la Policía que actualice "con urgencia" el Plan Nacional de Tiro del cuerpo, para que los agentes estén preparados ante estas situaciones.