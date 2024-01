Otegi, crecido: dice que el Estado quería que ETA siguiese matando y por eso fueron a por él

Aprovechando la decisión del Tribunal Constitucional de amparar a Arnaldo Otegi para no ser juzgado de nuevo por intentar reconstruir Batasuna en el llamado caso Bateragune, el líder batasuno saca pecho envalentonado por años de blanqueamiento del partido heredero de ETA como socio preferente del primer y segundo Gobierno de coalición presididos por Pedro Sánchez.



Ayer, cuando se supo la decisión del TC, Otegi publicó un tuit en X en el que escribía: "Así firmé la condena de 10 años impuesta por la Audiencia Nacional española. El tiempo pone en ocasiones las cosas en su sitio. Pierden los enemigos de la paz y gana Euskal Herria".

Así firmé la condena de 10 años impuesta por la Audiencia Nacional española. El tiempo pone en ocasiones las cosas en su sitio. Pierden los enemigos de la paz y gana Euskal Herria.#ErabakiEtorkizuna pic.twitter.com/CMxAJavX6S — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) January 17, 2024

La firma en realidad era un infantil dibujo del mapa del País Vasco con el emoticono de la sonrisa dentro y la frase "bake bidetik independentzia socialistoa irabaziko dugu" (ganaremos la independencia socialista a través de la paz).

No querían acabar con la violencia de ETA

Hoy, en rueda de prensa en San Sebastián, Otegi ha aprovechado la estimación de su recurso de amparo por el TC para no volver a ser juzgados por el caso Bateragune para acusar al Estado de lawfare, que tuvo como objetivo quitar de la circulación a los que, como él, trataban de acabar con violencia de ETA. El coordinador general de EH Bildu ha recordado que en la sentencia "se reconoce que no ha quedado acreditado que formamos parte de ningún Bateragune, pero nos condena a 10 años", y ha insistido en que los objetivos que se buscaban "por parte del Estado profundo con nuestra retirada de la circulación y nuestra condena rápida" era evitar que "la violencia armada de ETA desapareciera".

"Lo voy a decir con absoluta crudeza y rotundidad: el Estado no quería que la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Y para eso, trataron de quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Así de claro, así de rotundo y así de crudo. Ese era el objetivo".

Fracaso de la estrategia del Estado

Otegi, acompañado de otros condenados por el caso Bateragune —Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez y Rafa Diez—, ha subrayado, además, que fue una actuación más en la "persecución" al independentismo vasco, que buscaba "provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, y escisiones", con el objetivo de "neutralizar su potencial político".

"Se ha tratado de un caso de lawfare con objetivos políticos claros", ha añadido, pero que ha sido "un fracaso rotundo" porque "hoy la izquierda independentista es la primera fuerza política electoral en Euskal Herria".

Tras el cierre definitivo de 'Bateragune', quienes emprendieron un caso de lawfare han fracasado: no consiguieron impedir el cambio de estrategia y el abertzalismo de izquierdas está más fuerte que nunca en el conjunto de Euskal Herria.#ErabakiEtorkizuna pic.twitter.com/6ZWPFKVuC2 — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) January 18, 2024

Otegi ha incidido en que acusados en el caso Bateragune, "como muchos vascos abertzales, independentistas, gentes progresistas", conocen bien "qué es la judicatura en el Estado español y cuáles suelen ser normalmente sus sentencias en lo que se refiere a los independentistas vascos". Por ese motivo considera que es "un hecho extraordinario estar hablando de una noticia que nos favorece", en referencia a la decisión del TC.

Lo compara con la "guerra sucia" contra el procés

El que fuera miembro de ETA ha comparado esta estrategia con la "guerra sucia" que, en su opinión, llevó a cabo el Estado contra los independentistas catalanes.

"Estos 15 años para nosotros han sido de persecución política. Ahora que se habla de lawfare, en el caso de la policía patriótica organizada por el PP contra el independentismo catalán, en nuestro país, desgraciadamente, lo conocemos desde hace mucho tiempo: las estrategias de ilegalización, los cierres de periódicos, las torturas, forman parte de casos de lawfare y de violencia del Estado", ha remarcado.

El Estado tiene que reconocer sus errores

Asimismo, Arnaldo Otegi se ha preguntado si "hoy es no es el momento de que alguien reflexione y piense que no se puede neutralizar en términos antidemocráticos a los movimientos independentistas y que hay que buscar una solución definitiva, democrática, a los problemas nacionales en el Estado, reconociendo el carácter multinacional del mismo y respetando lo que deciden los ciudadanos de cada nación en este Estado". "¿No es una fórmula más viable, más eficaz, no es sobre todo una fórmula mucho más democrática?", ha preguntado.

En relación con ello, el dirigente de EH Bildu ha recordado que ellos ya realizaron una declaración en la que reconocían su "responsabilidad en parte del sufrimiento que había vivido este país" y decían que "nunca debió haber sucedido".

"¿No es el momento de que los sectores que han tenido que ver con múltiples sufrimientos en este país hagan la misma reflexión? No para que tenga consecuencias penales, no como reproche sino como contribución a la convivencia de este país, que sean capaces de reconocer que han hecho todo, desde torturar, hasta la guerra sucia, hasta la construcción de lo prejudicial, hasta encarcelamientos injustos", ha afirmado.