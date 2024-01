"Los votantes del PSOE", peor que la extrema derecha, son el "peligro real para la democracia"

El Mundo



"El CNI espió a Aragonès con Pegasus en cuanto Sánchez llegó a Moncloa". Pues lógico. "Fuentes judiciales precisan que el primer pinchazo fue sólo meses después de la moción de censura y no con Rajoy como dice el Ejecutivo". Naturalmente Sánchez lo niega, pero quién cree la palabra de Sánchez.



"El Gobierno ha mentido", dice el editorial, paren las máquinas. "El malestar cunde en el CNI, donde consideran que el Gobierno se sirve del silencio obligado del centro para intentar lavarse las manos afirmando que no sabía nada de todo ello". Y qué va a decir, sin Aragonès adiós Moncloa. "El Ejecutivo ha alentado la resurrección de la operación Cataluña para arrinconar al PP, señalarlo en comisiones parlamentarias, presentar a los líderes del 1-O como víctimas y así legitimar la amnistía de sus socios. El constructo se vuelve ahora en contra del presidente, que está forzado a dar explicaciones. Con sus pactos con el independentismo el PSOE pretende atacar al PP, pero está perjudicando al propio Estado". ¿Qué Estado? El Estado, soy YO, dirá Pedro Sánchez. Como la Fiscalía, el Constitucional, la agencia EFE, El País, La Sexta, RTVE, el CIS..

Javier Redondo habla del éxito de Podemos. "Se cumplen 10 años del surgimiento de Podemos y, a pesar del ocaso de la formación, de la obsolescencia de la herramienta, Iglesias y su camarilla han cumplido varios de sus objetivos prioritarios: prosperar social y económicamente; dividir a la sociedad, jibarizar al PSOE hasta hacerlo dependiente de ellos, de ERC y Bildu -ahora también de Junts-; consolidar de este modo una amalgama de fuerzas destituyentes aupada a la «dirección del Estado» y, en consecuencia, impregnar y colonizar programáticamente al PSOE, proyectándolo a la ejecución de una mutación constitucional por la vía de los hechos". Podemos no ha desaparecido, simplemente está en el PSOE.

"El PSOE es lo que Iglesias ha querido: sostiene que los jueces se guían por motivaciones políticas porque el partido y sus medios han interiorizado que la Justicia no debe interferir en sus propósitos, sean cuales sean. Hoy la amnistía, mañana...". ¿Para qué sirve Podemos teniendo al PSOE?

El País

El periódico del régimen prosigue su persecución contra los jueces. Esta semana le toca a García Castellón. "García-Castellón conocía desde hace nueve meses el supuesto plan de Tsunami para actuar contra el Rey en 2020". El folletín de Sánchez pasa de puntillas sobre el espionaje y ofrece la versión del Gobierno, como no podía ser de otra manera. Si hiciera otra cosa vendría Bolaños a cantarles las cuarenta y echar a Pepa Bueno. Y no sería El País.

"Aragonès ve en su espionaje por el CNI la "segunda parte de la Operación Cataluña"". "El Gobierno asegura que no conocía ni autorizó las escuchas". Ya, ya. Ahora resulta que el Gobierno o sabe lo que hace un departamento que depende de él. "Para el jefe del Govern, la decisión de espiarle fue meramente política y forma parte de una apuesta de una parte del Estado por desacreditar al movimiento secesionista". Qué disparate, desacreditar un golpe de Estado. "Aquella campaña de descrédito presuntamente impulsada por Fernández Díaz implicó la fabricación de informes falsos y de filtraciones a medios que en muchos casos coincidían con las contiendas electorales". Y en aquel momento tanto el PSOE como El País estaban de acuerdo, pero ahora Sánchez necesita los votos de ERC, eso es lo que ha cambiado.

"Desde Bruselas, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que el Gobierno ni conocía ni autorizó ese espionaje del CNI, aunque se produjo cuando Pedro Sánchez llevaba ya un año como presidente. "El Gobierno en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado [las escuchas a Aragonès], eran operaciones que venían de antes", ha afirmado Bolaños al inicio de una reunión informal de ministros de Justicia de la UE. Según ha dicho, el CNI "no tiene por qué explicar al Gobierno" este tipo de peticiones, "ni tampoco el Tribunal Supremo cuando las autoriza tiene que contarlo al Gobierno", por lo que, ha subrayado, "ha habido un funcionamiento normal del Estado de derecho" en este caso". Claro, claro. ¿Tragará Aragonès? Tragará.

