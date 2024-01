Guardiola cifra en 10.533 millones la "deuda histórica" con Extremadura en el marco de la agenda ALMA

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cifrado en 10.533 millones de euros la "deuda histórica" del Estado con Extremadura para que la región pueda converger con el resto de las Comunidades Autónomas. En un desayuno-coloquio organizado este jueves por el Club Siglo XXI en el Edificio Eurobuilding de Madrid, la jefa del Ejecutivo extremeño ha incluido esta reivindicación en el marco de la Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura, una agenda que presentó el pasado 18 de diciembre y que, con las siglas de ALMA, pretende "situar a Extremadura en el lugar que merece".

"Es una estrategia de resarcimiento, de reparación y de priorización política para la que queremos contar con el Gobierno de España. Una ruta para el progreso que expondremos al presidente del Ejecutivo nacional y a sus ministros, para los que Extremadura, tras muchos años de espera, debería ser una prioridad", ha adelantado. Según ha explicado, la cuantía de 10.533 euros millones de euros es el resultado de un análisis responsable y exhaustivo relacionado con el Fondo de Compensación Interterritorial, las Inversiones Complementarias del Estado y la Inversión Territorializada.

Tras describir las características geográficas y demográficas de Extremadura como la extensión de las provincias de Cáceres y Badajoz y el envejecimiento de la población, Guardiola ha advertido el "alto coste" que suponen para la prestación de servicios públicos básicos como la educación, la sanidad o la dependencia. "Este elevado coste debe reflejarse en el sistema de financiación autonómica de manera adecuada, con variables que aseguren la disposición de recursos suficientes con los que garantizar la prestación de servicio en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional", ha enfatizado.

Garantizada la suficiencia de recursos –ha dicho– es necesario que el Estado cumpla con lo dispuesto en los artículos 131 y 138 de la Constitución española, cuando le impone el deber de armonizar el desarrollo regional velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (PP), interviene en el desayuno-coloquio organizado en Madrid por el Club Siglo XX.

Fondo de compensación interterritorial

"En el cumplimiento de esta obligación, desempeñan un papel principal el Fondo de Compensación Interterritorial y la inversión estatal", ha indicado. "El Fondo de Compensación Interterritorial se crea para corregir desequilibrios entre regiones y hacer efectivo el principio de solidaridad. Ese fondo se fue incrementando desde su creación, pero desde 2008 sufrió una drástica caída. Recursos que debían, al menos, haberse mantenido, pero que nunca llegaron. Tomando como referencia el importe de ese ejercicio 2008, exigimos lo que hemos dejado de percibir. Esa cantidad asciende a 910 millones de euros", ha añadido.

En cuanto a la inversión del Estado en Extremadura, la presidenta de la Junta de Extremadura ha informado que en el Estatuto de Autonomía hay una Disposición adicional que fija criterios para las inversiones. "Ahí se reconoce que, para acelerar el proceso de convergencia, el Estado realizará, cada año y por un período de siete, inversiones complementarias, como mínimo, equivalentes al uno por ciento del PIB regional. Según esto, las inversiones complementarias mínimas que deberían haberse realizado los últimos 7 años, se cifran en 1.406 millones de euros", ha sostenido.

Asimismo, Guardiola ha reclamado una inversión territorializada equitativa. "Mi gobierno ha llevado a cabo un estudio sobre cómo se ha distribuido la inversión real desde el ejercicio 1998, que es el año del que tenemos los primeros datos disponibles, hasta el correspondiente al ejercicio 2023", ha apuntado. Cálculos que vienen a demostrar –ha subrayado Guardiola– que el Estado ha venido invirtiendo en Extremadura por debajo de la media en los últimos 25 años. "Y en base a este hecho, exigimos que se compense esa caída de las inversiones por un importe de 8.216 millones de euros", ha apostillado.

