Aragonès resistirá hasta el final a pesar de la debilidad y constantes tropiezos de su 'Govern'

El presidente de la Generalidad catalana, el republicano Pere Aragonès, ha asegurado que tiene intención de agotar la legislatura y convocar elecciones para febrero de 2025. El dirigente de ERC trata así de salir al paso de los insistentes rumores de adelanto de los comicios catalanes ante la debilidad del Govern (ERC sólo dispone de 33 diputados autonómicos de un total de 135), sus constantes tropiezos (Informe PISA, gestión del agua) y la irrelevancia de ERC en comparación con Junts en las negociaciones con los socialistas.

Aragonès ha explicado en la emisora de la Generalidad, Catalunya Ràdio, que la decisión de ERC de haberle nominado candidato este pasado fin de semana no responde tampoco a un anticipo de las elecciones, como han especulado en Junts y en el PSC. Según Aragonès, ERC ha tratado de explicar con su nombramiento a un año de las elecciones que los debates del partido y sus decisiones no responden a la "represión del Estado" sino al propio interés del partido. "Las decisiones las tomamos nosotros, no el Estado o el aparato del Estado jugando con el calendario de la ley de amnistía".

En cuanto a la fecha de las elecciones, Aragonès ha declarado que "mi intención, y en estos momentos no tengo ningún elemento para cambiar la decisión, es que las elecciones sean cuando tocan, en febrero de 2025". El dirigente republicano ha presumido de que desde hace 15 años no se completaba una legislatura en Cataluña y también de la aprobación de los presupuestos de los últimos años. Respecto a los de este ejercicio, se ha mostrado confiado en que obtendrá el apoyo de socialistas, comunes y Junts porque, dijo, están en juego 2.400 millones de gasto para continuar con las inversiones en Sanidad y Educación. Aragonès también ha informado de que Cataluña entrará en fase de emergencia por la sequía la próxima semana.

Madrid y la F-1

Preguntado sobre la continuidad de la Fórmula 1 en Cataluña, Aragonès ha asegurado que se está trabajando, que no hay nada cerrado y que confía en que el Gran Premio siga en la región los próximos años. "No depende de Madrid", ha dicho en alusión al anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que la capital de España contará con un gran premio automovilístico.