La defensora del lector, Soledad Alcaide, explica lo de Savater. Soledad, no hace falta explicarlo, las purgas en El País desde Sánchez son el pan de cada día. Bueno, cada vez menos porque ese panfleto es un erial, sólo escriben comisarios políticos al servicio de Sánchez. Y a Savater no le han echado, Savater se ha pirado de ese estercolero con la cabeza bien alta, diciendo verdades como puños y vendiendo su libro como rosquillas. Bien por el filósofo, más listo que toda esa basurilla intelectual que pulula por allí arrastrando por el lodo la profesión periodística.

ABC



"Dos meses para un acuerdo: el Gobierno se resiste a cambiar la elección del CGPJ y el PP solo acepta un pacto global". "El comisario de Justicia acepta intermediar y convoca a Bolaños y Pons el próximo miércoles en Bruselas". Este señor no sabe dónde se ha metido. Lo que tiene que hacer es investigar al Gobierno por perseguir a jueces y periodistas que no se pliegan a la dictadura sanchista.

José F. Peláez no se anda por las ramas y señala a los auténticos responsables de lo que está pasando en España. "Aunque parezca imposible, durante una época el PSOE fue un partido serio. Pero hoy es solo un grupo de magufos acientíficos, iliberales, totalitarios, antisistemas y corruptos capaces de revertir el orden constitucional para su beneficio. Los que nos hemos posicionado claramente en contra de la extrema derecha lo hacíamos por esto, por la posibilidad de que pudieran hacer la mitad de lo que el PSOE ha hecho ya. Es el PSOE y no la derecha populista quien supone hoy un peligro real y no hipotético para la democracia. Y no por lo que puedan hacer potencialmente, sino por lo que están haciendo efectivamente. Y delante de todos". Y eso ya era así el 23-J.

"Pero me temo que da igual. No podemos alertar a los votantes del PSOE de lo que está a punto de pasar porque, en el mejor de los casos, no quieren verlo. Y en el peor están de acuerdo. La realidad es que con la excusa de librarnos de la extrema derecha se han convertido en algo mucho peor de lo que pretenden combatir. Ni en el peor escenario Vox habría llegado ni la mitad de lejos de lo que está llegando el PSOE". Así es, Vox nunca se hubiera atrevido ni siquiera a acercarse a lo que está haciendo el PSOE con total impunidad y sin que la UE diga esta boca es mía. Pero la responsabilidad recae en los que los han puesto ahí, los votantes del PSOE. Los ciudadanos tienen y tenía suficiente información sobre la falta de escrúpulos de Sánchez, sobre su psicopatía, sobre sus mentiras constantes. Y lo peor, Peláez sabe, como sabemos todos, que lo volverían a hacer porque están de acuerdo.

La Razón

"ERC amenaza la estabilidad del Gobierno por el espionaje". No me hagas reír. Los de ERC están amaestrados totalmente. Todavía Junts puede dar alguna que otra sorpresa, pero ERC, vamos, si son los perritos falderos de Sánchez.

Pero al periódico que dirige Francisco Marhuenda le cuesta afrontar la realidad. "El deterioro institucional del Congreso de los Diputados, convertido de facto en una mera cámara de resonancia del Poder Ejecutivo bajo la actuación de una presidenta, Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado, que desempeña su cargo en función de los intereses inmediatos del líder del partido en el que milita. Es tal la enormidad de lo que pretende hacer Pedro Sánchez con la ley de amnistía para seguir en La Moncloa que ha tenido que recurrir a sus más fieles para que den una problemática cobertura legal a un acto a todas luces inconstitucional". YO soy la Constitución, diría Pedro Sánchez.

"La opinión pública asiste atónita al espectáculo de unos representantes públicos, especialmente, los ministros del Gobierno, que van modificando su criterio a medida que el estado de necesidad de su jefe de filas se agudiza, como ha sucedido con la ampliación a delitos terroristas de la medida de gracia, en un ejemplo de contorsionismo dialéctico que sólo podemos encuadrar en el «más difícil todavía» de las representaciones circenses". Cierto, atónitos estamos. E indefensos.

"La tensión resultante de hacer comulgar con ruedas de molino a una parte mayoritaria de la sociedad, la que se encuentra a extramuros de Pedro Sánchez, nunca es gratuita, por más que los mecanismos del poder se impongan por su propia dinámica, como en el caso presente de la amnistía. Se imponen, sí, pero no les legitima. A Sánchez todo le ha salido gratis hasta ahora. Se vio el 23-J.