La primera gran cita europea de Pedro Sánchez, el Consejo Europeo que se celebra este jueves, llegará con la severa derrota parlamentaria del martes colándose en buena parte de los principales diarios del continente. "Golpe", "derrota" o "revés" son algunos de los calificativos que dedican los análisis que se publicaron horas después de que Junts dijera no a la ley de amnistía impuesta por ellos mismos mientras la prensa vuelve a recoger algunas de las claves, deteniéndose especialmente en la vinculación rusa del separatismo catalán.

En Alemania, después de que la televisión pública publicara un reportaje sobre los lazos entre el entorno de Carles Puigdemont y el de Putin, se sigue analizando con estupor los vínculos entre el separatismo, el Kremlin y también la extrema derecha alemana. La revista Focus señala cómo el partido de Puigdemont podría haberse convertido en el "caballo de Troya" en Europa de Vladimir Putin. Otro medios se hacen eco de la investigación destacando con especial estupor el ofrecimiento de ayuda militar que habría hecho el entorno de Putin a los círculos cercanos a Puigdemont y también el presunto boicot separatista al Midcat en un país que ha tenido que remediar a marchas forzadas su dependencia del gas ruso tras la invasión de Ucrania.

Sobre el debate parlamentario, el Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca el "golpe" sufrido por Sánchez y la "extrema debilidad" exhibida por su Gobierno tras el no en el último momento de Junts, que aspiraba a colar la amnistía para todos los delitos de terrorismo y también para los de traición. Dice su corresponsal en Madrid que lo que está ocurriendo con Sánchez se asemeja al "juego del ahorcado" recordando cómo salvó por los pelos dos decretos hace escasas semanas y cómo los Presupuestos están más en el aire que nunca. Der Spiegel, ilustrándolo también con la foto de un Sánchez que no pudo disimular en su rostro el varapalo político, habla de "amarga derrota" al no aprobarse una ley de amnistía "controvertida", recordando la movilización en la calle en su contra y haciéndose eco de la concentración del domingo.

La prensa francesa también habla de la "extrema fragilidad" de Sánchez por lo ocurrido este martes y la "presión permanente" a la que está sometido. Así lo hacen medios como Le Figaro o Le Monde, que destaca lo "imprevisible" de la actuación de Junts y la precaria situación del gobierno Sánchez. Les Echos habla de "severo revés" enfatizando hasta qué punto el Gobierno está en manos del separatismo y arruinando la esperanza de Sánchez de poner un punto y final al desgaste por la norma.

En paralelo a la imagen demoledora del presidente que se cuela en la prensa internacional, la Comisión Europea está analizando la ley de amnistía que ahora vuelve a la Comisión de Justicia y aguarda a nuevos tiras y aflojas entre Junts y el PSOE.