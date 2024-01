"Solo le falta hacerle sexo oral": el obsceno ataque a la presidenta balear de un ex candidato de Mes

A pesar de que en las Islas Baleares gobierna en solitario el Partido Popular, el mandato presidido por Marga Prohens necesita los apoyos puntuales de Vox, y aunque el Ejecutivo está cumpliendo con las medidas de su programa electoral, la izquierda está utilizando cualquier acuerdo para cargar contra los populares e incluso descalificar a la presidenta.

La búsqueda de motivos para atacar a Prohens es tal, que un excandidato de Més aprovechó las declaraciones hechas por la presidenta en defensa de la libertad de los padres de llevar a sus hijos a corridas de toros para recriminar que "lo único que le falta para es hacerle sexo oral a Vox para seguir gobernando".

La acusación surge en respuesta al reciente anuncio del PP de apoyar la enmienda de los de Abascal para eliminar la prohibición de que los menores de edad puedan asistir a las corridas de toros en Baleares, acompañados de sus padres o tutores legales.

El mensaje publicado en la red social X por el usuario Pep Cala Bona tuvo más repercusión de la esperada, lo que le ha llevado a eliminarlo e incluso ‘rectificar’ disculpándose por las malas formas y el ataque a la honorabilidad de la presidenta. Pep Prieto Nebot (nombre real del autor del tuit) formó parte la lista de Més per Palma en las elecciones municipales de 2019 en la vigésimo segunda posición. El partido formó parte del conglomerado de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, Sumar, el 23J y de hecho Prieto tiene publicadas en las redes sociales fotos con la entonces candidata.

Quan es tracta de la presidenta @MargaProhens, pareix que tot val. I, no, no tot val. Els radicals i intolerants que encara no han acceptat els resultats de maig, recorren al pitjor masclisme. pic.twitter.com/E4B93NmC0w — PP Balears (@ppbalears) January 21, 2024

Las reacciones por parte del Partido Popular de Baleares no se han hecho esperar, lamentando el ataque hacia su presidenta: "Cuando se trata de la presidenta Marga Prohens, parece que todo vale. Y no, no todo vale. Los radicales e intolerantes que todavía no han aceptado los resultados de mayo, recurren al peor machismo".

El PP de Palma, por su parte, consideró "muy desafortunadas, fuera de lugar y misóginas las palabras de Pep Prieto. "Esta es la defensa del feminismo que defiende Més per Palma", se preguntaron en un tuit en X.

Els atacs dels que es diuen demòcrates, però no accepten els resultats electorals; dels que es diuen feministes, però davant la manca d'arguments recorren al masclisme; dels que es diuen progressistes, però ataquen sempre la llibertat per imposar unes determinades idees, només… https://t.co/Lc9VwVTGR1 — Marga Prohens (@MargaProhens) January 22, 2024

La propia presidenta Prohens ha respondido en su perfil personal de X criticando "los ataques de los que se dicen demócratas pero no aceptan los resultados electorales, de los que se dicen feministas pero ante la falta de argumentos recurren al machismo, de los que se dicen progresistas pero atacan siempre la libertad para imponer unas determinadas ideas (…)". La líder del Ejecutivo ha insistido en que en las pasadas elecciones fueron los ciudadanos quienes pidieron "desterrar estas actitudes".