Los ministros de Sánchez, una banda de matones, agresivos y fanáticos

"El Gobierno planea primar a los profesores que impartan Matemáticas "socioafectivas"". Otra tontada más. Las matemáticas son y siempre serán antipáticas. "El proyecto del Gobierno para revertir los malos resultados educativos en España, cuyas calificaciones en PISA han sido las peores de nuestra serie histórica, contiene medidas positivas, pero yerra en un aspecto sustancial. Aunque el presidente ha anunciado que reforzará Lengua y Matemáticas, lo cual constituye un acierto, el viraje es insuficiente: la visión ideologizada de la enseñanza, expresada en las corrientes emotivistas que se han demostrado perjudiciales, sigue impregnando la política educativa del Gobierno", dice el editorial. Clama en el desierto, con la izquierda es inútil razonar.



"'El País' despide a Fernando Savater, ilustre fundador del periódico". "La dirección del diario le ha comunicado su salida justificándola por sus críticas a la cabecera de Prisa". Y luego hablan de censura. Más que críticas les cantó las cuatro verdades. De todos modos era el último mohicano, el último columnista decente de esa basura sanchista, mejor no mancharse. Y ahorras a tus amigos el disgusto de tener que comprar ese panfleto dañino los sábados.



Bustos dice que "no acaban de sentirse los efectos de unidad espiritual que pretendía el retiro en Quintos de Mora. Pero no porque en el gabinete asomen brotes de pensamiento propio y dignidad rebelde sino por un exceso de celo entre los agradadores del presidente".

"Un régimen deliberativo se convierte en autoritario cuando las consignas se vuelven innecesarias. El sanchismo alcanzará la perfección cuando sus ministros ya no necesiten recibir el voluble argumentario de cada mañana sino que lo segreguen de forma instantánea y natural en sus glándulas salivales, sin circularlo antes siquiera fugazmente por el cerebro o la conciencia. El mecanismo pavloviano funciona así: «Junts acusa a García-Castellón de lawfare. Nosotros debemos el poder a Junts. Luego debemos acusar también de lawfare a García-Castellón»". Pues yo creo que ese momento ya ha llegado hace tiempo. Yo veo a los ministros perfectamente mimetizados en el insulto a Feijóo, por ejemplo, todos dicen lo mismo, como papagayos.



Es verdad que en el caso de Ribera con el juez ha habido una avería y Bolaños "ha tenido que desautorizar mediante comunicado". Pero es un caso aislado.



"Ernest Urtasun anuncia una revisión de los museos nacionales para "superar el marco colonial"". Este ministro pijo promete grandes momentos. "El nuevo ministro de Cultura presenta sus prioridades en el Congreso, incluida la creación de una Dirección General de Derechos Culturales "contra la censura"". Pues ya le cantando las cuarenta a El País por censurar a Savater.

El País



"La UE debate un plan de paz para crear el Estado palestino". "España (o sea, Sánchez) y Bélgica lideran la presión para que Israel acepte negociar". España, que no tiene ya relaciones diplomáticas por apoyar a Hamás y Bélgica, la guarida de los forajidos que alberga la mayor parte del terrorismo islámico. Un azucarillo para El País.



"Arruinados definitivamente los esfuerzos de tres décadas por el atroz ataque de Hamás del 7 de octubre en territorio israelí y por la desproporcionada e indiscriminada respuesta militar de Israel en Gaza, avanza ahora una fórmula que implica la inversión temporal de los términos y que está obteniendo amplio consenso internacional, incluso por parte de Estados Unidos. Se trata de convertir el reconocimiento del Estado palestino en la premisa de la paz, y no en su consecuencia", dice Pepa Bueno buscando la equidistancia.

Víctor Lapuente le hace la rosca a Yolanda. "El gobierno actual podría ser más progresista. Sus ministros son muy de izquierdas. Pero, en la práctica, Yolanda Díaz ha sufrido lo indecible para poner sobre la mesa tres demandas básicas: subir el salario mínimo, ampliar el subsidio de desempleo, y cuestionar la irracional escalada de sueldos de los altos directivos". Si le dices eso a Podemos, te parten la cara, Víctor.

"No hay que ser un aguerrido justiciero social para pensar que un país donde quien cobra menos gana 1.134 euros al mes, en vez de 736 como ocurría en 2018, y donde se estudiará por qué los ejecutivos de las grandes empresas cobran 174 veces más que sus trabajadores, como se hace hasta en la ultracapitalista Suiza, es un país mejor". Y deja la minicrítica para Sánchez. "Necesitamos discutir más iniciativas como las de Díaz. Pero, para que el Gobierno vaya a la izquierda en partidismo, debe ir a la derecha en imparcialidad, revisando su opaco tejemaneje con los independentistas y su visible cuestionamiento de los jueces". Cuidadito, que han echado a Savater, el único crítico que quedaba en el periódico del régimen.

