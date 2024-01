Puigdemont llama "golpistas" a los jueces, arremete contra el "Sistema Madrid" y justifica su "no" a la amnistía

El expresidente de la Generalidad fugado en Waterloo, Carles Puigdemont, ha dado su versión sobre el voto en contra de su partido a la Ley de amnistía diseñada para su regreso impune. Según el prófugo, la ley tiene "carencias importantes que no se han querido corregir".

Sin embargo, Puigdemont mantiene los puentes con el Gobierno para salvaguardar las negociaciones. "De entrada quiero que quede claro que valoramos los esfuerzos hechos por el PSOE y Sumar para defender una Ley de amnistía en un contexto hostil de violencia verbal y a veces física; en un clima enrarecido y excitado por los perdedores de la investidura con formas que si las hubieran adoptado ciudadanos catalanes (o vascos) les habrían llevado delante la justicia con acusaciones delirantes", subraya el dirigente separatista en un extenso mensaje en la red social X.

La tesis de Puigdemont es que los catalanes como pueblo y él en particular son víctimas de una "violencia, agresividad y asedio encarnizados" y que la ley, tal como estaba redactada en un principio, "habría sido muy útil en un contexto de normalidad democrática, en un país de justicia imparcial". No obstante, el prófugo señala que los esfuerzos para mejorar la ley "se han quedado a medias, puede que como consecuencia de este clima irrespirable, sobre todo en este agujero negro para la democracia que es el Sistema Madrid".

Puigdemont se lamenta de que la amnistía sometida a votación "no era la ley de amnistía que nos llevó a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez" y pasa al ataque xenófobo contra España y contra los jueces: "En la cultura picaresca española, toda ley lleva su trampa. Esta (la de la amnistía) no habría sido la excepción aunque se hubiera aprobado con nuestras enmiendas. Pero si estamos de acuerdo en identificar algunas de las trampas que nos están poniendo, no sé explicar por qué razón nos negamos a desactivarlas y hacer más difícil el propósito de los golpistas de la toga, que no es otro que el de sutilmente subvertir la legalidad constitucional para sustituirla por una legalidad togada".

Más ataques a los jueces

El líder del golpe de Estado separatista censura que jueces inmersos en causas sobre los independentistas hayan criticado en público la amnistía. También que se le acuse de terrorismo el mismo día, según él, que pactó con el PSOE. Y alude a la trama rusa en estos términos: "Hay jueces que reabren casos archivados con delirantes tramas que solo existen en los informes de la policía patriótica justo el día antes de que el Congreso de los Diputados trata la ley de amnistía. Y que conceden entrevistas a medios para contar detalles del sumario que instruyen".

Puigdemont aprovecha además la campaña emprendida en medios como La Vanguardia sobre la supuesta Operación Cataluña para arremeter contra jueces, fiscales, policías y periodistas. Así, afirma que "hemos empezado a ver informaciones alarmantes sobre la podredumbre de las entrañas del Estado, durante el gobierno del PP, y tengo la impresión de que sólo es la punta del iceberg; un sistema judicial donde jueces, fiscales, policías, periodistas compiten para subvertir la democracia mientras el fiscal general de turno siempre mira hacia otro lado".

Pero a pesar del peculiar contexto que describe, Puigdemont se muestra confiado en que finalmente habrá acuerdo para la Ley de amnistía, aunque advierte que "nosotros no nos moveremos del compromiso de incluir a todo el mundo". Es decir, a los acusados de terrorismo y traición y también a los condenados por corrupción.