Feijóo y Ayuso, frente al Gobierno: "El terrorismo ni se tapa, ni se perdona. Se investiga y se condena hasta el final"

En el día en el que el Gobierno ha traspasado otra de sus líneas rojas, cediendo de nuevo ante los separatistas y aceptando modificar la definición de terrorismo en la Ley de Amnistía, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han compartido un acto en Madrid, el homenaje a Gregorio Ordóñez.

"España no merece este tipo de acuerdos. No es que se hayan pasado las líneas rojas es que se ha pasado todo. No vale el poder por el poder", ha sentenciado la presidenta de la Comunidad de Madrid que se ha referido a los pactos de Sánchez con sus socios separatistas y de Bildu asegurando que "estamos de luto, mientras Sánchez vota a quien nos ha puesto de luto. Esta es la indignidad que soportamos en 2024. A eso Sánchez lo llama convivencia. Yo lo llamo indignidad".

La dirigente madrileña ha querido dejar claro que "en el homenaje a Gregorio Ordóñez no encontrarán a los que se apoyan en los terroristas. No verán a quienes sostienen que lo mejor sería hacer como si nada pasara. Tampoco a los que hablan de ‘conflicto’ como si de dos discutieran en un mismo plano. Tampoco a aquellos que, faltando a la verdad y la Historia, han entregado Pamplona a Bildu".

Durante su intervención en el parque madrileño que homenajea al edil vasco asesinado, Ayuso ha sentenciado: "Nosotros no somos los amigos de ETA ni queremos su apoyo ni tampoco mendigamos sus salvoconductos ni les sentamos a negociar por matar ni por dejar de hacerlo, ni les visitamos en las cárceles para venderles a ellos como víctimas a ellos porque se necesitan sus votos".

"El terrorismo ni se tapa, ni se perdona"

Feijóo también ha criticado los "privilegios" del Gobierno al entorno de ETA: "El terrorismo ni se tapa, ni se perdona. Se investiga y se condena hasta el final". Aunque Gregorio Ordóñez ya no pueda, ha proseguido, "nosotros sí podemos luchar, levantar la voz e indignarnos", ha defendido el presidente del PP, prometiendo "seguir haciéndolo" en lugar de "fingir que todo aquello ya pasó".

"Ningún pacto indigno" obliga a callar al Partido Popular o simular que los terroristas "son demócratas y amantes de la paz" , ha señalado. Antes, desde el Congreso, el portavoz de los populares, Miguel Tellado, se ha referido en concreto al pacto del PSOE con los separatistas asegurnado que "la situación es, francamente, dramática. Un Gobierno que ampara terroristas y que, al mismo tiempo, ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra".

"Ya está bien. Es evidente que el PSOE ha perdido la poca dignidad que le quedaba y hay que decirle que ya está bien. En España sabemos lo que es el terrorismo. Lo hemos sufrido durante mucho tiempo y España no merece un Gobierno que está dispuesto a indultar, a perdonar, a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder todo el tiempo posible", ha proseguido el portavoz del PP.