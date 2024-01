La fachosfera de Sánchez: el déspota copia los métodos del franquismo

El Mundo

"Dos jueces colocan a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez por terrorismo y por "perjudicar los intereses vitales de España"". Dos jueces que serán linchados por el Gobierno y su ejército mediático. "El PSOE acusa a los jueces de intentar boicotear la amnistía: "Cada vez que el Ejecutivo mueve ficha, un juez mueve ficha"". No, boicotear no, intentan frenar las barbaridades del Gobierno. El PSOE es una banda de delincuentes que se han situado fuera de la ley y los jueces intentan frenarlos. Mientras, el dictador Pedro Sánchez, ese que se queja de que le insultan, ha llamado a jueces y periodistas que no le bailan el agua "fachostera". Qué bonito para un presidente del Gobierno. Se define por sí mismo. Menudo golfo faltón y macarra que tenemos en Moncloa. El insulto lo tomó de El País, esa "sanchosfera", como la llama hoy Jorge Bustos.



El editorial denuncia la injerencia rusa, que ya es lo que faltaba. "El Gobierno de España pretende amnistiar a uno de sus socios parlamentarios mientras dos jueces lo investigan por hechos extraordinariamente lesivos: colaborar con la presunta injerencia de la Rusia de Putin en la soberanía española y promover posibles actos de terrorismo en suelo europeo". "La amnistía ataca al corazón de los principios de la Unión Europea".



"Las instituciones comunitarias no deberían permitir que los poderes ejecutivo y legislativo de un Estado miembro puedan imponer el borrado de los delitos de un político vinculado con una potencia extranjera cuyo propósito probado estriba en desestabilizar las democracias occidentales en general y a la Unión Europea en particular".

"En una deriva que lo hace ya indistinguible de la retórica antipolítica de Junts, el PSOE acusó ayer a los jueces de querer boicotear la amnistía. Los obstáculos para la amnistía no son los jueces, sino los hechos delictivos que el Gobierno quiere laminar hoy para mantenerse en el poder". Europa está a otras cosas. Como sigan así, tienen los días contados.

El País

Los ultras de la sanchosfera dicen que "El PSOE ve "injerencias" de los jueces en la amnistía". Sánchez y su sanchosfera mediática no disimulan: irán a por los jueces, a por los políticos y a por los periodistas que se les revuelvan. No tienen nada que envidiar ni a Maduro ni a Daniel Ortega, yo diría que incluso son más peligrosos porque cuentan con la silente complicidad de la UE.



El periódico ultra sale en defensa de los miembros de la ONU que participaron en la masacre de Hamas. "La decisión de varios países de suspender sus aportaciones económicas a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) invocando la presunta implicación de 12 empleados locales en el sangriento ataque contra Israel perpetrado por Hamás el 7 de octubre supone en la práctica un injustificado castigo colectivo a toda la población de Gaza". El periódico sanchista defiende las subvenciones a Hamás para que mate a judíos, al fin y al cabo son judíos.



"Se trata, sin duda, de una gravísima incriminación que, sin embargo, no puede servir para extender la sospecha sobre la totalidad de una estructura que forma parte de Naciones Unidas". Parece que son muchos más Pepa, pero tu lo admitirás ni aunque ellos mismos lo confiesen, es lo que tiene la sanchosfera, que es un espacio corrompido hasta el tuétano.

Y aplaude que el Gobierno español, plagado de nazis, haya decidido mantener las ayudas a los terroristas infiltrados en la ONU.



Por lo demás, el periódico al servicio del dictador, se dedica a aquello por lo que les paga el jefe. Defender lo que hasta que el déspota no necesitó los votos de Junts era inconstitucional e indefendible. La amnistía y el terrorismo.

ABC

"El PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont". En fin, el PSOE lleva atacando a los jueces desde que Sánchez necesitó a los golpistas para continuar en el poder. "EE.UU. desvela una nueva red de injerencia rusa con presencia en Cataluña". El editorial tiene un cabreo supino. Con lo que está ocurriendo y los insultos de Sánchez a media España no es para menos. "Lo ocurrido durante las últimas semanas, en las que miembros del Gobierno han apuntado de forma indisimulada a jueces y medios de comunicación, resulta inquietante". Resulta pavoroso. Y la UE más callada que un muerto.



"El PSOE ha optado por acusar abiertamente de prevaricación sistémica a aquellos jueces que, en estricto cumplimiento de sus funciones, están investigando a los delincuentes que redactan una ley de amnistía a cambio de brindar un apoyo parlamentario a Pedro Sánchez". "Ese señalamiento entraña no sólo una deslegitimación del oponente, lo que atenta contra la alternancia política que es constitutiva de los regímenes democráticos, sino que aspira a generar un clima intimidatorio contra los medios de comunicación que resulta intolerable". Estremecedor. ¿Cuánto tiempo tardará Sánchez en encarcelarnos a todos?

"Europa haría bien en tomar buena nota de estas prácticas iliberales, que podrían interpretarse como un ejercicio de coerción explícita a través del señalamiento de dos instituciones como son la judicatura y los medios, que tienen, entre otras misiones, la de vigilar y limitar los abusos que puedan perpetrarse desde el poder político". ¡Europaaaa, dónde te has metido!

Julián Quirós también está muy alarmado. "Pedro Sánchez, en su inquietante escapada al abismo autoritario, acaba de enarbolar el espantajo de la 'fachosfera' para desacreditar a los múltiples y divergentes medios de comunicación que critican la voladura de las bases constitucionales. Sánchez ha encontrado en los fachas el mismo móvil exculpatorio que el franquismo usaba para llamar rojos a todos los que no estuvieran alineados con el régimen". Sánchez es igual que Franco y el sanchismo actúa igual que el franquismo.

"Ya son fachas todos los que no están dispuestos a aceptar las cesiones al separatismo, incluyendo numerosos veteranos socialistas, y también el PSOE anterior al pacto con Bildu y Puigdemont". En realidad hace mucho tiempo que está pasando esto, ya sucedía antes del 23J, pero muchos no quisieron verlo.

La Razón

"Junts y ERC presionan para amnistiar el terrorismo y la traición al Estado". Tampoco tienen que presionar mucho, Sánchez está encantado. "El PSOE acusa a los jueces que juzgan a sus socios". A los jueces, a los medios críticos y a once millones de españoles.

Y la elecciones gallegas, al caer. "Galicia celebrará sus próximas elecciones autonómicas en medio de un período de notable crispación en la política nacional, con un partido socialista desconcertado y a la defensiva que, inevitablemente, cede espacios a los movimientos de la izquierda nacionalista", dice el editorial.



Y le pone a Rueda una tarea imposible. "Al actual presidente de la Xunta le cabe otro deber, ciertamente, sobrevenido, como es el de romper el muro ideológico y sectario levantado por el sanchismo, que pretende la deslegitimación de quienes no están dispuestos a comulgar con las ruedas de molino de sus urgencias personales. Por ello, Rueda debe esperar una campaña planteada a cara de perro por socialistas y nacionalistas, ajena, ya decimos, al sentir general. Pero habrá que hacerle frente. Apoyos no le faltarán en toda España". Los socialista y nacionalistas llevan años planteando la vida política en España a cara de perro. Como dice Quirós, han abrazado el modus operandi de Franco. Y no lo van a soltar. Sólo queda por ver cómo aguanta esto.