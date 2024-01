El móvil de Kubati confirma la relación entre el frente de presos de ETA, el Ministerio del Interior y el PSE

Así como los pactos de Sánchez con Junts gozan de luz y taquígrafos para mayor gloria de los separatistas, que parecen disfrutar con el exhibicionismo público de un Gobierno que se afana por cumplir todas y cada una de sus exigencias, los de Sánchez con Bildu no disfrutan de la misma publicidad. Sin embargo, poco a poco vamos conociendo detalles.

El ayuntamiento de Pamplona fue entregado a los proetarras vía moción de censura en la que los socialistas entregaron el bastón de mando a Joseba Asirón. Entregado Pamplona, el otro gran frente y fuente de exigencias seculares por parte de los terroristas es "el asunto de los presos". Y es aquí donde este lunes tenemos noticias que dejan negro sobre blanco el entendimiento entre los terroristas y el Gobierno de Sánchez.

Gracias a un escrito de solicitud de diligencias de investigación de Dignidad y Justicia, han trascendido las conversaciones vía whatsapp que mantenían el jefe de Instituciones Penitenciarias Ángel Luis Ortiz, con el etarra José Antonio López Ruiz, más conocido como Kubati (el asesino, entre otros, de Yoyes), que tutela en grado de dirigente a los responsables de Sare, Foro Social o Etxerat, está dedicado al "ámbito de los presos de ETA". Es el encargado de trasladarles directrices de cómo proceder en cada momento, de acuerdo con la estrategia de la banda en su frente de presos.

Estas conversaciones aparecen en los informes aportados por investigadores de la Audiencia Nacional en el marco de la causa sobre los famosos ongi etorris, los homenajes que se realizan en el País Vasco a los terroristas de ETA que salen de prisión. Y lo que dejan negro sobre blanco es que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska ha estado facilitando de manera periódica y puntual a investigados como Kubati información confidencial sobre las novedades que afectan a los presos de la banda: desde aspectos de política penitenciaria, como acercamientos, o mejoras de grado penitenciario para estos presos. También sobre acercamientos.

El informe señala directamente al Jefe de Instituciones Penitenciarias de Marlaska, Ángel Luis Ortiz, a quien se cita expresamente en las comunicaciones de móvil intervenidas. La investigación, que sigue judicializada, apunta a que las conversaciones de Ortiz eran, fundamentalmente, con el responsable de Sare (asociación de apoyo a los presos de ETA), Joseba Azkárraga.

El nivel de detalle del informe es clarificador. La comunicación entre el jefe de los servicios penitenciarios, y el entorno de ETA dedicado al frente de presos es fluido y constante, además de exquisito y cordial. Ángel Luis Ortiz recibía las peticiones de los etarras y daba cuenta de las decisiones que se iban tomando sobre los presos de los que hablaban en sus cruces de mensajes.

Así, aquellos con los que Ángel Luis Ortiz se escribía, daban cuenta de sus conversaciones a su jefe, Kubati.

Por si acaso el jefe de las cárceles no se plegaba o retrasaba el cumplimiento de las peticiones que se le cursaban desde el frente de cárceles del entorno etarra, éstos se encargaban de recordarle que mantienen un "canal eficaz y estable con responsables del PSE".

Uno de los documentos más elocuentes de esta relación la extraen los investigadores de la Guardia Civil del teléfono móvil del etarra Kubati en la causa que instruye el juez Manuel García-Castellón sobre la organización de homenajes a presos etarras. En él consta un cruce de mensajes entre el jefe de las cárceles, Ángel Luis Ortiz y el parlamentario vasco de Bildu Julen Arzuaga.

Precisamente, esta conversación no sólo constata el hecho de que el entorno de ETA y el ministerio del interior es "cordial" y fluida, sino que la estrategia de presos de ETA no sólo es comandada por Joseba Azkárraga o Kubati, sino que también está debidamente engrasada por el parlamentario Julen Arzuaga, Txema Matanzas, en su condición de abogado de presos de ETA y Jorge García Sertucha, condenado por intentar asesinar al Rey emérito, como portavoz y responsable de la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat.

A continuación reproducimos algunas de las conversaciones que recoge el informe al que ha tenido acceso Libertad Digital y esRadio:

Mensaje reenviado el 22 de mayo de 2019 por Julen Arzuaga al grupo que mantiene con sus correligionarios, entre ellos, Kubati. En él, se dirige al Secretario General de Instituciones Penitenciarias y le agradece los beneficios obtenidos por Zigor Orbe, entre otros, su traslado a Puerto II. Kubati, en ese grupo, da su visto bueno al mensaje:

"Estimado Ángel Luís,

Me dirijo a ti aún sabiendo que todavía ostentas el cargo en funciones para trasladarte

nuestro agradecimiento por la progresión de grado de Zigor Orbe. En seguimiento de esta decisión, ha sido conducido de Puerto I a Puerto II donde se puede ofrecer las condiciones regimentales vinculadas a este segundo grado. Querría plantearte si no sería posible, en seguimiento de esa lógica de progresión de grado- acercamiento que estáis llevando a la práctica, que este traslado sea pasajero, para que Orbe pueda ser trasladado prontamente a un destino más cercano a su familia y lugar de residencia. Un destino en un centro en el que se encuentre con otros compañeros y pueda organizar más oportunamente el día a día, las visitas…

Tal vez el ambiente electoral no sea el más idóneo, pero valoraríamos muy positivamente el movimiento de Orbe, en la lógica de otros movimientos que ya habéis realizado.