"No pedimos privilegios, pedimos que rijan los principios constitucionales que velan por un crecimiento cohesionado. Algo que no se está cumpliendo y no estamos dispuestos a dejarlo pasar", ha defendido. De acuerdo con la jefa del Ejecutivo extremeño, se está destinando más inversión a lugares que han tenido tradicionalmente un trato preferente y se está haciendo en detrimento de regiones que apenas han podido industrializarse y que están combatiendo sin recursos extra, retos como la despoblación o el alto riesgo de pobreza.

"Ha llegado el momento de saldar cuentas y de que se cumpla el principio de solidaridad. Subrayo y recuerdo el dato: 10.533 millones de euros como deuda del Estado con Extremadura", ha insistido.

Para la presidenta del Ejecutivo extremeño, el Estado del Bienestar no está llegando a todos por igual y sostenerlo tampoco tiene el mismo coste para las arcas públicas de las comunidades autónomas. "Esa sí debería ser una de las prioridades del gobierno central: garantizar los servicios públicos básicos y la igualdad de oportunidades para todos los españoles. Vivan donde vivan. Si se quiere realmente frenar la despoblación, si se busca con rigor una cohesión económica, social y territorial, eso pasa por revisar cómo se están financiando los territorios", considera.

Guardiola, que este jueves cumple 181 días al frente del Gobierno de Extremadura, ha hecho un repaso por sus casi seis meses de gestión "con medidas económicas pioneras, como la primera Tarifa Cero para nuevos autónomos, o medidas sociales que marcan un antes y un después en la gestión sanitaria, como el primer centro de referencia para la atención a los enfermos de ELA y sus familias".

La presidenta extremeña ha defendido que los proyectos de vida de los extremeños están muy por encima de las grietas ideológicas y el Gobierno de España debería mirar a Extremadura "sin condescendencia y sin bostezos". "Quiero que nos mire como lo que somos: una región llena de potencialidad, de proyectos y de ambición", ha remarcado.

Ejes de la Agenda ALMA

"Nuestra Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura tiene sus ejes en la industria, la transformación digital, el desarrollo sostenible, la cultura, y por supuesto, en las infraestructuras y las comunicaciones" ha recordado, para después hacer hincapié en que en estas dos últimas materias "nadie puede negar que el camino recorrido por los extremeños ha sido una travesía de agravios".

"Durante décadas hemos recibido promesas de todos los gobiernos sobre inversiones que nunca se materializaron. Y mientras Extremadura se inmuniza ante las promesas sin cumplir, observamos cómo el esfuerzo inversor para nuevas infraestructuras sí se ha mantenido a lo largo de los años en otras regiones", ha lamentado.

En ese contexto, Guardiola se ha referido al tren de Extremadura. "Nuestra región es la región con peor conexión ferroviaria de toda España. El impulso a la alta velocidad entre Extremadura y Madrid es fundamental, pero consideramos también prioritarias otras conexiones ferroviarias como la reapertura del Tren Ruta de la Plata, para favorecer el desarrollo industrial, combatir la despoblación y conectar el norte y el sur peninsular a través de Extremadura", ha remarcado.

Para la presidenta de la Junta de Extremadura, la región puede ser una gran opción para los inversores y el gobierno va a aprovechar todo el potencial y los recursos para ponerlos al servicio de quienes quieran asociarse a la comunidad en su despegue industrial. "El sol, el agua, el litio, el suelo industrial disponible, los bajos costes de producción y la colaboración institucional son nuestros grandes avales", ha destacado.

"Extremadura tiene frente a sí una oportunidad. Y vamos a aprovecharla. Es el momento del cambio. Es el momento de la unión. Y es el momento del entendimiento. La polarización distrae, la responsabilidad nos ayuda a concentrarnos en lo importante. Hemos aprobado los presupuestos más altos de la historia de Extremadura", ha celebrado durante el encuentro, al que también han asistido todos los miembros del Consejo de Gobierno y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha sido el encargado de presentar a la presidenta de la Junta de Extremadura.