ABC

"Temor creciente en el PSOE ante una legislatura insostenible". "Los socios de Pedro Sánchez empiezan a anticipar una legislatura corta". A ver si es verdad.



Y hoy nos hemos enterado de que "Díaz quiso mandar a Montero de embajadora a 10.695 kilómetros". La verdad es que Yoli es una bruja. "Los socialistas sí habían aceptado que Podemos estuviera en el Consejo de Ministros; no obstante, fue Sumar quien después de no querer a Montero en las listas electorales del 23J tampoco los quisieron en Moncloa". Una desagradecida. No me extraña que Iglesias vaya a por ella. Dice Julián Quirós, sin embargo, que fue Sánchez. "De momento, así se ha quitado de encima a Carmen Montón, Héctor Gómez y Miquel Iceta, lo intentó con Irene Montero y ahora extiende la fórmula a los barones que perdieron en las urnas, como Ximo Puig, para que no enrede por Valencia. A Page, si puede, le acomoda un destino en la luna". A mi me pega más que fuera Yolanda.



Cuartango habla del PSOE con mucha amargura. "El PSOE es hoy un partido muerto, inexistente, cuya única pugna es quién aplaude más fuerte y quién es más ocurrente en el halago. Sánchez puede hacer lo que le plazca en una organización que ha convertido la sumisión en una seña de identidad". Esto no es nuevo, pero puede que Cuartango, un gran defensor de los socialistas buenos, se haya caído del guindo.



"El deterioro institucional, los ataques a los jueces y la arbitrariedad de las leyes son la expresión de la claudicación de un partido que ha dejado de ser socialista, obrero y español para convertirse, salvo excepciones, en un club de fans. Más dura será la caída". Amén.

La Razón



"Sánchez supedita la amnistía a tener primero los presupuestos". Uy, vaya para de pillos. Primero amnistía, no primero presupuestos, pues no hay presupuestos, pues no hay amnistía. Vaya tela. "El equipo de Sánchez ha aprendido varias lecciones de la negociación de los tres primeros decretos leyes de la legislatura, y atar el apoyo de Junts a los PGE es un objetivo que ven tan complicado, después de la mala experiencia, que prefieren tener una bala en la recámara, en este caso, la amnistía de la que depende el futuro de Puigdemont y de tantas otras personas vinculadas a Junts y a ERC". "Sánchez ven la ley de amnistía como el único instrumento seguro para mantener atado, con sus importantes matices, a Puigdemont". En realidad, Sánchez solo se juega tener que convocar elecciones el próximo verano. Y no hay ninguna razón para pensar que no se vaya a repetir el 23J. Vox sigue ahi, ayudándole siempre que puede.



Y Yolanda lo ha vuelto a hacer, es su forma de gobernar. "Díaz amenaza a los empresarios: aprobará la reforma aunque la CEOE no firme". Y esta era la dialogante. "No sé si es una consecuencia de su nerviosismo o la eclosión de su auténtico carácter, o las dos cosas a la vez, pero Yolanda Díaz ha optado por el matonismo en sus relaciones con los empresarios", dice Marhuenda. Yo escogería la segunda opción, ya avisaron desde Galicia, donde la conocen bien. "La cara amable del yolandismo se ha visto sustituida por el autoritarismo característico de los líderes comunistas". Ya no necesita ser amable.



Y si Marhuenda flipa con Yolanda, José Antonio Vera lo hace con Ribera. "La andanada de Teresa Ribera contra García-Castellón no es un lapsus puntual sino la manifestación expresa de la manera de ser de la vicepresidenta tercera del Gobierno, famosa ya por sus frecuentes salidas de pata de banco, agresividad gratuita y fanatismo declarativo". Es el tipo de gente que le gusta a Sanchez, por eso también es ministro Oscar Puente. "Ribera está acostumbrada a insultar a quienes no piensan como ella". Como todo el Gobierno, empezando por el jefe.



A Juanma Moreno le llamó "«señorito arrogante» con «tácticas de acosador"". "La lista de chuladas es larga". "El problema es que ese estilo arrogante e incendiario, escasamente constructivo, genera con frecuencia importantes problemas al país". Y pide el ingenuo de Vera a Sánchez que "sería conveniente que amainara los vientos de su vicepresidenta tres. Para prevenir incendios. Más que nada". Sánchez está encantado, es tan macarra como sus ministros.