Atentamente, Julen Arzuaga"

Días más tarde, el 28 de mayo de 2019, Arzuaga reenvía al grupo la respuesta del jefe de las cárceles, Ángel Luis Ortiz:

"Estimado Julen Gracias por tu correo. En el caso de Zigor Orbe, y en el de todos los condenados, periódicamente vamos teniendo en cuenta las propuestas que recibimos de los centros, en cuanto a clasificación así como a las decisiones sobre la asignación de los centros para cumplir condenas. Aprovecho para enviarte un cordial saludo. Ángel Luis"

Entonces, Julen Arzuaga comunica la redacción de un nuevo mensaje que manda a Ángel Luis Ortiz, y en el que le recuerda directamente que cuentan con el apoyo del PSE para la estrategia de presos.

"Gracias por tu respuesta, Ángel Luis, Efectivamente, somos conscientes de que la práctica ordinaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias debe basarse en las propuestas de los centros con respecto a la clasificación de grado así como la asignación de los centros para cumplir condenas. Tanto en el caso de Zigor Orbe como con el resto de la población reclusa. No podríamos imaginar que fuera de otra manera. Sin embargo y con la mayor cordialidad, entendíamos que nuestra comunicación contigo tenía por objeto facilitar y desbloquear situaciones excepcionales, entendiendo que podíamos coincidir en propuestas para soluciones razonables que conjugaran por un lado el absoluto respeto al reglamento y procedimiento, por otro, una nueva perspectiva de política penitenciaria más humana. Precisamente, para labrar esa sintonía es que mantenemos un canal de comunicación eficaz y estable con responsables del PSE, como sabes. Con respecto al caso de Zigor Orbe, considerábamos que cumple las condiciones para un acercamiento en los parámetros que vosotros mismos habéis estipulado para estos presos. Este movimiento es oportuno desde una perspectiva tratamental, porque el avance al segundo grado está dirigido a otros pasos directamente relacionado con el entorno socialfamiliar del preso. Pero además resultaría un acicate para otros presos en similares circunstancias para solicitar la progresión a segundo grado, ofreciendo paulatinamente a esta solicitud una respuesta previsible. Entiende estas palabras desde el mayor respeto y voluntad por desbrozar un camino que, soy consciente, está repleto de dificultades. Atentamente, Julen Arzuaga"

En el móvil de Kubati, también figuran los parabienes de éste a Joseba Azkárraga, a quien agradece sus reuniones con el responsable de instituciones penitenciarias: "Aúpa Joseba. Ha venido mi mujer y he utilizado su ordenador. He leído tu mezu (mensaje) y me parece que la reunión ha salido muy bien. He respondido a todo lo planteado. Buen trabajo Joseba".

Azkárraga también informa a Kubati de la inminente puesta en libertad de otro etarra, José Ángel Ochoa de Eribe: "Me llaman de Instituciones Penitenciarias para decirme que el juez ya ha firmado la libertad condicional de Otxoa de Eribe. Así que me imagino que la libertad se producirá ya". Kubati agradece: "Buena noticia. Askerrik asko".

En otra de las conversaciones, Azkárraga informaba a Kubati de que había hablado con Ortiz sobre la histórica abogada de ETA Arantxa Zulueta: "Kaixo. He hablado a la mañana con el de Madrid, porque voy en diciembre a Picassent a visitar a Arantxa Zulueta y de paso a otros dos. Me dice que en principio él seguirá y que vayamos actualizando la lista que le enviamos hace unos meses para poder hablar de ella entre diciembre y enero. Le comentas a Txema y lo vamos haciendo".

Entre la documentación llama la atención un mensaje del propio Ortiz a Julen Arzuaga, fechado en febrero de 2019: "El viernes 22 de febrero, desde esta Secretaría General, se ha acordado remitir al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el programa de tratamiento individualizado que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Basauri ha enviado a este centro directivo. Tal circunstancia ha sido comunicada también al referido centro penitenciario. En cuando el citado programa sea aprobado por el juzgado, el interno Aitzol Gogorza será trasladado al Hospital Público de Donostia-San Sebastián.

Aprovecho para enviarte un cordial saludo".

En definitiva, una ingente cantidad de material sensible en el que aparece claro el triángulo: frente de presos de ETA – Interior – Partido Socialista, para avanzar en la estrategia de la banda respecto a los presos de ETA, una constante en sus reivindicaciones históricas.