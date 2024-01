Un nuevo episodio en el asalto al Poder Judicial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto estos días cuando el Tribunal Constitucional, que preside el exministro socialista Cándido Conde Pumpido, ha anulado la condena por al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez por patear a un policía. Este ha sido uno de los temas que el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado en ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Feijóo ha constatado la "perplejidad" por lo que está sucediendo cuando. Ha advertido de que "el Tribunal Supremo está siendo corregido y suplantado por el Tribunal Constitucional". Esto, que según el líder de la oposición es "no solamente es grave", significa que "el Constitucional está mandando un mensaje al Supremo que se está convirtiendo en un tribunal de instancia que interpreta la Constitución Española".

Para Feijóo "esto no tiene antecedentes" y crea mucha "inseguridad" que en el TC "haya dos cargos socialistas" entre sus magistrados y que el presidente sea Conde Pumpido. Ha asegurado que desde el PP están "con el TS y el TC en el ámbito de sus competencias" y que están "reflexionado" con juristas sobre "lo que está pasando y lo que está haciendo el TC".

Indultos a los etarras

Feijóo también ha comentado la cuestión de la amnistía a los golpistas catalanes del 1-O y la influencia del fugado Carles Puigdemont y su partido en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha dicho que hay un "hito fundacional en esta legislatura" que es "un caso de corrupción política". Para el líder de la oposición ese hito es cuando se les ofrece a algunos políticos que apoyen al Gobierno y entonces "serán amnistiados". Ahora "hemos visto como se amplía este acto de corrupción política" hacia "una casta de políticos que no tienen que tener ninguna responsabilidad ante los tribunales".

"Se considera que dentro de la amnistía tienen que estar también y devolver las multas, incluir a Artur Mas y todos los actos de terrorismo", ha apuntado Feijóo que teme que esto puede desembocar "en indultos a presos etarras con delitos de sangre" por "el hecho de que algunas enmiendas relativas al terrorismo hayan sido firmadas por el PSOE y por Bildu". Ha recordado que "en España está gobernando una coalición social comunista a la que hay que incluirle el adjetivo independentista" porque "el que manda es Puigdemont" ya que sin él "no se aprueba una sola ley en España". Es algo que "nunca se ha vivido en ningún país de la UE" y que esto "es una enmienda a la totalidad a los 45 años de la Constitución Española y del Estado de Derecho".

"¿La soberanía nacional no reside en las Cortes?"

El líder de la oposición ha comentado la "anomalía democrática" que el uso de las lenguas cooficiales está provocando en las Cortes Generales. Ha puesto de ejemplo la votación para la reforma constitucional en la que "los diputados hablaron en catalán y en euskera sin traducción" y que se están desarrollando los plenos con "un voto telemático que se hace antes". Feijóo se ha preguntad: "¿Es verdad de que la soberanía nacional no reside en las Cortes? La respuesta es no". En el Congreso "parece que hay que llevarlo escrito de casa, antes de saber el contenido ya has votado".

"Creo que en este momento en España hay dos cuestiones: el referéndum de autodeterminación y el indulto a los presos de ETA que nadie se atreve a predecir si se va a producir o no. Ni el ministro más cercano a Sánchez lo sabe y probablemente él tampoco", ha indicado Feijóo. Sobre el presidente del Gobierno ha indicado también como Sánchez está siendo "humillado en cada una de las votaciones por los diputados de Junts que se reúnen fuera de la Cámara". "Algún día estudiaremos esto como la anomalía democrática más grave que hemos tenido en España", ha apuntado.

Relevancia del Senado

Feijóo ha destacado que los "compañeros" de la Cámara Alta hayan decidido que se celebre "un pleno más donde podamos hablar, discutir, respetar la Constitución, permitir informes que el Congreso omite" –refiriéndose a los del CGPJ, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado–, además de intentar recuperar la "normalidad parlamentaria". El presidente de los populares enmarca esta decisión en que "el Gobierno ha restado legitimidad al Congreso", donde "da igual lo que digamos" porque lo importante se negocia en paralelo con el prófugo de Waterloo. Así, "los españoles se darán cuenta de que lo que nosotros haríamos si estuviéramos en el Gobierno lo haremos en el Senado". Ejemplo concreto, una ley de ocupación que "vamos a aprobar el Senado". "Que el Congreso la vete. A ver si la veta el Congreso", ha desafiado el político gallego.

Un adversario "que no tiene límites"

Feijóo ha dicho que su partido es "la casa de la Constitución" que tiene por misión "que no se desmorone el edificio constitucional" y mantener "la integridad de la Nación española". Sabe que debe enfrentarse a Sánchez, su "adversario político", asumiendo "que no tiene límites, que desconoce los principios básicos de un político", como el de "que tu objetivo fundamental no es tu biografía política, sino tu país". Según el líder del PP, "el proyecto político del Gobierno no es España: es estar en el Gobierno": "El Gobierno está para desgastarse, no para desgastar el país".

Además, el expresidente de la Xunta ha dicho que, desde que dio el salto a la política nacional, tiene "mucha más información de la que tenía siendo representante del Estado en Galicia", "una visión más rica, con más matices, sobre temas estructurales".

Vox y las elecciones gallegas

Con respecto a las elecciones gallegas del 18 de febrero, Feijóo ha dicho que Vox "no ha tenido nunca posibilidad de obtener un escaño". El expresidente regional ha recordado que, para que un partido pueda entrar en el Parlamento gallego, éste necesita un 5% de voto: "Conmigo, en el año 20, sacaron un 2%. Las encuestas no le dan más de un 2%. Cualquier voto a favor de Vox es un voto para que gobierne el independentismo en Galicia".

El presidente del PP ha dicho que si Vox pretende "acabar con el independentismo y con el sanchismo, no tiene sentido presentarte en una circunscripción" en la que no vayan a sacar un solo escaño: "¿Tiene sentido que Vox se presente en Galicia, en mi opinión? No. ¿Puede perjudicar a la mayoría absoluta del PP? Sí".

Además, ha apuntado que no entiende "muy bien qué están haciendo los señores" del partido de Abascal, quienes "dicen que han roto relaciones con el PP", ruptura de la que Feijóo se ha "enterado a través de los medios". "Es curioso que Vox tenga como objetivo fundamental en la reforma del artículo 41 a la Constitución criticar a Feijóo. Y después, tras una crítica tan feroz, se abstienen", ha agregado.