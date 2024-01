Ayuso acusa a Sánchez de "criminalizar la vida normal y normalizar el crimen porque pacta con él"

Ante más de 70.000 personas según el PP, 45.000 según la Delegación del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso anunció este domingo en la Plaza de España de Madrid que "la libertad se abre camino" y el final de Pedro Sánchez "se acerca a gran velocidad". "Esta pesadilla tiene los días contados", sentenció la dirigente madrileña en su intervención.

Ayuso, rotunda contra el Gobierno, acusó a Sánchez de "criminalizar la vida normal y normalizar el crimen porque pacta con él". "Promover el estado de terror en la población… ¿eso no es terrorismo, señor Sánchez? Ahora no es terrorismo… ahora Otegi es un hombre de paz, ahora resulta que Junts ya no es xenófobo y racista como hace meses, ahora no… y ahora resulta que el Gobierno espiaba a los independentistas por culpa de Rajoy", ironizó. "Así que todo es así en la España de Sánchez: criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen", sentenció la dirigente madrileña.

"Les avergüenza la amnistía"

A dos días de que el Gobierno lleve al Congreso la aprobación de la Ley de Amnistía, la presidenta de la Comunidad de Madrid recordó que el Ejecutivo "está borrando artículos del Código Penal, redactando leyes a conveniencia de aquellos que han cometido los más graves delitos desguazando el Estado de Derecho a gran velocidad, un parlamento que ha estado tanto tiempo cerrado a convivencia ahora tiene muchas prisas por trabajar en enero" porque "les avergüenza la amnistía, porque saben que la amnistía revienta el ideario socialista, porque a cualquier socialista libre, que cada vez hay menos, le obliga a posicionarse y casualmente todos opinan lo mismo y, sobre todo, porque llegan las elecciones europeas y el Partido Socialista no deja de despeñarse".

"La libertad triunfa cada vez que nos concentramos en las calles de España" destacó ante los miles de asistentes que aplaudieron su petición de auxilio a las instituciones europeas. "La dignidad de los españoles no se pisotea para que cuatro sigan destrozando nuestra nación de siglos desde las propias instituciones. Amnistía no", concluyó.